UN: Angriff mit Giftgas in Syrien wäre Kriegsverbrechen

Noch ist nicht vollends geklärt, wer hinter dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien steckt.

Genf/London - Die UN verurteilten den mutmaßlichen Giftgasangriff im Syrien scharf. Der britische Außenminister Boris Johnson vermutet die syrische Regierung hinter dem Angriff.

Die Syrien-Ermittler des UN-Menschenrechtsrates untersuchten den Vorfall, teilten sie am Dienstag in Genf mit. „Sowohl der Einsatz von chemischen Waffen als auch der bewusste Angriff auf medizinische Einrichtungen würden ein Kriegsverbrechen und eine weitreichende Verletzung der Menschenrechte bedeuten“, hieß es in einer Stellungnahme.

Nach Angaben von Aktivisten sind in der von Rebellen kontrollierten Stadt Chan Scheichun im Nordwesten des Landes mindestens 58 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende verletzt worden. Eine Gruppe von UN-Experten befindet sich aktuell in Syrien und sammelt Beweise über Gräueltaten, darunter auch frühere Giftgasangriffe der Regierung, für spätere Gerichtsprozesse. „Es ist unbedingt notwendig, die Täter dieser Attacken zu identifizieren und sie zur Verantwortung zu ziehen“, so die UN.

„Alle Anzeichen eines Angriffs durch das Regime“

Derweil vermutet der britische Außenminister Boris Johnson die syrische Regierung hinter dem jüngsten mutmaßlichen Giftgaseinsatz in Syrien. „Das trägt alle Anzeichen eines Angriffs durch das Regime, das wiederholt chemische Waffen eingesetzt hat“, sagte Johnson bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Dienstag in London.

Aktivisten zufolge wurden am Morgen bei einem Angriff mit Giftgas in der syrischen Stadt Chan Scheichun mindestens 58 Menschen getötet, darunter elf Kinder. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete aus der von Rebellen kontrollierten Stadt im Nordwesten des Landes zudem Dutzende Verletzte. Die Rettungshelfer der Organisation Weißhelme berichteten sogar von 240 Verletzten.

Auch Sigmar Gabriel wählt harte Worte

Sollte sich der Einsatz von Chemiewaffen bestätigen, sei das ein Kriegsverbrechen, sagte Gabriel. Johnson forderte, der UN-Sicherheitsrat müsse sich mit dem Vorfall beschäftigen. Gabriel war am Dienstag zu seinem Antrittsbesuch als Chefdiplomat in die britische Hauptstadt gekommen.

dpa