US-Luftschlag in Syrien: Das sind die Reaktionen

Washington/Moskau - Der US-Luftangriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt schlägt hohe Wellen: Russland verurteilt die Attacke scharf, Sigmar Gabriel wählte diplomatische Worte.

Ein heftiges Ausrufezeichen hat US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Freitag mit einem Luftangriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt gesetzt. Die potenzielle Tragweite der US-Aktion ist noch völlig unermesslich.

Erste Reaktionen zeigen in jedem Fall: Der Entscheidung des US-Präsidenten wird große Bedeutung beigemessen. Vor allem Russland äußerte sich kritisch. Eine offizielle Stellungnahme aus Deutschland traf erst relativ spät ein: Sigmar Gabriel meldete sich aus Mali zu Wort.

Merkel macht Assad verantwortlich - Gabriel bleibt diplomatisch:

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Präsident François Hollande geben dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad in einer gemeinsamen Erklärung die "alleinige Verantwortung für diese Entwicklung". "Sein wiederholter Einsatz von chemischen Waffen und seine Verbrechen gegen die eigene Bevölkerung verlangten eine Sanktionierung", erklärten Merkel und Hollande am Freitag nach einem Telefonat in einer gemeinsamen Mitteilung. "Frankreich und Deutschland werden mit ihren Partnern und im Rahmen der Vereinten Nationen ihre Bemühungen fortsetzen, um Präsident Assad für seine verbrecherischen Taten zur Verantwortung zu ziehen."



Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) äußerte sich vorsichtiger: Er hält den US-Luftangriff in Syrien für nachvollziehbar. "Dass die Vereinigten Staaten jetzt mit einem Angriff gegen die militärischen Strukturen des Assad-Regimes reagiert haben, von denen dieses grausame Kriegsverbrechen ausging, ist nachvollziehbar", erklärte Gabriel am Freitag am Rande seiner Mali-Reise in Bamako, wie das Auswärtige Amt in Berlin mitteilte. Zugleich warb er für eine "politische Lösung" des Bürgerkriegs in Syrien.

Russland beklagt „tragische Unternehmung“:

Die erste Reaktion aus Russland fiel erwartungsgemäß wesentlich negativer aus. „Alle Verantwortung bei einer militärischen Aktion liegt auf den Schultern von denen, die diese fragwürdige und tragische Unternehmung beginnen“, sagt der stellvertretende russische UN-Botschafter Wladimir Safronkow vor Journalisten im UN-Hauptquartier in New York.

Die russische Führung verurteilte den Angriff wenig später scharf. „Präsident Putin hält die amerikanischen Angriffe für eine Aggression gegen einen souveränen Staat, gegen das Völkerrecht, dazu noch mit einem erdachten Vorwand“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau. Russland steht im Syrien-Konflikt an der Seite des syrischen Staatschefs Baschar al-Assad.

Parteiübergreifende Zustimmung in den USA:

Im US-Kongress hat es parteiübergreifend Zustimmung zu den von US-Präsident Donald Trump angeordneten Luftangriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt gegeben. Es sei "richtig", dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad klar zu machen, "dass er einen Preis dafür bezahlt, wenn er solche verabscheuungswürdigen Gräueltaten begeht", erklärte der Vorsitzende der demokratischen Minderheit im Senat, Chuck Schumer, am Donnerstag.



Der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Paul Ryan, nannte das Vorgehen "angemessen und richtig". Die Luftangriffe auf den Stützpunkt Al-Schairat in der Provinz Homs machten deutlich, "dass das Assad-Regime nicht mehr auf die Untätigkeit der USA zählen kann, wenn es Gräueltaten gegen syrische Bürger begeht".



Mehrere Abgeordnete, darunter Ryan und Schumer, forderten allerdings, dass Trump bei möglichen weiteren Militärangriffen den Kongress konsultiert.

Unterstützung aus Großbritannien:

Trump erhält auch Rückendeckung von Großbritannien. London unterstütze das Vorgehen Washingtons "uneingeschränkt", erklärte die britische Regierung am Freitag. Der Luftangriff sei eine "angemessene Reaktion auf den barbarischen Chemiewaffenangriff der syrischen Regierung".



Lob aus Israel:

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lobte den US-Angriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt. US-Präsident Donald Trump habe eine "starke und klare Botschaft" ausgesendet, dass der Gebrauch und die Verbreitung von Chemiewaffen nicht toleriert werde, erklärte das Büro Netanjahus am Freitag. Israel unterstütze die Entscheidung Trumps "voll" und hoffe, dass die Botschaft "nicht nur in Damaskus, sondern auch in Teheran, Pjöngjang und anderswo" gehört werde.

Saudi-Arabien begrüßt Angriff:

Saudi-Arabien hat den US-Angriff auf einen Luftwaffenstützpunkt der syrischen Regierung als eine „mutige Entscheidung“ von US-Präsident Donald Trump begrüßt. Das Königreich unterstütze die amerikanische Militäroperation voll und ganz, meldete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA am Freitag unter Berufung auf das Außenministerium in Riad. Der Angriff sei eine Antwort auf die Verbrechen des syrischen Regimes gegen sein Volk.

Saudi-Arabien gehört zu den schärfsten Gegnern der syrischen Regierung und fordert seit langem einen Sturz von Präsident Baschar al-Assad. Das sunnitische Königreich unterstützt auch syrische Rebellen.

Iran rügt „schändlichen Alleingang“:

Der Iran hat den US-Luftangriff hingegen scharf verurteilt. „Diese militärischen Alleingänge sind gefährlich und schädlich“, sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Freitag. In der derzeitigen Lage würden diese Operationen nur die Terroristen stärken, die Krise in Syrien noch weiter eskalieren lassen und Hoffnungen auf eine politische Lösung noch mehr erschweren, so der Sprecher laut Nachrichtenagentur ISNA.

Außerdem seien die Hintergründe des mutmaßlichen Giftgasangriffs vor wenigen Tagen in Syrien immer noch unklar, hieß es von Ghassemi. Die USA hatten den Stützpunkt als Vergeltung für den mutmaßlichen Giftgasangriff attackiert. Der Iran und Russland unterstützen im Syrien-Konflikt Machthaber Baschar al-Assad.

fn/dpa/AFP