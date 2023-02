USA schießen „UFO“ ab: Spekulationen über „Aliens“, Russland und China

Von: Bedrettin Bölükbasi, Nadja Zinsmeister

Mehrere US-Medien berichten am Sonntagabend von einem weiteren Flugobjekt, das in den USA abgeschossen wurde. Der News-Ticker.

Update vom 13. Februar, 10.28 Uhr: Auch China meldet die Sichtung eines unidentifizierten Flugobjekts (unidentified flying object, Abkürzung: UFO). Das berichtet die staatliche chinesische Zeitung Global Times und beruft sich dabei auf Angaben der Marine in der ostchinesischen Provinz Shandong vom Sonntagabend (12. Februar). Laut den Behörden sei das UFO vor der Küste nahe der Stadt Rizhao gesehen worden. Man bereite den Abschuss vor, hieß es in dem Bericht weiter.

Update vom 13. Februar, 10.13 Uhr: Handelt es sich hier womöglich um einen Gegenangriff wegen der jüngsten Meldungen über ein weiteres unbekanntes Flugobjekt? Laut dem chinesischen Außenministeriums seien US-Ballons allein seit Januar 2022 „mehr als zehn Mal illegal“ in den chinesischen Luftraum eingedrungen. China habe darauf „verantwortungsvoll und professionell“ reagiert, sagte ein Sprecher in Peking. Er forderte die USA auf, „ihren Kurs zu ändern und sich selbst zu überprüfen, anstatt China zu verleumden und zu beschuldigen“.

Der tagelange Überflug eines chinesischen Ballons über die USA hatte zu einem Eklat zwischen Washington und Peking geführt. Washington hatte erklärt, der abgeschossene Ballon habe zu einer ganzen Flotte von Spionage-Ballons gehört, die über fünf Kontinente geflogen seien. China wies den Vorwurf zurück.

Update vom 13. Februar, 9.39 Uhr: China will von dem weiteren Abschuss eines Flugkörpers durch die USA nichts wissen. Das sagte laut der chinesischen Global Times ein Sprecher des Außenministeriums in Peking. Dass die Vereinigten Staaten „häufig“ unbekannte Flugobjekte vom Himmel holten, sei eine „Überreaktion“.

Update vom 13. Februar, 8.55 Uhr: Nachdem US-Kampfflugzeuge über dem Huronsee im Norden des Landes an der Grenze zu Kanada ein viertes Objekt abgeschossen haben, informierte das Pentagon sowohl mit einer Mitteilung als auch einer Pressekonferenz über Zoom zur aktuellen Lage. US-Beamte gaben gegenüber dem Sender CNN an, bei dem Objekt habe es sich um ein achteckiges Konstrukt mit lose anhängenden Seilen ohne eine sichtbare Ladung gehandelt. Das Pentagon teilte in einer Erklärung mit, dass man nun die Teile des bei 20.000 Fuß (ca. 6 km) abgeschossenen Objekts bergen werde, um mehr Informationen zu sammeln.

In der Mitteilung hieß es zudem, zwar sei von dem Objekt keine „kinetische Bedrohung“ für Ziele am Boden ausgegangen. Allerdings habe es sich um eine Gefahr für die zivile Luftfahrt gehandelt. Zudem sei es auch eine Bedrohung wegen möglicher Spionagefähigkeiten gewesen, weshalb das Objekt von einem F-22-Kampfjet mit einer AIM-9X-Rakete abgeschossen worden sei. Bei der anschließenden Pressekonferenz über Zoom traten die Assistentin des Verteidigungsministers, Melissa Dalton, und der Befehlshaber des Nördlichen US-Kommandos, Glen VanHerck, vor die Presse.

USA schießen Flugobjekt über Hurorensee ab

Erstmeldung vom 12. Februar: Washington – Die Sichtungen von rätselhaften Flugobjekten über den USA scheinen sich langsam zu überschlagen. Wie mehrere US-Medien am Sonntag berichteten, hat das US-Militär einen weiteren Flugkörper abgeschossen. Der Vorgang hat sich offenbar über dem Huronsee abgespielt, der der im Grenzgebiet zwischen den USA und Kanada liegt.

Über den Abschuss des Flugobjekts hatten zunächst die Sender CNN und ABC übereinstimmend unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet. Offizielle Angaben zu dem Geschehen gab es zunächst nicht. Mit dem Abschuss eines Flugobjekts über dem Hurorensee würde es sich jedoch um die bereits vierte Sichtung in kürzester Zeit handeln.

Mit Kampfjets wie dem Lockheed Martin F-22 Raptor holt die USA unbekannte Flugkörper vom Himmel. © IMAGO/Andrzej Wanda / Eastnews

Zum Überblick: Vor einer Woche hat die USA einen chinesischen Ballon vor der Küste des Bundesstaates South Carolina vom Himmel geholt. Der Vorfall sorgte für Aufregung. Während laut der USA der Ballon vermutlich für Spionage-Zwecke eingesetzt wurde, streitet Chinas Regierung die Vorwürfe ab und behauptet, der Ballon sei lediglich vom Kurs abgekommen. Kurze Zeit später hatten US-Kampfjets auch am Freitag und Samstag zwei nicht näher identifizierte Flugobjekte abgeschossen: eines vor der Küste des US-Bundesstaats Alaska, das andere über dem Norden Kanadas. Bei letzteren beiden ist jedoch noch vieles unklar - darunter die Fragen, von wem die Flugobjekte stammen, um welche es sich genau handelte und welchen Zweck sie erfüllen sollten. (nz mit dpa)