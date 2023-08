Vom Betrüger zum Söldner-Chef: Elizarow soll Wagner-Gruppe anführen

Von: Jens Kiffmeier

Jewgeni Prigoschin ist tot – doch wer übernimmt bei den Wagner-Söldnern jetzt die Führung? © IMAGO/Artem Priakhin

Mit dem Tod von Prigoschin verliert die Wagner-Gruppe ihre Führung. Der Nachfolger soll bereits feststehen: Anton Elizarow, ein Mann mit bewegter Vergangenheit.

Moskau – Mit einer Ausbildung in einer russischen Eliteeinheit, einer Verurteilung wegen Betrug und später als Feldkommandeur der Wagner-Söldner im Ukraine-Konflikt hat Anton Olegowitsch Elizarow bereits eine lange militärische Laufbahn hinter sich. Nun soll er befördert werden – und zwar zum neuen Leiter der berüchtigten Wagner-Gruppe. Dies wurde am Montag (28. August) vom russischen Telegram-Kanal Tscheka-OGPU gemeldet, der für seine Verbindungen zum russischen Inlandsgeheimdienst FSB bekannt ist. Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin habe die Machtübernahme im Falle seines Todes selbst festgelegt, so die Meldung.

Neue Führung für Wagner-Gruppe: Elizarow soll nach Prigoschins Tod übernehmen

Doch wie viel Wahrheit steckt in diesem Bericht? Eines ist sicher: Jewgeni Prigoschin ist tot. Der 63-jährige Boss der Wagner-Gruppe kam bei einem Flugzeugabsturz über Russland ums Leben. Am Sonntag bestätigte die Moskauer Untersuchungsbehörde seinen Tod durch einen DNA-Test. Mit ihm starb auch sein Stellvertreter Dimitri Utkin, der ebenfalls unter den insgesamt zehn Todesopfern an Bord des Unglücksflugzeugs war. Die Ursache des Absturzes ist unbekannt. Derzeit gibt es nur Vermutungen. Insbesondere westliche Geheimdienste hegen den Verdacht, dass der Kreml und Präsident Wladimir Putin das Privatflugzeug möglicherweise mit einer Bombe zum Absturz gebracht haben könnten – als Vergeltung für den geplanten Putschversuch der Wagner-Söldner zwei Monate zuvor.

Moskau weist diese Vorwürfe jedoch vehement zurück. Doch die Informationen können nicht unabhängig überprüft werden. Aber mit Prigoschin und Utkin starb die gesamte Führung der Wagner-Söldner, die vor allem für ihre Brutalität im Ukraine-Konflikt bekannt ist. Trotz seines wochenlangen Streits mit Putin über die militärische Kriegsführung und seiner anschließenden Rebellion fühlte sich Prigoschin offenbar „unantastbar“ in Russland, wie ein Wagner-Insider nun dem Nachrichtenportal Meduza enthüllte. Dennoch hatte der Söldner-Chef offenbar für seinen möglichen Tod und den der Führungsspitze Vorkehrungen getroffen – und Elizarow in diesem Fall als neuen ersten Mann an der Spitze der Privatarmee bestimmt.

Neuer Anführer für Wagner-Söldner: Wer ist Anton Olegowitsch Elizarow?

Anton Olegowitsch Elizarow ist offenbar kein Unbekannter. Wie mehrere westliche Medien übereinstimmend berichten, wurde er 1981 geboren. Als ehemaliges Mitglied einer russischen Eliteeinheit soll er auf einer Militärbasis des russischen Militärgeheimdienstes (GRU) in der Region Krasnodar ausgebildet worden sein. Im Jahr 2014 wurde er jedoch wegen Betrugs mit einer Dienstwohnung verurteilt. Zwei Jahre später soll Elizarow sich der Wagner-Söldnergruppe angeschlossen haben. Er erhielt die Dienstnummer M-ß136 und den Codenamen „Lotus“. Innerhalb der Wagner-Gruppe machte er sich schnell einen Namen. So leitete er beispielsweise afrikanische Operationen und war für die Entwicklung und Durchführung von Wagners Kampftrainingsprogrammen verantwortlich. Auch im Syrien-Konflikt soll er eine Rolle gespielt haben, bevor er dann auch im Ukraine-Konflikt auftauchte.

Wagner-Gruppe im Ukraine-Krieg: Elizarow mischte in Bachmut und Soledar mit

Als Feldkommandeur war er insbesondere bei der Eroberung von Soledar und Bachmut beteiligt. Die Kämpfe um diese Orte in der Ostukraine gelten als besonders blutig. Von Wagner-Chef Prigoschin wurde er jedenfalls öffentlich gelobt. Ob die Berichte zutreffen, lässt sich schwer überprüfen. Von der Wagner-Gruppe gibt es keine offizielle Stellungnahme. Zudem ist Eilzarow nicht der einzige, der als neuer Führer gehandelt wird. Nach dem Tod von Prigoschin tauchte auch der Name von Viktor Bout als möglicher Nachfolger an der Spitze der Wagner-Gruppe auf. Der Waffenhändler wurde erst vor wenigen Monaten von Putin in einem spektakulären Gefangenenaustausch aus den USA zurückgeholt. Auch ein Wechsel von Putin-Freund Andrey Averyanov, der eine Einheit für Auslandsoperationen beim Militärgeheimdienst GRU leitet, wäre denkbar.

Nachfolger für Prigoschin: Putin hat eigene Vorstellungen

Nicht zu vergessen ist Andrei Troschew, ein erfahrener Kommandant der Wagner-Gruppe. Nach einem Zusammentreffen mit den Führungskräften der Wagner-Gruppe nach ihrem Aufstand, in dessen Verlauf Putin angeblich Prigoschin stundenlang zur Rede stellte, schlug der russische Präsident den Söldner als neuen Chef der Wagner-Gruppe vor. Putin erklärte den Rebellen, sie könnten weiterhin unter der Führung eines Mannes stehen, der bereits ihr tatsächlicher Kommandant war - Andrei Troschew. Viele der Anwesenden hätten zugestimmt, so berichtete die Zeitung Kommersant kürzlich unter Berufung auf Quellen aus dem Geheimdienst. Troschew, auch als der „Grauhaarige“ bekannt, hat aus Putins Perspektive einen entscheidenden Pluspunkt: Er beteiligte sich nicht an dem Aufstand gegen ihn. (jkf)

