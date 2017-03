Vierter Abschiebeflug nach Afghanistan in Kabul angekommen

Kabul - Bei der vierten bundesweiten Sammelabschiebung nach Afghanistan sind am Montag 15 abgelehnte Asylbewerber von München aus in ihren Heimatstaat geflogen worden.

Eine weitere Gruppe von aus Deutschland abgeschobenen afghanischen Flüchtlingen ist am Dienstagmorgen mit dem Flugzeug in Kabul eingetroffen. An Bord der aus München kommenden Maschine waren 15 junge Männer, wie das bayerische Innenministerium am Vorabend mitgeteilt hatte. Bei vier Sammelabschiebungen seit Dezember sind nun 92 zumeist junge Männer nach Afghanistan zurückgeflogen worden.

„Die Bewertung der aktuellen Sicherheitslage durch die Bundesregierung, also das Bundesinnenministerium und das Auswärtige Amt, ist nach wie vor unverändert, sie lässt Rückführungen in gesicherte afghanische Provinzen zu. Es gibt keinen Anlass, das in Frage zu stellen“, erklärte dagegen Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag. Bedrohungen durch radikale Kräfte seien nicht allein ein Problem Afghanistans, sondern auch in vielen Teilen der Welt allgegenwärtig.

330 Demonstranten protestieren gegen Abschiebungen

Rund 330 Demonstranten folgten dem Aufruf des Bayerischen Flüchtlingsrates, am Münchner Flughafen zu protestieren. Sie bildeten beim MAC-Forum zwischen den beiden Terminals eine Menschenkette, verteilten Flyer und brachte Transparente mit, wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet.

Neben Bayern beteiligten sich an der Rückführungsaktion auch die Bundesländer Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz. Abschiebungen sind umstritten, weil sich in Afghanistan der Konflikt zwischen Regierung und islamistischen Taliban verschärft und es landesweit Gefechte und Anschläge gibt.

dpa