Kann man mit Pilzen bei den Wählern vor den Parlamentswahlen in Polen punkten? Vize-Ministerpräsident Kaczynski glaubt das schon – und erntet Hohn.

Warschau – Am 15. Oktober sind Parlamentswahlen in Polen und das Land ist der größte Pilzproduzent Europas. Vielleicht gerade deswegen hat sich Polens Vize-Ministerpräsident Jaroslaw Kaczynski zu einem besonders patriotischen Seitenhieb gegenüber der EU und Opposition hinreißen lassen, wie die US-Tageszeitung Politico berichtet.

Der Mitbegründer und Co-Vorsitzende der rechtspopulistischen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), die das Land seit 2015 regiert, mache der Opposition Vorwürfe. Sie würde es zulassen, dass die EU die Waldbewirtschaftung in Polen bestimmen kann. Das dürfe nicht sein, schließlich sei Pilzesammeln eine beliebte Freizeitaktivität des Wählers.

Alles nur für die Parlamentswahlen in Polen? Pilzexperte gibt Regierung schuld am Pilzschwund

Das habe der 74-jährige Jaroslaw Kaczynski gegenüber lokalen Medien geäußert: „Viele Polen gehen Pilze sammeln. Wir gehen Pilze sammeln, um uns auszuruhen, spazieren zu gehen, für alle möglichen Zwecke. Und das […] ist Teil unserer Freiheit und wir werden uns diese Freiheit nicht nehmen lassen.“ PiS gilt als nationalistisch und EU-kritisch. Kaczynski ist der Meinung, die EU wolle „Entscheidungen“ zur polnischen Waldbewirtschaftung treffen.

Polens Pilzsammler zieht es nicht nur wie hier in Wälder nahe der polnischen Stadt Wegliniec, sie sind auch potenzielle Wähler. Polens Vize-Ministerpräsident Jarosław Kaczyński erklärte, die EU und die Opposition beeinflussen die beliebte Freizeitaktivität.

Laut Politico ist Ryszard Ziętkiewicz, Vizepräsident des Verbands für Pilze, ganz anderer Meinung und warf stattdessen der Regierung vor, sie würde den Pilzsammelspaß in Polens Wäldern trüben. Im Białowieża-Wald etwa, der Spuren vom letzten Urwald in Europa in sich trägt, habe die Regierung in Teilen einer Erhöhung der Abholzungsraten zugestimmt – laut Urteil von 2018 vom obersten EU-Gericht ein Verstoß gegen EU-Recht. Noch dazu auch ein Grund für die Dezimierung der Wildpilzbestände, glaubt Ziętkiewicz.

Gegenüber dem Newsportal Wirtualna Polska sagte der Pilzexperte: „Was in den Wäldern passiert, ist echter Raub. Ich spreche davon, Bäume zu fällen. Pilze gibt es überall, auch auf landwirtschaftlichen Feldern, aber die Rodung beeinträchtigt sicherlich den Reichtum an Pilzarten, die bestimmte Bedingungen erfordern.“

Dass Polen es mit dem EU-Recht beim Naturschutz nicht so genau nimmt, habe es laut Politico zuletzt im März 2023 gezeigt, als es das Fällen von Bäumen während der Brutzeit von Vögeln gestattete.

Sind im Wahlkampf auch Pilze nützlich? Polens Vize-Ministerpräsident Jaroslaw Kaczynski nutzte das Thema jedenfalls, um EU und Opposition verbal zu attackieren.

Pilze im Wahlkampf zu den kommenden Parlamentswahlen: Spott kommt von der Opposition

Jaroslaw Kaczynskis Konkurrent, von der pro-europäischen Oppositionspartei Bürgerplattform, meldete sich mit Ironie zu Wort: „Kaczynski erklärte, dass es bei diesen Wahlen um die Freiheit geht, Pilze zu sammeln. Ich fühle mich ein bisschen seltsam, einen solchen Rivalen zu haben“, kommentierte Donald Tusk, Polens Ex-Premierminister.

Es ist Wahlkampf in Polen. Jaroslaw Kaczynski und PiS sind zwar laut Politico-Umfrage noch beliebteste Partei im Land, jedoch gewinnt die Opposition an Zuspruch und PiS, die momentan mit absoluter Mehrheit regiert, könnte nach den Parlamentswahlen im Herbst einen Koalitionspartner gebrauchen. Eine Menge zu tun also für Kaczynski, um eine dritte Amtszeit in Folge auf die Beine zu stellen. (Emanuel Zylla)

