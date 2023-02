Militär der Ukraine sorgt für schwere Verluste Russlands

Von: Helena Gries

Teilen

Im Ukraine-Krieg muss Russland weitere Verluste hinnehmen. Die ukrainische Luftverteidigung wehrt erneut russische Angriffe ab. Der News-Ticker.

Einschätzung britischer Geheimdienstexperten : Moskau sollte beunruhigt sein

: Moskau sollte beunruhigt sein Hier lesen Sie aktuelle Entwicklungen aus dem Ukraine-Konflikt im Newsticker. Die verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

Moskau/Kiew – In seinem täglichen Abend-Update hat der ukrainische Generalstab am Montag (27. Februar) von acht russischen Raketen- und 28 Luftangriffen berichtet. Bei 12 der Luftangriffe sollen iranische Drohnen eingesetzt worden sein. Die ukrainische Luftverteidigung hat nach Angaben des Generalstabs neun davon erfolgreich abgeschossen.

Ukrainische Streitkräfte führten weiterhin vier Luftangriffe auf Orte durch, an denen russische Soldaten und militärische Ausrüstung stationiert waren, berichtet der Generalstab.

Ein Jahr Ukraine-Krieg: Die Ursprünge des Konflikts mit Russland Fotostrecke ansehen

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Verluste für Russland – Ukraine schießt Militärflugzeug ab

In der Stadt Awdijiwka in der Region Donezk haben ukrainische Truppen am Sonntag ein russisches Militärflugzeug abgeschossen. Das gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache bekannt. Er sei „besonders dankbar“ für den Einsatz „unserer Jungs von der 110. mechanisierten Brigade“, die für den Abschuss des Flugzeugs verantwortlich gewesen seien.

Ukrainische Soldaten fahren auf einem Panzer im Raum Charkiw. © Vadim Ghirda/dpa

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Verluste für Russland – Kreml ist besorgt

Moskau dürfte nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten wegen Explosionen an militärisch genutzten Orten in der besetzten ukrainischen Stadt Mariupol beunruhigt sein. Wie aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums am Montag (27. Februar) hervorging, ereigneten sich dort seit Anfang Februar allein 14 Explosionen, unter anderem an einem Munitionsdepot, zwei Treibstofflagern und einem Stahlwerk, das militärisch genutzt wird. (Red mit Agenturen)