„Volksverhetzung“: Russland will einen Schweizer Journalisten mundtot machen

Von: Moritz Serif

Russland wirft einem Journalisten vor, „den Terrorismus zu rechtfertigen und Volksverhetzung zu fördern“. Nun reagiert die Schweiz.

Moskau/Bern - Neue Drohungen aus Russland: Nach öffentlicher Kritik und Bedrohung eines Schweizer Journalisten durch die russische Botschaft in Bern hat das Schweizer Außenministerium eine Intervention angekündigt. Er werde noch abgeklärt, ob der russische Botschafter einbestellt oder ein anderer Kommunikationsweg gewählt wird, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Bern. In einem Tweet teilte das Ministerium am Mittwochabend mit, dem russischen Botschafter werde „unmissverständlich“ mitgeteilt, dass das Vorgehen inakzeptabel sei.

Die russische Botschaft hatte einen Journalisten der Neuen Zürcher Zeitung am 13. April namentlich in einer Pressemitteilung auf seiner Webseite angegriffen. Sie warf ihm vor, bei der Berichterstattung aus einem russisch besetzten Teil der Ukraine mit seinem Vokabular „den Terrorismus zu rechtfertigen und Volksverhetzung zu fördern.“

Putin sagt, dass westliche Geheimdienste „in die Vorbereitung von Sabotage- und Terrorakten“ verwickelt seien. © Gavriil Grigorov/dpa

Russland droht Schweizer Journalisten im Ukraine-Krieg

Sie drohte dem Journalisten: In Russland werde „öffentliche Rechtfertigung von Terrorismus und Terrorismuspropaganda über die Medien mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von fünf bis sieben Jahren bestraft“. Die Botschaft hatte eine Woche zuvor bereits einen Brief mit Kritik der NZZ-Berichterstattung an Chefredakteur Eric Gujer geschickt und auf ihrer Webseite publik gemacht.

Erst kürzlich hat Russland den US-Reporter Evan Gershkovich wegen Spionagevorwürfen verhaften lassen. Möglicherweise hat Präsident Wladimir Putin die Verhaftung sogar genehmigen lassen. Gershkovich muss weiterhin in Russland in Haft bleiben. Das Gericht in Moskau entschied am Dienstag, 18. April, dass die gegen den Reporter des Wall Street Journal bis zum 29. Mai verhängte Untersuchungshaft in Kraft bleibt.

US-Journalist Gershkovich bereits von Russland verhaftet

Seine Anwältin Maria Kortschagina sagte, Gershkovich sei kämpferisch. „Er macht Sport und weiß, dass ihn die Menschen unterstützen“, sagte sie am Dienstag (18. April) der Nachrichtenagentur AFP. Gershkovich habe die Entscheidung angefochten, „er will beweisen, dass er nicht schuldig ist, er will beweisen, dass es noch einen Raum für die Pressefreiheit gibt“, erklärte Kortschagina.

Gershkovichs Anwälte erklärten, sie hätten seine Freilassung unter Hausarrest beantragt und eine Kaution von 50 Millionen Rubel (rund 575.000 Euro) angeboten. Eine Entscheidung zu Gershkovichs Gunsten war jedoch nicht erwartet worden. Die US-Botschafterin Lynne Tracy, die den Journalisten am Montag im Gefängnis besucht hatte, war im Gericht anwesend. „Er ist bei guter Gesundheit und bleibt stark“, hatte sie nach ihrem Besuch gesagt. (mse/afp)