Dänemarks konservativer Regierungschef in Not: Kehrtwende kurz vor der Wahl stößt auf Unverständnis

Wahl in Dänemark: Mette Frederiksen, Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten, und Permierminister Lars Løkke Rasmussen bei einem TV-Duell.

In Dänemark könnten bei der Wahl am Mittwoch die Sozialdemokraten die stärkste Kraft werden. Wichtigstes Thema im Vorfeld war die Einwanderung.

Am 5. Juni 2019 wird in Dänemark gewählt.

179 Parlamentssitze werden vergeben, darunter jeweils zwei für Politiker aus Grönland und von den Färöer-Inseln.

Die sozialdemokratische Partei könnte laut Umfragen knapp 30 Prozent der Stimmen auf sich vereinen und die Wahl gewinnen.

Der amtierende Premierminister Lars Løkke Rasmussen der liberal-konservativen Venstre-Partei liegt in den Umfragen zurück.

Auch der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei drohen Verluste. Wähler könnten zu rechtsextremen Parteien abwandern.

19.30 Uhr: Angesichts schwacher Umfragewerte hat Dänemarks Regierungschef Lars Løkke Rasmussen kurz vor der Wahl eine überraschende Wende aufs Parkett gelegt - und angekündigt, eine neue Regierungskoalition der Mitte anzustreben. Bislang führt Rasmussen eine Minderheitsregierung aus seiner rechtsliberalen Venstre, der Konservativen Volkspartei und der rechts-liberalen bis -libertären Liberal Alliance (LA).

Scharfe Kritik erhielt er dafür aus Reihen der LA. „Er scheitert im Kampf, eine andere Option als eine sozialdemokratisch-sozialistische zu eröffnen“, zitiert der dänische Rundfunk DR den Parteivorsitzenden Anders Samuelsen. Rasmussen werfe sich noch vor der Wahl „direkt in die Arme“ seiner sozialdemokratischen Herausforderin Mette Frederiksen, fügte Samuelsen hinzu.

Aber auch bei Fredriksen stieß Rasmussen am Dienstag auf Ablehnung: „Für uns geht es nicht darum, ein paar Minister auszutauschen. Für uns geht es darum, Dänemark mit einer neuen Politik in eine neue Richtung zu führen“, betonte sie.

Sozialdemokraten in Europa hoffen auf Wahl in Dänemark

Kopenhagen - Am Mittwoch, 5. Juni, wird in Dänemark gewählt. Und das wissen die Dänen erst seit knapp drei Wochen. Denn Wahlen werden in Dänemark erst kurzfristig angekündigt. Was dahinter steckt: die Dänen machen keinen Straßenwahlkampf.

Und noch etwas ist anders in Deutschlands nördlichem Nachbarland: Die dänischen Sozialdemokraten konnten mit ihrer Spitzenkandidatin Mette Frederiksen in den vergangenen Monaten nicht nur die klassischen Mitte-Links-Themen wie Klimawandel und Rente für sich kapern, sondern auch das Thema Zuwanderung. Dabei macht die Partei einen Sprung in Richtung rechts, der bei einigen Beobachtern auch auf Kritik stößt.

Das Konzept scheint nichtsdestotrotz aufzugehen: Umfragen kündigen seit Monaten einen Durchmarsch für Frederiksen an, sie könnte den rechts-liberalen Regierungschef Lars Løkke Rasmussen (Venstre) aus dem Amt zu drängen. Zuletzt kam ihre Partei in einer Befragung des Analyseinstitutes Voxmeter auf mehr als 29 Prozent, der sogenannte rote Block um ihre Sozialdemokraten auf 108 der 179 Sitze im Parlament.

Dänemark wählt: Strategie der Sozialdemokraten beim Thema Einwanderung

Frederiksens Partei will die Zuwanderung aus nicht-westlichen Staaten begrenzen und Aufnahmelager für Asylbewerber außerhalb Dänemarks einfordern. Diese restriktivere Migrationspolitik hat einerseits zu Spannungen mit den anderen Parteien im „roten Block“ geführt, fischt sie damit doch auf der anderen Seite des politischen Spektrums um Stimmen. Gleichzeitig nimmt Fredriksen der rechtspopulistischen Dänischen Volkspartei damit den Wind aus den Segeln. Die Rechtspopulisten müssen Umfragen zufolge - wie bereits bei der Europawahl - mit deutlichen Verlusten rechnen.

Geht diese Strategie auf? Frederiksen selbst warnte trotz der Umfragewerte, die Stimmen für den 5. Juni seien noch nicht abgegeben. Und auch die Europawahl dürfte sie verunsichern: In Prognosen hatten die Sozialdemokraten am Wahlabend noch vor der Regierungspartei Venstre gestanden - am Ende gewannen Løkkes Liberale dann aber doch.

Sollten sich die Umfragewerte aber am Wahlmittwoch bewahrheiten, dürfte Dänemark zum zweiten Mal nach Helle Thorning-Schmidt von einer Frau regiert werden und noch dazu von der mit 41 Jahren jüngsten Person, die jemals an der Spitze einer dänischen Regierung gestanden hat.

Wahl in Dänemark: Mette Frederiksen ist die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten

Frederiksen sagt von sich selbst, sie habe sozialdemokratische Werte schon von klein auf im Blut gehabt. Sie stammt ursprünglich aus einem Arbeiterviertel der Stadt Aalborg in der Region Nordjütland. Unter Thorning-Schmidt war sie Arbeits- und später Justizministerin.

+ Mette Frederiksen © AFP / HENNING BAGGER

Nach der Niederlage bei der Parlamentswahl 2015 übernahm sie die Parteiführung und greift nun mit einer deutlich anderen Strategie an als Thorning-Schmidt. Während sie wirtschaftspolitisch weiter links steht, wagte sich Frederiksen an ein Thema heran, an dem die Sozialdemokratie anderswo seit langem nagt: die Einwanderung.

Dänemark-Wahl 2019: Premierminister Lars Løkke Rasmussen ließ sich Zeit

Apropos Løkke: Aus taktischen Gründen ließ er sich mit dem Ausrufen der Wahl - das darf in Dänemark nur der Regierungschef tun - angesichts der Umfragewerte so lange Zeit wie kein Ministerpräsident vor ihm. Das Ergebnis der EU-Wahl, immerhin das beste von Venstre jemals, macht ihm nun Hoffnung. In den Umfragen für die nationale Wahl kommt er dennoch seit Wochen nicht vom Fleck - Venstre stand zuletzt weiter bei etwa 17,5 Prozent.

Schlimmer sieht Løkkes Lage aus, rechnet man die Werte seiner Partner hinzu. Besonders die Dänische Volkspartei, die seine Regierung bislang mit ihren Stimmen unterstützt hat, steckt in der Krise. Bei der Europawahl kamen die Rechtspopulisten auf weniger als 11 Prozent. Fünf Jahre zuvor waren es noch 26,6 Prozent gewesen. Droht nun ein weiteres Debakel? Bei der Parlamentswahl 2015 hatten die Rechtspopulisten 21,1 Prozent erreicht - und damit sogar mehr als Løkkes Venstre.

Dänemark-Wahl 2019: Erfolgschancen für die Sozialdemokraten

Der Politikwissenschaftler Kasper M. Hansen spricht bereits von der „rötesten“ Wahl seit fast 50 Jahren. Die Einwanderung werde dabei - neben Klima sowie Fragen des Renten- und Gesundheitswesens - besonders wichtig sein, sagt der Wissenschaftler der Universität Kopenhagen. Es sei durchaus realistisch, dass die Sozialdemokraten es im Falle eines Wahlsieges zunächst mit einer Minderheitsregierung versuchen werden: Am Ende könnte Frederiksen so bei der Einwanderung mit dem blauen Block zusammenarbeiten und bei allem Weiteren mit ihren traditionellen Partnern.

+ Vor der Parlamentswahl in Dänemark - Lars Lokke Rasmussen. © dpa / Riccardo Pareggiani

13 Parteien stehen den Dänen am Mittwoch zur Wahl. Die Lage der Rechtspopulisten wird dabei nicht nur durch die sozialdemokratische Einwanderungspolitik erschwert, sondern auch durch Konkurrenz von Rechtsaußen. Dort sagen die Neue Bürgerliche und die Partei Strammer Kurs dem Establishment mit einwanderungs- und islamfeindlichen Ideen den Kampf an. Die Dänische Volkspartei, die sich einst als „Alternative“ zu den etablierten Parteien profilierte, wird von rechts nun als Teil ebendieses Establishments angegangen.

nai/dpa/fn