Republikanern geht wegen Trump das Geld aus

Von: Stefan Krieger

Viele Parteifreunde von Donald Trump unterstützen noch immer seine These vom großen Wahlbetrug im Jahr 2020. Das könnte sich jetzt rächen.

Washington DC – Einem Bericht von Newsweek zufolge haben sechs führende Spender ihre Zuwendungen an die republikanischen Parteien in Michigan und Arizona eingestellt. Grund sei, dass diese die „diskreditierte Behauptung“ unterstützen, die Präsidentschaftswahlen 2020, die Donald Trump verloren hatte, wären manipuliert gewesen.

Ein ehemaliger Geldgeber aus Michigan, der Immobilienmagnat Ron Weiser, sagte gegenüber Reuters, es sei „lächerlich“ zu sagen, Trump habe den Bundesstaat 2020 gewonnen. Dies behaupten die Anhänger des ehemaligen Präsidenten weiterhin, genau wie Trump selbst. Weiser, der früher Vorsitzender der Partei war, kommentierte die Unterstützung der Republikaner aus Michigan für Trump und Wahlverschwörungstheoretiker aus der Partei mit den Worten: „Ich bezweifle, dass die Landespartei über das nötige Fachwissen verfügt, um das Geld gut auszugeben.“

Will endlich wieder Präsident werden, und sieht sich selbst auch noch als solcher: Donald Trump © IMAGO/Joshua Boucher

Trump gegen DeSantis: Gouverneur von Florida könnte profitieren

Trump bewirbt sich derzeit für die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024. Der ehemalige Präsident liegt in Umfragen deutlich vor dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der sein schärfster Konkurrent ist. Das Ausbleiben von Spendengeldern für die Republikaner könnte DeSantis in die Karten spielen. Nicht Trump, sondern er selbst sieht sich als den geeigneten Kandidaten, um nach den Wahlen im November 2024 die GOP (Grand Old Party; englisch für „große alte Partei“) ins Weiße Haus zurückzubringen.

Wegen Donald Trump: Langjährige Spender springen ab

In Arizona erklärte Jim Click, der aus einer Familie langjähriger GOP-Spender stammt, gegenüber Reuters: „Es ist zu schade, dass wir dem rechten Flügel unserer Partei die Führung überlassen haben.“ Click sagte, er werde statt der republikanischen Partei nun einzelne Kandidaten unterstützen. Wen, lies er allerdings offen.

Laut US-Wahlkampffinanzierungsunterlagen hatten die Republikaner in Arizona bis zum 31. März 2023 nur 50.000 Dollar an Wahlspenden einnehmen können. Vor vier Jahren waren es noch rund 770.000 Dollar gewesen. Auch die Partei im Bundesstaat Michigan konnte nur rund 116.000 Dollar verbuchen – verglichen mit angegebenen 867.000 Dollar zum gleichen Zeitpunkt im Jahr 2021 eine fast lächerlich kleine Summe. (skr)