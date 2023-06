Tote nach Raketenangriff auf Kiew – Baerbock-Ministerium schließt russische Konsulate

Von: Bona Hyun, Stefan Krieger

Erneut schwere Luftangriffe auf Kiew. Deutschland entzieht vier russischen Konsulaten Lizenz. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Update vom 1. Juni, 6.30 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew sind nach ukrainischen Behördenangaben mindestens drei Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder. „In den Stadtbezirken Dniprowski und Desnjanski gibt es jetzt laut den Ärzten 14 Verletzte, 9 mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden“, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstagmorgen auf seinem Telegram-Kanal mit.

Nach Angaben der Militärverwaltung in Kiew wurde die Stadt gegen 3 Uhr Ortszeit (2 Uhr MESZ) mit bodengestützten Raketen angegriffen. Zwar seien sie von der Flugabwehr abgeschossen worden, doch die Trümmer hätten zu vielen Opfern und zahlreichen Schäden geführt.

Kiew wird erneut zum Ziel russischer Angriffe. (Archivbild 30. Mai) © Alex Babenko/dpa

Der ukrainische Generalstab teilte am Morgen auf Facebook mit, dass Russland den Angriff auf Kiew mit zehn Iskander-Raketen ausgeführt habe. Alle zehn Raketen seien durch die Flugabwehr zerstört worden. Die Iskander gilt als Kurzstreckenrakete. Laut Militärexperten kann ihre Reichweite aber auf weit mehr als die angegebenen 500 Kilometer gesteigert werden. Die Rakete kann mit konventionellen, aber auch Atomsprengköpfen bestückt werden.

USA sichern Ukraine weitere Hilfen zu

Update vom 31. Mai, 21.24 Uhr: Die USA sagen der Ukraine neue Militärhilfen im Wert von 300 Millionen Dollar (280 Millionen Euro) zu. Das Rüstungspaket umfasst unter anderem Munition für das Patriot-Luftabwehrsystem, Luftabwehrraketen vom Typ AIM-7 und Luftabwehrsysteme vom Typ Avenger. Geliefert werden sollen laut US-Verteidigungsministerium auch Munition für Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars, Munition für Artilleriegeschütze und Panzer sowie 30 Millionen Schuss Munition für kleinere Schusswaffen.

Update vom 31. Mai, 19.16 Uhr: Das Außenministerium in Moskau wertet die Entscheidung der Bundesregierung, vier russischen Konsulaten in Deutschland die Genehmigung zu entziehen, als unfreundlichen Akt. Die „unbedachte und provokante Maßnahme“ werde nicht ohne Folgen bleiben, kündigt das Außenministerium an.

Update vom 31. Mai, 16.42 Uhr: Ukrainische Kräfte haben nach Angaben des russischen Regionalgouverneurs erneut Ziele in Belgorod angegriffen. Zwei Ortschaften im Grenzgebiet seien mit Artillerie beschossen worden, teilt Wjatscheslaw Gladkow auf Telegram mit. Berichte über Opfer liegen nicht vor.

Baerbock kontert Putin: Deutschland schließt vier russische Konsulate

Update vom 31. Mai, 13.35 Uhr: Die Bundesregierung entzieht vier von fünf russischen Generalkonsulaten in Deutschland die Lizenz. Man reagiere damit auf die Entscheidung der Regierung in Moskau, die Zahl deutscher Offizieller in Russland auf 350 zu begrenzen, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Mittwoch (31. Mai 2023) mit. Die russische Regierung sei „einen Schritt der Eskalation gegangen“. „Und diese ungerechtfertigte Entscheidung zwingt die Bundesregierung zu einem sehr erheblichen Einschnitt in allen Bereichen ihrer Präsenz in Russland“, sagte der Sprecher. Die Reaktion auf das russische Vorgehen sei in der Bundesregierung eng abgesprochen worden, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.

Die Bundesregierung habe entschieden, die deutschen Generalkonsulate in Kaliningrad, Jekaterinburg und Nowosibirsk zu schließen und eine Minimalpräsenz der Kulturmittler – etwa an den deutschen Schulen und Goetheinstituten – aufrechterhalten. Vom Jahresende an dürfe Russland damit nur noch die Botschaft in Berlin und ein weiteres von bislang fünf Generalkonsulaten betreiben. Die Deutsche Botschaft Moskau und das Generalkonsulat in Sankt Petersburg würden aufrechterhalten.

„Für die russische Präsenz in Deutschland gilt unsere Entscheidung reziprok, um eine Ausgewogenheit der beiderseitigen Präsenzen sowohl personell als auch strukturell sicherzustellen. Darum haben wir entschieden, die Zustimmung zum Betrieb von vier der fünf in Deutschland betriebenen russischen Generalkonsulate zu entziehen“, sagte der Sprecher. Dem russischen Außenministerium sei dies mitgeteilt worden. Russland werde aufgefordert, die Abwicklung der vier Generalkonsulate in der Bundesrepublik Deutschland umgehend zu veranlassen und bis spätestens zum 31.12.2023 abzuschließen.

Die Bundesregierung hatte zuvor schon deutliche Kritik an der Entscheidung Moskaus geübt, eine Obergrenze für deutsche Staatsbedienstete in Russland einzuführen. Der neue russische Beschluss führt dazu, dass mehrere Hundert deutsche Staatsbedienstete wie Diplomaten, Lehrer und Beschäftigte der Goethe-Institute Russland verlassen müssen. Die Obergrenze tritt Anfang Juni in Kraft und trifft neben dem diplomatischen Dienst vor allem den Kultur- und Bildungsbereich.

Ukraine-News: Medwedew poltert nach Minister-Klartext

Update vom 31. Mai, 12.20 Uhr: Der ehemalige Präsident Russlands, Dmitri Medwedew, bezeichnete Vertreter der britischen Regierung als legitime Ziele im laufenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Medwedew schrieb am Mittwoch auf Twitter, dass Großbritannien die Ukraine militärisch unterstütze, indem es Ausrüstung und Fachleute zur Verfügung stelle. Dadurch führe das Land einen „unerklärten Krieg“ gegen Russland. „Da das der Fall ist, können alle seine öffentlichen Vertreter (sowohl militärische als auch zivile, die den Krieg unterstützen) als legitime militärische Ziele betrachtet werden.“

Bei seiner Wahl zum Präsidenten im Jahr 2008 wurde Medwedew als vergleichsweise liberaler Vertreter der russischen Politik betrachtet. Seit dem Beginn des russischen Konflikts mit der Ukraine hat er jedoch eine harte Position eingenommen und mehrfach mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht.

Zuvor hatte der britische Außenminister James Cleverly geäußert, die Ukraine habe das Recht, zum Zweck der Selbstverteidigung auch Ziele auf russischem Staatsgebiet anzugreifen. Dies hatte der konservative Politiker am Dienstag (30. Mai) bei einer Pressekonferenz mit seinem estnischen Amtskollegen Margus Tsahkna in Estlands Hauptstadt Tallinn gesagt. Auf diese Äußerungen nahm Medwedew direkten Bezug.

Ukraine-News: Schweden liefert Schützenpanzer

Update vom 31. Mai, 11.00 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte werden CV90-Schützenpanzer aus Schweden erhalten, die in einigen NATO-Mitgliedstaaten im Einsatz sind. Die ukrainischen Besatzungen absolvieren bereits eine Ausbildung, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen. Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums über seinen Telegramkanal mit.

„Einige der modernsten Schützenpanzer werden die Ukraine verteidigen. Die Verteidigungskräfte der Ukraine werden die CV90-Schützenpanzer erhalten. Dies wird eine weitere starke Hilfe von den schwedischen Partnern sein“, heißt es in dem Bericht.

Ukraine-News: Mindestens fünf Tote nach Luftangriffen in Luhansk

Update vom 31. Mai, 8.50 Uhr: In der von Russland besetzten Region Luhansk in der Ukraine sind bei einem Luftangriff in der Nacht zum Mittwoch nach Angaben russischer Behörden mindestens fünf Menschen getötet und weitere 19 verletzt worden. „Die Bombardierung des Dorfes Karpaty durch bewaffnete ukrainische Gruppen“ mit fünf Todesopfern und 19 Verletzten sei nach vorläufigen Informationen mit einem US-Raketenwerfer des Typ Himars erfolgt, erklärten russische Sicherheitsbehörden in der Region Luhansk im Onlinedienst Telegram.

Die russischen Behörden gaben nicht an, ob es sich bei den Opfern um Zivilisten oder Armeeangehörige handelt.

Ukraine-News: Feuer in Ölraffinerie gelöscht

Update vom 31. Mai, 8.10 Uhr: Im südrussischen Gebiet Krasnodar ist nach einem Drohnenangriff das Feuer in einer Ölraffinerie nach Angaben der Behörden wieder gelöscht. Dies teilte Gouverneur Wenjamin Kondratjew am Mittwoch mit. Die Raffinerie von Afipski liegt rund 15 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt Krasnodar. Über das Ausmaß der Schäden wurde zunächst nichts bekannt. Nach unbestätigten Medienberichten wurde in der Region in der Nacht auch eine zweite Raffinerie attackiert, ohne dass dort ein Feuer ausbrach.

Russland wirft der Ukraine einen Toten nach Angriff in Belgorod-Region vor

Update vom 20. Mai, 21.44 Uhr: Am Dienstag kam bei einem ukrainischen Angriff auf ein Vertriebenenzentrum in der Grenzregion Belgorod ein Mensch ums Leben, so russische Angaben. Zwei weitere Menschen seien am Dienstag durch den ukrainischen Artilleriebeschuss schwer verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Wjatscheslaw Gladkow, im Onlinedienst Telegram mit.

Seinen Angaben zufolge befanden sich in der Einrichtung ältere Zivilisten und Kinder. Bei dem Toten handele es sich um einen Wachmann.

Großbritannien: Die Ukraine hat das Recht auf Selbstverteidigung auch bis nach Russland

Update vom 30. Mai, 19.21 Uhr: Anders als die USA sieht Großbritannien ein Recht bei der Ukraine, auch Ziele innerhalb Russlands anzugreifen: Zum Zweck der Selbstverteidigung könne die Ukraine auch Ziele auf russischem Staatsgebiet angreifen. Das sagte der britischen Außenminister James Cleverly am Dienstag. „Legitime militärische Ziele außerhalb ihrer eigenen Grenze sind Teil des Selbstverteidigungsrechts der Ukraine“, so Cleverly weiter.

Zu den auf Moskau niedergegangenen Drohnen wollte sich Cleverly jedoch nicht äußern. „Ich habe keine Details und ich werde nicht über das Wesen der Drohnenangriffe auf Moskau spekulieren“, sagte er.

Ukraine-Krieg: USA sprechen sich gegen Angriffe auf Russland auf

Update vom 30. Mai, 18.32 Uhr: „Grundsätzlich unterstützen wir keine Angriffe im Inneren Russlands“, sagte ein Sprecher von US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag - damit sprechen sich die USA öffentlich gegen Angriffe innerhalb Russlands aus. „Wir konzentrieren uns darauf, der Ukraine die Ausrüstung und das Training zur Verfügung zu stellen, die sie braucht, um ihr eigenes souveränes Territorium zurückzuerobern.“

Zugleich betonte der Sprecher aber, Russland habe am Dienstag zum 17. Mal im Mai Luftangriffe gegen die ukrainische Hauptstadt Kiew ausgeführt. Russland habe den Krieg gegen die Ukraine begonnen und könne ihn „jederzeit beenden, indem es seine Truppen aus der Ukraine abzieht, anstatt jeden Tag brutale Angriffe gegen ukrainische Städte und Menschen zu starten“.

Ukraine: Besatzer aus Russland rücken am Dienstag an keiner Front vor

Update vom 30. Mai, 16.24 Uhr: Die russischen Besatzer sind an keiner Front vorgerückt, an der sie im Laufe des Tages eine Offensive versucht hätten. Das teilte Hanna Maliar, stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, auf Telegram mit. Ukrainische Truppen kontrollieren offenbar die südwestlichen Außenbezirke von Bachmut. „Der Osten ist das Epizentrum der Kampfhandlungen. Der Feind gibt das Ziel nicht auf, die Oblaste Donezk und Luhansk zu erobern“, schrieb Maliar. Die Intensität der gegnerischen Offensivaktionen habe im Laufe des Tages leicht abgenommen, doch die Intensität des Artilleriebeschusses und der Luftangriffe bleiben hoch.

Ukraine-Krieg: Drohnenangriff auf Moskau offenbar Teil eines großen Plans?

Update vom 30. Mai, 14.20 Uhr: Die Drohnenangriffe auf Moskau sind offenbar Teil einer Operation, um Russland in die Irre führen. Das berichtet pravda.com und beruft sich auf einen Bericht der Financial Times. Demnach führt die Ukraine „Operationen“ durch, um die russischen Befehlshaber abzulenken und eine günstige Kulisse für eine Gegenoffensive zu schaffen.

„Zuerst gab es einen mysteriösen Drohnenangriff auf den Kreml. Dann folgte eine „Invasion“, deren peinliche Folgen für Moskau dazu führen könnten, dass es Truppen an der Front in die Grenzregionen abzieht. Dann, Ende letzter Woche, startete die Ukraine einen Drohnenangriff auf ein russisches Spionageschiff im Schwarzen Meer. Am Dienstagmorgen griffen bis zu zwei Dutzend Drohnen Moskau aus der Luft an“, heißt es in dem Bericht. Die Operationen seien Teil der üblichen militärischen Praxis. Ihr Ziel sei es, so Verteidigungsbeamte und Analysten, den Feind zu täuschen, sich in seine Denkweise einzumischen und das Schlachtfeld vor einer großen Offensive anderweitig „zu gestalten“.

Ukraine-Krieg: Putin-Sprecher macht Kiew für Drohnen-Angriff verantwortlich – „völlig klar“

Update vom 30. Mai, 12.30 Uhr: Russland hat die Drohnenattacken auf die Hauptstadt Moskau als Antwort der Ukraine auf russische Angriffe gegen die ukrainische Führung bezeichnet. „Es ist völlig klar, dass es sich um Antworten des Kiewer Regimes auf unsere ziemlich effektiven Schläge gegen eins der Entscheidungszentren handelt“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag (30. Mai) der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Er bezog sich auf einen Angriff des russischen Militärs am Sonntag, ohne aber genauere Angaben zu machen.

Das russische Verteidigungsministerium hatte weder am Sonntag noch am Montag die Zerstörung hochrangiger Kommandostrukturen in Kiew vermeldet. In der Ukraine wurden an diesen beiden Tagen allerdings zahlreiche Drohnen- und Raketenangriffe auf zivile Objekte registriert.

Peskow rechtfertigte einmal mehr die Fortsetzung des Angriffskriegs gegen die Ukraine, den er weiterhin nur „militärische Spezialoperation“ nannte. Präsident Wladimir Putin sei über die Drohnenattacken seit dem Morgen in Echtzeit informiert worden. Bei dem Angriff wurden mehrere Wohnhäuser in der russischen Hauptstadt beschädigt.

Ukraine-News: Kiew reagiert mit Spott auf Vorwürfe

Update vom 30. Mai, 11.35 Uhr: Die Ukraine hat eine Beteiligung an dem Drohnenangriff auf Russlands Hauptstadt Moskau zurückgewiesen und mit Spott reagiert. „Natürlich sind wir nicht direkt daran beteiligt“, sagte der Berater des Präsidentenbüros in Kiew, Mychajlo Podoljak, am Dienstag (30. Mai) im Frühstücksradio des kremlkritischen russischen Journalisten Alexander Pljuschtschew. Er spottete, dass womöglich russische Drohnen zu ihren Absendern zurückgekehrt seien.

„Ihr wisst, dass wir uns der Ära der Künstlichen Intelligenz nähern. Möglicherweise sind nicht alle Drohnen bereit, die Ukraine zu attackieren und sie wollen zu ihren Schöpfern zurückkehren und so fragen: Warum schickt Ihr uns gegen die Kinder der Ukraine? Auf Kiew? Und so weiter“, sagte Podoljak.

Zugleich prognostizierte der ukrainische Regierungsberater, dass die Zahl der Anschläge auf russischem Staatsgebiet wohl weiter zunehmen werde. „Alle Menschen, die glauben (...), dass sie einen anderen souveränen Staat absolut straflos zerstören können, haben nach 15 Monaten noch nicht verstanden, dass sie 2014 nicht wiederholen können.“

Moskau wirft Kiew „terroristischen Angriff“ vor

Update vom 30. Mai, 9.10 Uhr: Russland hat der Ukraine einen „terroristischen Angriff“ auf die Hauptstadt Moskau vorgeworfen. „Acht Drohnen wurden bei dem Angriff genutzt“, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Dienstag. „Alle Drohnen des Feindes wurden abgeschossen.“

„Heute früh, in der Morgendämmerung, hat ein Drohnenangriff geringe Schäden an mehreren Gebäuden verursacht“, erklärte seinerseits Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin im Onlinedienst Telegram. „Bisher ist niemand ernsthaft verletzt worden.“ Die Rettungsdienste der Stadt seien vor Ort. Der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, forderte die Anwohner dazu auf, „einen kühlen Kopf zu bewahren“.

Der Angriff folgt auf einen russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew im Laufe der Nacht, bei dem nach Angaben des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko mindestens ein Mensch starb. Am Montag schon hatte russischer Beschuss mitten am Tag für Panik in der ukrainischen Hauptstadt gesorgt.

Ukraine-News: Kreml meldet Drohnenangriff auf Moskau

Update vom 30. Mai, 6.45 Uhr: Russlands Hauptstadt Moskau ist Bürgermeister Sergej Sobjanin zufolge von mehreren Drohnen angegriffen worden. „Infolge eines Drohnenangriffs sind heute am frühen Morgen einige Gebäude geringfügig beschädigt worden“, schrieb Sobjanin am Dienstag auf Telegram. Es sei niemand „ernsthaft verletzt“ worden. Zu den Hintergründen werde noch ermittelt. Hausbewohner seien in Sicherheit gebracht worden, Sicherheitskräfte seien im Einsatz.

Der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, erklärte, die Luftabwehr sei aktiv gewesen: „Im Anflug auf Moskau wurden einige Drohnen abgeschossen.“

Update vom 30. Mai, 6.30 Uhr: Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut mit Drohnen angegriffen. Fragmente der von der Luftabwehr abgeschossenen Drohnen seien unter anderem in ein Wohnhaus gestürzt und hätten einen Zivilisten getötet. Eine ältere Frau sei in ein Krankenhaus gebracht worden, meldete die Staatsagentur Ukrinform am Dienstag unter Berufung auf die Stadtverwaltung und den Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko. Der Wohnblock sei in Brand geraten. Die Sucharbeiten seien weiter im Gange, da möglicherweise noch Menschen unter den Trümmern eingeschlossen seien.

Weitere Fragmente abgeschossener feindlicher Drohnen seien in verschiedenen Bezirken abgestürzt und hätten unter anderem Autos beschädigt. Nach Angaben der Militärverwaltung wurden mehr als 20 Drohnen von der ukrainischen Luftabwehr im Kiewer Luftraum zerstört. Noch nie seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022 gab es in Kiew innerhalb eines Monats so viele Drohnen- und Raketenangriffe wie in diesem Mai.

Russland hatte die Ukraine bereits in den Tagen zuvor massiv mit Dutzenden Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. Am Montag hatten russische Luftangriffe Kiew auch am helllichten Tag erschüttert. Bis dahin ereigneten sich die meisten Luftangriffe meist nachts oder in den frühen Morgenstunden. Nach Angaben des ukrainischen Militärs feuerte Russland bei den Angriffen auf Kiew insgesamt elf Raketen ab. In der Nacht zum Sonntag registrierte die Ukraine die Rekordzahl von 54 abgefeuerten Kamikaze-Drohnen. Es gab Tote und Verletzte – unter anderem in Kiew.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat unterdessen Recep Tayyip Erdogan zum Stichwahl-Sieg in der Türkei gratuliert - und lobende Worte für Erdogans Initiative rund um das Getreideabkommen gefunden.

Ukraine-Krieg: „Unzureichend“ – Lawrow kritisiert Getreideabkommen mit Kiew

Update vom 29. Mai, 17.00 Uhr: Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat die Umsetzung des gerade erst verlängerten Abkommens zum Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer als unzureichend kritisiert. „Wenn alles so bleibt, wie es gerade ist (...), muss man davon ausgehen, dass es nicht länger funktioniert“, sagte Lawrow bei einem Besuch in der kenianischen Hauptstadt Nairobi der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Dagegen wirft die Ukraine immer wieder Russland vor, die Verschiffung ihres Getreides trotz des Abkommens zu behindern.

Lawrow beschwerte sich insbesondere über anhaltende Beschränkungen für russische Agrar- und Düngemittel-Exporte, deren Lockerung Moskau im Gegenzug für die Ausfuhr ukrainischen Getreides erwartet. Zudem fordert Moskau ein Ende der Sanktionen gegen seine staatliche Landwirtschaftsbank, um Zahlungen einfacher abwickeln zu können.

Angriffe gegen Kiew: Offenbar auch ballistische Raketen im Einsatz

Update vom 29. Mai, 14.35 Uhr: Bei der jüngsten schweren Angriffswelle auf Kiew hat Russland Angaben des ukrainischen Militärs zufolge insgesamt elf Raketen abgefeuert. „Gegen 11.30 Uhr wurde die Region Kiew mit ballistischen Raketen und Marschflugkörpern des bodengestützten Iskander-Systems angegriffen“, schrieb der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, am Montag auf Telegram.

„Insgesamt wurden elf Raketen abgefeuert: Iskander-M und Iskander-K aus Richtung Norden.“ Alle Geschosse seien von der Luftverteidigung abgefangen worden. Russland hatte die ukrainische Hauptstadt zuerst in der Nacht zum Montag und nur wenige Stunden später auch am helllichten Tag mit Dutzenden Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen beschossen. Noch nie seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 gab es in Kiew innerhalb eines Monats so viele Drohnen- und Raketenangriffe wie in diesem Mai. (mit Agenturmaterial)