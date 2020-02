Kontrahenten gehen bei TV-Duell Bloomberg scharf an: „Arroganter Milliardär“

Bei seinem ersten TV-Auftritt als Präsidentschaftskandidat der Demokraten musste der US-Milliardär Michael Bloomberg einiges einstecken. Kritik kam von allen Seiten.

In der Nacht zum Donnerstag fand eine TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber statt.

der statt. Zum ersten Mal nahm auch US-Milliardär Michael Bloomberg teil.

teil. Der 78-Jährige musste Kritik von allen Seiten einstecken.

München/ Las Vegas - Für US-Milliardär Michael Bloomberg war es kein guter Start: Bei seiner ersten Teilnahme an einer TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber musste er viel Kritik von seinen Rivalen einstecken. In der Nacht zum Donnerstag lieferten sich die demokratischen Kontrahenten in Las Vegas nämlich härtere Kämpfe denn je - vor allem den Späteinsteiger Bloomberg traf es dabei besonders. Alle fünf anderen Demokraten - darunter der linksgerichtete Senator Bernie Sanders, die ebenfalls linksgerichtete Senatorin Elizabeth Warren, der frühere Vizepräsident Joe Biden, der ehemalige Bürgermeister Pete Buttigieg und die Senatorin Amy Klobuchar - griffen ihn ab der ersten Minute an.

Michael Bloomberg musste bei TV-Debatte viel Kritik einstecken

Die Attacken gegen Michael Bloomberg kamen zwar mit Ansage, doch fielen sie letztlich noch schärfer aus als erwartet. Einen "arroganten Milliardär", der "rassistische Politik" verteidigt und Frauen als "fette Tussis und pferdegesichtige Lesben" bezeichnet habe, schimpfte Warren den früheren New Yorker Bürgermeister. Linken-Ikone Bernie Sanders und der Demokraten-Jungstar Pete Buttigieg warfen dem Medienmogul hingegen vor, sich mit Geld Macht erkaufen zu wollen. Ein weiterer Vorwurf gegen den 78-Jährigen: Er lege seine Steuererklärungen nicht offen.

Vorwurf gegen Bloomberg: er habe „rassistische Politik“ verteidigt

Bloomberg hatte zwar Mühe, sich gegen die Angriffe zur Wehr zu setzen. Dennoch teilte er selbst auch heftig gegen seine Mitbewerber aus: Er stellte Sanders in die kommunistische Ecke und sagte, der linksgerichtete Senator hätte bei der Präsidentschaftswahl im November "keine Chance" gegen Amtsinhaber Donald Trump. Einen Moment der Debatte, in dem es zu einem Streitpunkt mit Sanders kam, postete der Milliardär später auf Twitter:

The best-known socialist in the country happens to be a millionaire with three houses. #DemDebate pic.twitter.com/0tbbWLtBxg — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 20, 2020

Bloomberg war jedoch nicht der einzige, der bei der Debatte Kritik einstecken musste. Denn auch die übrigen Präsidentschaftsanwärter auf der Bühne griffen einander heftig an. In einer teils atemlosen Debatte nutzten die Präsidentschaftsbewerber nahezu jede Antwort für eine Breitseite gegen die Konkurrenz.

Auch die übrigen Präsidentschaftsanwärter griffen einander an

Bloomberg hat das Präsidentschaftsrennen der Demokraten gehörig aufgemischt, seit er im November als Nachzügler seine Kandidatur verkündete. Er hat einst das nach ihm benannte Finanz- und Medienunternehmen gegründet und gilt als einer der reichsten Menschen der Welt. Mehr als 300 Millionen Dollar hat der Mitte-Politiker inzwischen aus eigener Tasche in den Wahlkampf gesteckt. Mit dieser wahnwitzigen Summe stellt er dabei alle seine Rivalen in den Schatten. Doch in Umfragen zahlen sich seine Mühen aus: Meinungsforscher sehen den 78-Jährigen derzeit direkt hinter Favorit Sanders in einem engen Rennen um Platz zwei mit Ex-Vizepräsident Joe Biden.

Auch US-Präsident Donald Trump schießt gegen den Demokraten-Kandidat Bloomberg.

Weitere Informationen zu den US-Vorwahlen: Termine, Kandidaten und das Wahlsystem.

dpa/afp/kf