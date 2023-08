Keine F-16-Kampfjets für die Ukraine in diesem Jahr

Von: Stefan Krieger

Die Ukraine kann zeitnah nicht mit der Lieferung von F-16-Kampfjägern rechnen. Russland muss weiter schwere Verluste hinnehmen. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Keine F-16-Kampfjets aus US-Produktion: Ukraine begräbt Hoffnung

: Kiew gibt aktuelle Zahlen bekannt Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Kiew – Die Ukraine kann nach eigenen Angaben in diesem Jahr keine F-16-Kampfjets aus US-Produktion einsetzen. „Es ist bereits klar, dass wir die Ukraine in diesem Herbst und Winter nicht mit F-16-Kampfflugzeugen verteidigen können“, sagte Luftwaffensprecher Juri Ihnat im ukrainischen Fernsehen bei einer Spendengala. „Wir hatten große Hoffnungen in dieses Flugzeug, dass es Teil unserer Luftverteidigung wird und uns vor russischen Raketen und Drohnenterrorismus schützt.“

Kampfflugzeuge vom Typ Lockheed Martin F-35A Lighting II (oben rechts) und Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon bei einer Übung. Die F-16 feuert IR-Teuschkörper (Flares) ab. (Archivbild) © IMAGO/Björn Trotzki

Die Ukraine hat ihre westlichen Verbündeten wiederholt um F-16-Kampfflugzeuge gebeten. US-Präsident Joe Biden unterstützte im Mai Ausbildungsprogramme für ukrainische Piloten an F-16-Flugzeugen, nannte aber noch keinen Zeitplan für die Lieferung. Der Westen hat wiederholt betont, keine direkte Konfrontation zwischen dem von den USA unterstützten Militärbündnis NATO und Russland provozieren zu wollen.

Schwere russische Verluste: Kiew gibt aktuelle Zahlen bekannt

Der ukrainische Generalstab hat aktuelle Zahlen zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg gemeldet. Die Angaben beziehen sich auf die vergangenen 24 Stunden (der Zuwachs jeweils in Klammern). Unabhängig verifizieren lassen sich die Zahlen allerdings nicht.

Soldaten: 255.570 (+650 zum Vortag)

255.570 (+650 zum Vortag) Panzer : 4324 (+11)

: 4324 (+11) Gepanzerte Gefechtsfahrzeuge : 8380 (+10)

: 8380 (+10) Artilleriesysteme : 5152 (+24)

: 5152 (+24) Flugabwehrsysteme : 485 (+3)

: 485 (+3) Fahrzeuge und Tanklaster : 7614 (+ 30)

: 7614 (+ 30) Kampf- und Aufklärungsdrohnen: 4248 (+6)



Anm.: Nach Berechnungen unabhängiger russischer Medien von Anfang Juli 2023 sind bisher im Ukraine-Krieg circa 47.000 russische Soldaten getötet worden. Diese Zahlen weichen stark von denen ab, die von ukrainischer Seite veröffentlicht werden. Der britische Geheimdienst ordnet die Zahlen hingegen mittig dieser Behauptungen ein.



Quelle: Angaben des Generalstabs der Ukraine vom 16. August 2023

News zum Ukraine-Krieg: 45.000 Einwohner Moskaus kämpfen in der Ukraine

Bei der russischen Offensive in der Ukraine kämpfen nach Angaben des Bürgermeisters von Moskau 45.000 Bewohner der Hauptstadt. Diese stellten dort einen „beträchtlichen Teil der Kämpfer“, sagte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Mittwoch nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Interfax. Mindestens 5000 der eingesetzten Moskauer seien Berufssoldaten. Russische wie ukrainische Behörden erteilen nur selten Auskunft über die Anzahl der beteiligten Kämpfer oder die erlittenen Verluste.

Anfang August hatte der russische Ex-Präsident und stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, erklärt, Russland habe seit Jahresbeginn über 230.000 zusätzliche Soldaten rekrutiert.

Im vergangenen September hatte Präsident Wladimir Putin eine „Teilmobilisierung“ von 300.000 Menschen angekündigt, um die Reihen zu stärken. Diese Ankündigung – die erste derartige Mobilisierung in Russland seit dem Zweiten Weltkrieg – hatte in ganz Russland schockierte Reaktionen ausgelöst. Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu erklärte seinerseits im vergangenen Jahr, die russische Armee werde angesichts der Offensive in der Ukraine auf 1,5 Millionen Streitkräfte aufgestockt. (mit Agenturen)