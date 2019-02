Volksbegehren „Rettet die Bienen“: Eine halbe Million hat schon unterschrieben

Leonie Hornung vom Bund Naturschutz machte am 31. Januar am Marienplatz auf das Volksbegehren aufmerksam.

Für das Volksbegehren Artenvielfalt haben sich bis Montagabend bereits 500.000 Wahlberechtigte eingetragen. Die Hälfte der benötigten Stimmen haben die Initiatoren damit zusammen.

München - Die Hälfte ist geschafft: Knapp eine halbe Million Wahlberechtigte haben bereits in Bayerns Rathäusern für das Volksbegehren Artenvielfalt unterschrieben. Das teilten die Initiatoren des Begehrens, das unter dem Slogan „Rettet die Bienen“ läuft, am Dienstag mit. Damit haben sich bis Tag fünf der zweiwöchigen Eintragungsfrist etwa fünf Prozent der Wahlberechtigten in Bayern für das Begehren eingetragen - damit dieses erfolgreich ist, müssen zehn Prozent im Freistaat unterschreiben.

Was sie sonst noch über das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ wissen müssen, lesen Sie im Faktenüberblick.

Für die Verantwortlichen sind die aktuellen Zahlen, die die Rathäuser gemeldet haben, „erste ermutigende Zwischenergebnisse.“ Die Eintragungsfrist für das Volksbegehren läuft noch bis einschließlich 13. Februar.

dpa

