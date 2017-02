Kommentar zu Trump feuert Flynn

Schon wieder eine Niederlage für Donald Trump. Erst scheitert die Einreisepolitik des US-Präsidenten an den Richtern des Landes. Jetzt muss sein Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn zurücktreten. Nach knapp vier Wochen im Amt macht sich Nüchternheit breit. Trump scheint seinen Laden nicht im Griff zu haben. Von Marc Kuhn

Flynn war nicht mehr haltbar. Zum einen hatte er noch zu Zeiten der Obama-Regierung mit dem russischen Botschafter über die Sanktionen gegen das Land gesprochen – nach US-Gesetzen eine Straftat. Darüber hinaus hat der Ex-General die Glaubwürdigkeit des amtierenden Vizepräsidenten Mike Pence untergraben. Flynn hatte ihn nicht richtig über die Gespräche informiert, so dass dieser sich zunächst hinter ihn stellte. Eine Beschädigung von Pence verärgert aber die Republikaner. Gilt er doch als wichtiges Bindeglied zwischen der Partei und dem sprunghaften Präsidenten. Nach dem doppelten Fehlgriff blieb Trump keine andere Wahl, als seinen treuen Weggefährten, dessen Ernennung bereits für Aufruhr gesorgt hatte, in die Wüste zu schicken.

Flynn ist indes eine Art Bauernopfer, mit dem der Präsident von anderen fragwürdigen Personalien in seiner Truppe ablenken will. Schließlich sind auch seine Beraterin Kellyanne Conway („Alternative Facts“), Sprecher Sean Spicer und Stabschef Reince Priebus unter Druck geraten. Ein beschämendes Bild für ein Land, das für sich in Anspruch nimmt, die einzig verbliebene Weltmacht zu sein.

Nun muss sich zeigen, ob die US-Vertreter bei ihren ersten Auftritten bei Nato und G20 als ernstzunehmende Gesprächspartner überzeugen können.