„Ihr und wir wollen keinen Krieg“: Lukaschenko gibt sich mit Schoigu zahm – droht aber mit „Endlos-Operation“

Von: Franziska Schwarz

Aufnahme vom 3. Dezember: Sergej Schoigu (l.) mit Alexander Lukaschenko in Minsk © ---/Belarusian Presidential Press Office via AP/dpa

„Umfassende und menschliche“ Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland wünscht sich nun der belarussische Machthaber Lukaschenko. News-Ticker zur Kriegsdiplomatie.

Update vom 5. Dezember, 15.33 Uhr: Wladimir Putin hat die teilweise zerstörte Brücke zur Krim besucht. Bilder russischer Fernsehsender zeigten am Montag (5. Dezember) den Kremlchef am Steuer eines Autos, mit dem er die Brücke überquert haben soll.

Es war der erste Besuch des Kremlchefs auf der annektierten Halbinsel seit Beginn des russischen Angriffskriegs. Die durch Bomben beschädigte Brücke verbindet die Krim mit dem russischen Festland. Die russischen Behörden hatten Kiew für den Beschuss verantwortlich gemacht.

Putin ließ sich in der Vergangenheit bereits mit freiem Oberkörper auf einem Pferd fotografieren, ebenso mit freiem Oberkörper beim Angeln. In den jüngsten medienwirksamen Bildern trägt er aber ein Jackett:

Außerdem unterzeichnete Putin am Sonntag (4. Dezember) eine Gesetzesänderung, die „Propaganda nicht-traditioneller sexueller Beziehungen“ verbietet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass. Das Medienprojekt Nexta ergänzte noch, dass fortan in Russland offiziell auch Kundgebungen in der Nähe von öffentlichen Gebäuden, Universitäten, Schulen, Krankenhäusern, Flughäfen, Bahnhöfen, Kirchen und Hilfseinrichtungen verboten sein sollen.

Botschaften und Konsulate der Ukraine erhalten Päckchen mit Tieraugen

Update vom 5. Dezember, 13.36 Uhr: Verdächtige Päckchen: Bereits in zwölf Ländern Ziel haben ukrainische Auslandvertretungen solche in diesem Jahr erhalten. Dies teilte der Außenministeriums-Sprecher Oleh Nikolenko nun aus Kiew mit. Insgesamt habe es in den vergangenen Wochen in Botschaften oder Konsulaten 21 Vorfälle gegeben. Vergangene Woche waren Päckchen mit blutigen Tieraugen bei mehreren ukrainischen Auslandsvertretungen eingegangen.

Erstmeldung vom 5. Dezember: Minsk/München - Erstmals seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat Russland Verteidigungsminister Sergej Schoigu Belarus besucht. Bei einem Treffen mit dessen autoritären Langzeit-Machthaber Alexander Lukaschenko am Samstag (3. November) ging es nicht nur um Dank für die im Nachbarland stationierten russischen Soldaten. „Sie fühlen sich hier wirklich wie zuhause“, sagte Schoigu über das russische Militär, dessen Schlagkraft international zunehmend angezweifelt wird.

Putin-Verbündeter Lukaschenko im Ukraine-Konflikt: „Wir wollen keinen Krieg“

Lukaschenko erklärte laut der staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta weiter: „Wir verstecken uns hier nicht im Gebüsch. Wir legen unsere Ansichten offen dar. Weder ihr noch wir wollten und wollen einen Krieg.“ Er betonte, dass er niemanden einschüchtern wolle, teilte aber gegen seine Gegner aus. Lukaschenko sagte, dass weder er „noch die Sicherheitsdienste des Landes sehen, dass sie bereit wären, umfassend und menschlich zu verhandeln. Sie sehen, unserer Meinung nach, wie der Krieg fortgesetzt werden könnte. Nun, dann, in diesem Fall, wird die Sondermilitäroperation nie enden.“

Belarus unterstützt den Angriffskrieg von Kremlchef Wladimir Putin gegen die Ukraine - etwa, indem es den Abschuss russischer Raketen von seinem Staatsgebiet aus zulässt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt die „Bedingungen“ Moskaus zu Verhandlungen aktuell ab.

Lawrow-Sprecherin wiegelt Putins Atomdrohungen ab: „Ablenkungsversuch des Westens“

Fast zeitgleich schien es auch „versöhnliche“ Töne aus Moskau zu geben: Die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa hatte der US-Spitzendiplomatin Victoria Nuland am Wochenende vorgeworfen, Russland Nuklear-Drohungen „in die Schuhe schieben“ zu wollen - und wies diese weit von sich.

„Nuland hat sich mal wieder selbst geschadet: Erstens hat sie mithilfe von ihr kontrollierten Medien und Thinktanks angebliche Atom-Drohungen Russlands aufgeblasen und nun versucht sie, davon abzulenken“, schrieb Sacharowa laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass auf Telegram. Moskau habe vielmehr „wiederholt erklärt“, dass der Einsatz von Atomwaffen „inakzeptabel“ sei. Sie nahm damit laut Tass Bezug auf Aussagen, die Nuland gegenüber dem ukrainischen Portal Ukrajinska Prawda machte. (frs mit Material von AFP und dpa)