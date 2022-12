Russische Soldaten verlassen vermehrt die Front - Ukraine trifft „wichtiges“ militärisches Objekt

Von: Sandra Kathe, Caspar Felix Hoffmann, Moritz Serif, Sebastian Richter, Niklas Hecht, Vincent Büssow, Lucas Maier, Christian Stör

Die Ukraine meldet weitere Erfolge im Osten. Geheimdienstberichte besagen, dass Russland Zahlungen an Verletzte eingestellt hat. Der News-Ticker.

Verluste Russlands: Kiew meldet im Ukraine-Konflikt Abwehr von russischen Angriffen.

Kiew meldet im Ukraine-Konflikt Abwehr von russischen Angriffen. Hinweis der Redaktion: Die hier verarbeiteten Informationen zum Ukraine-Krieg stammen teils von den Kriegsparteien aus Russland und der Ukraine. Sie lassen sich deshalb in Teilen nicht unabhängig überprüfen.

+++ 6:40 Uhr: Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte haben die ukrainischen Raketen- und Artilleriekräfte in den vergangenen 24 Stunden einen Kommandoposten und sechs russische Stellungen sowie ein nicht näher bezeichnetes „wichtiges“ militärisches Objekt und ein Munitionslager getroffen.

Der Generalstab teilte außerdem mit, dass die russischen Streitkräfte ihre Offensivaktionen in den Richtungen Bachmut und Awdijiwka im Gebiet Donezk „trotz erheblicher Verluste an Soldaten“ fortsetzen und versuchen, ihre taktische Position in Richtung Lyman zu verbessern.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg: Zusätzliche Patrouillen sollen Desertion verhindern

+++ 20.20 Uhr: Der Generalstab der Ukraine berichtet über zunehmende Fälle von Fahnenflucht an den Kriegsfronten der Region Luhansk. Im täglichen Lagebericht der Militärführung der Ukraine auf der Social-Media-Plattform Facebook heißt es, die Desertionsversuche gingen mit der zunehmenden Zahl an gefallenen Soldaten in der Region einher. Um der Lage Herr zu werden, setze Russland im Frontbereich vermehrt Patrouillen ein.

Zudem habe der Geheimdienst der Ukraine beim Abhören von Gesprächen russischer Soldaten Hinweise erhalten, dass Russland Ausgleichszahlungen an verwundete Militärangehörige eingestellt habe, was die Moral der Truppe weiter drücke. Zudem würden Kämpfer, deren Verträge ausliefen, nur dann wie vereinbart aus dem Dienst entlassen, wenn sie über 50 Jahre alt wären.

Verletzt, gefallen, desertiert: Die russischen Verluste im Ukraine-Krieg

+++ 16.10 Uhr: Neben gefallenen und verletzten Soldaten verliert Russland auch immer wieder desertierende Kämpfer im Kriegseinsatz in der Ukraine. Nun hat das Land selbst einen Vorfall öffentlich gemacht, bei dem am Abend des 26. Dezember acht russische Rekruten im Alter zwischen 20 und 44 Jahren mit ihren Kriegswaffen aus dem Einsatz in Luhansk in eine Polizeistation der Stadt Podolsk südlich von Moskau spazierten. Dem Bericht auf dem russischen Telegram-Kanal Baza zufolge wollten sie ihre Waffen niederlegen, so berichtet das Nachrichtenportal Ukrainska Pravda.

Dem Bericht zufolge seien die Soldaten, die alle in der Region Kaliningrad rekrutiert worden seien, in der Folge von örtlichen Behörden in eine nahegelegene Militärbasis gebracht worden. Militärermittler, die von den Polizeikräften eingeschaltet worden waren, sollen nun entscheiden, was mit den acht geflohenen Soldaten passiert.

Schwere Verluste im Ukraine-Krieg: Soldaten und Geheimdienstmitarbeiter sterben bei Saporischschja

+++ 13.15 Uhr: Nach Angaben des Generalstabs traf die ukrainische Armee am Sonntag (25. Dezember) eine Gruppe russischer Soldaten in der Nähe der Ortschaft Nowobiloserka in der Oblast Saporischschja. Die Verluste der Russen bezifferte der Generalstab auf bis zu 100 Tote und Verletzte. Unter ihnen befinden sich demnach 15 Mitarbeiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB.

+++ 10.30 Uhr: Die Verluste der russischen Streitkräfte steigen offenbar immer weiter an. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs sind mittlerweile 103.220 russische Soldaten im Kampf gefallen (s. Update v. 8.50 Uhr). Wie es im heutigen Lagebericht heißt, erleiden die russischen Streitkräfte dabei zurzeit „die größten Verluste in Bachmut und Lyman“.

Verluste für Russland: 620 Soldaten binnen 24 Stunden gefallen

+++ 8.50 Uhr: Die neusten Statistiken zu Russlands Verlusten im Ukraine-Krieg sind da. Das teilte das ukrainische Verteidigungsministerium mit. Demnach sind im Vergleich zum Vortag unter anderem 620 russische Soldaten gefallen.

Soldaten: 103.220 (+620)

103.220 (+620) Flugzeuge: 283 (+0)

283 (+0) Hubschrauber: 267 (+0)

267 (+0) Panzer: 3016 (+0)

3016 (+0) Gepanzerte Kampffahrzeuge: 6024 (+7)

6024 (+7) Artilleriesysteme: 1998 (+2)

1998 (+2) Luftabwehrsysteme: 212 (+0)

212 (+0) Mehrfachraketenwerfer: 418 (+0)

418 (+0) Autos und andere Fahrzeuge: 4652 (+5)

4652 (+5) Schiffe: 16 (+0)

16 (+0) Unbemannte Kampfdrohnen: 1707 (+0)

1707 (+0) (Quelle: Meldung des ukrainischen Generalstabs am 27. Dezember)

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Ukrainisches Militär greift russische Stellungen an

+++ 8.10 Uhr: Das ukrainische Militär habe am gestrigen Montag (26. Dezember) russische Angriffe in der Nähe von acht Siedlungen in den ostukrainischen Gebieten Luhansk und Donezk abgewehrt, wie der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in seinem täglichen Bericht mitteilte. Zudem hätten die ukrainischen Raketen- und Artilleriekräfte vier russische Kommandopunkte und sechs Stellungen getroffen.

Ukraine-Krieg: Ukrainischer Inlandsgeheimdienst neutralisiert über 4.500 russische Cyberangriffe

+++ 7.35 Uhr: Seit Jahresbeginn habe der ukrainische Inlandsgeheimdienst mehr als 4.500 Cyberangriffe auf die Ukraine abgewehrt, teilte der Geheimdienst auf Telegram mit. „Wir gingen mit acht Jahren Erfahrung in der hybriden Kriegsführung in das Jahr 2022. Der Krieg in der Cyberspace hat ja schon vorher stattgefunden. Zum Zeitpunkt der Invasion waren wir bereits auf die schlimmsten Szenarien vorbereitet“, so Ilya Vityuk vom ukrainischen Inlandsgeheimdienst.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Russen im Donbass „vernichtet“ oder gefangengenommen

Update vom Dienstag, 27. Dezember, 6.45 Uhr: Die Frontabschnitte im Osten der Ukraine seien jetzt besonders schwierig, aber der ukrainischen Armee gelinge es, das russische Militär zu „vernichten“ oder gefangenzunehmen, sagte Wolodymyr Selenskyj, der Präsident der Ukraine, in einer Ansprache am gestrigen Montagabend (26. Dezember). „Die Frontlinie. Bachmut, Kreminna und andere Gebiete im Donbass, die jetzt maximale Stärke und Konzentration erfordern“, so Selenskyj. Die Lage dort sei schwierig, akut. „Die Besatzer setzen alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel ein, und das sind beträchtliche Mittel, um zumindest einen kleinen Vorstoß zu erzwingen.“

Selenskyj dankte zudem der 80. und 95. ukrainischen Luftlandebrigade „für die erfolgreiche Vernichtung der feindlichen Kräfte an der Lyman-Front“. Anfang Oktober hat die ukrainische Armee die umkämpfte Kleinstadt Lyman in der Region Donezk im Donbass wieder unter ihre Kontrolle bringen können. Die Kämpfe dort dauern jedoch an.

Russische Verluste im Ukraine-Krieg: Hunderte Soldaten über Weihnachten gefallen und verletzt

+++ 20.10 Uhr: Die Angriffe auf die Truppen der Ukraine sowie deren Verteidigungsmaßnahmen haben auch an den Weihnachtsfeiertagen keine Pause gemacht. Das meldete der ukrainische Generalstab in seinem täglichen Lagebericht auf der Social-Media-Plattform Facebook. Demnach seien während auch der Weihnachtstage in der Ukraine mehrere Hundert russischer Soldaten ums Leben gekommen oder verletzt worden.

Am Samstag (24. Dezember) etwa traf ein Angriff ukrainischer Truppen eine Militärbasis in der Region Starobilsk im Oblast Luhansk, wobei 150 Soldaten getötet oder verletzt wurden, am 25. Dezember wurden bei einem Angriff auf einen Truppenstützpunkt im besetzten Teil der Region Cherson ebenfalls 50 Soldaten getötet und 100 verletzt. Zudem berichtet der Generalstab von 300 verletzten Wagner-Söldnern, die in einem Feldlazarett im Dorf Bilovodsk in Luhansk behandelt würden, 300 weitere Soldaten lägen in einer zum Militärkrankenhaus umgebauten Schule in Pervomaisk unweit von Bachmut. Auch am 26. seien weitere Militärbasen der russischen Besatzer getroffen worden, meldete der Generalstab.

Update vom Montag, 26. Dezember, 7.08 Uhr: Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet unter Berufung auf die ukrainische Nachrichtenagentur RBC-Ukraine und das russische Nachrichtenportal Baza von Explosionen auf einem Militärflugplatz in der russischen Region Saratow. Dem Bericht zufolge ertönten auf dem Flugplatz in der Nähe der Stadt Engels in der Nacht zu Montag (26. Dezember) Sirenen, nachdem mindestens eine Explosion zu hören war.

Der Flugplatz ist einer von zwei russischen Luftwaffenstützpunkten, auf denen unter anderem strategische Nuklearbomber stationiert sind. Laut Deutschlandfunk blieb eine offizielle Bestätigung von russischer Seite über einen möglichen Angriff auf russisches Territorium bisher aus.

Ukraine-Krieg: Ukrainisches Militär greift russische Stützpunkte an

+++ 15.30 Uhr: Das ukrainische Militär meldet Angriffe auf russische Stützpunkte. Die ukrainischen Streitkräfte bestätigen zudem, dass sie vor drei Tagen eine „Konzentration“ russischer Truppen in der Region Cherson in einiger Entfernung hinter der Frontlinie getroffen hat. Der Angriff erfolgte im Bezirk Skadowsk, nahe der Grenze zur Krim. „Bis zu 140 russische Soldaten wurden verwundet und acht Kamaz-Lastwagen mit Munition zerstört“, teilte das ukrainische Militär mit. Diese Angaben sind nicht auf unabhängige Weise verifizierbar.

Verluste für Russland: Ukraine zelebriert Meilenstein

Update vom Freitag, 23. Dezember, 6.50 Uhr: Russland hat in den zehn Monaten seit Beginn des Ukraine-Krieges inzwischen mehr als 100.000 Soldaten im Kampf verloren. Für die Ukraine bedeutet dies einen Meilenstein, den das Land mit einer Lichtprojektion in Kiew zelebrierte. „Die Situation mit Licht hat sich in Kiew verbessert“, schrieb der stellvertretende Leiter des Präsidialamts, Kyrylo Tymoschenko, auf Telegram zu einem Foto, das die Lichtprojektion mit der Aufschrift „100.000“ zeigte.

Erstmeldung: Moskau/Kiew – Seit mehr als 300 Tagen sind die russischen Invasoren in der Ukraine mittlerweile im Einsatz. Dabei war Präsident Wladimir Putin ursprünglich davon ausgegangen, dass die „militärische Spezialoperation“ rasch wieder beendet sein würde. Doch davon kann schon lange keine Rede mehr sein. Im Gegenteil: Der Ukraine-Krieg läuft für die russischen Streitkräfte geradezu verheerend, ihre Verluste sind exorbitant hoch.

Ein Blick in die Statistik zeigt, wie problematisch sich die Lage für Russland entwickelt hat. So hat die Zahl der gefallenen russischen Soldaten seit Beginn der Invasion am 24. Februar nach Angaben des ukrainischen Generalstabs inzwischen die Marke von 100.000 überschritten. Dies bedeutet, dass die russischen Streitkräfte jeden Monat durchschnittlich etwa 10.000 getötete Soldaten zu beklagen haben – eine kaum vorstellbare Menge.

Obwohl der Winter die Kampfhandlungen an der Süd- und Ostfront fast zum Stillstand gebracht hat, sind die russischen Verluste noch immer sehr hoch. Grund ist die Schlacht um Bachmut, wo Moskau offenbar wild entschlossen ist, trotz erheblicher Verluste einen weitgehend symbolischen Sieg zu erringen. (cs/spr/cas/vbu mit dpa/AFP)