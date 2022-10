Wahl in Niedersachsen: Ergebnisse, Hochrechnungen und Prognosen zur Landtagswahl 2022

Von: Yannick Hanke, Felix Busjaeger

Endspurt vor der Wahl in Niedersachsen: Am 9. Oktober werden etwa 6,1 Millionen Bürger zur Wahlurne gebeten.

Alle wichtigen Entwicklungen und Infos zur Niedersachsen-Wahl im Überblick.

Der Liveticker zur Wahl in Niedersachsen am 9. Oktober wird regelmäßig aktualisiert.

Am 9. Oktober ist Wahl in Niedersachsen: Alle Entwicklungen zur Landtagswahl finden Sie in unserem Liveticker. Etwa 6,1 Millionen Bürger sind wahlberechtigt.

Update am 7. Oktober 2022 um 20:56 Uhr: Bevor am Sonntag, 9. Oktober, im Rahmen der Niedersachsen-Wahl 2022 zur Urne gebeten wird, wollen die Parteien ein letztes Mal potenzielle Wähler mobilisieren. Sowohl am Freitag als auch am Samstag finden entsprechende Wahlkampf-Veranstaltungen statt. Die CDU erhält Unterstützung von Friedrich Merz, die SPD von Kanzler Olaf Scholz.

Update am 7. Oktober 2022 um 19:52 Uhr: Mehrere hundert Niedersachsen haben Briefwahlunterlagen für die Landtagswahl 2022 an diesem Sonntag nicht rechtzeitig erhalten. Darüber hat zunächst der NDR berichtet. Wie ein Sprecher der Landeswahlleitung in Hannover am Freitag mitteilte, seien Wahlberechtigte zur Niedersachsen-Wahl 2022 in Braunschweig und in Walsrode im Heidekreis betroffen. In Walsrode wurden demnach zehn Unterlagen für die Briefwahl nicht zugestellt. In Braunschweig hatte die Stadt bereits am Donnerstag mitgeteilt, dass in rund 300 Fällen Briefwahlunterlagen fehlten.

Wahl in Niedersachsen: Hunderte bekommen keine Briefwahlunterlagen vor Landtagswahl 2022

Dass die Wahlunterlagen zur Wahl in Niedersachsen nicht zugestellt wurden, sei zwar ärgerlich, komme aber vor, heißt es weiter. Falls die einzelnen Stimmen nicht mehr abgegeben werden könnten, werde dies voraussichtlich aber keine Konsequenzen für das Gesamtergebnis haben. „Es wird am Ende sehr wahrscheinlich nicht ins Gewicht schlagen“, sagte der Sprecher. Wenn die Wahl allerdings knapp ausgeht, könnte das Ergebnis allerdings erfolgreich angefochten werden. In einem Wahlbüro der Stadt Oldenburg sollen zudem vor der Landtagswahl in Niedersachsen rund 40 falsche Stimmzettel ausgegeben worden sein.

Endspurt im Wahlkampf zur Landtagswahl in Niedersachsen: Politiker unterstützen Landesverbände

Update am 7. Oktober 2022 um 19:37 Uhr: Kurz vor der Wahl in Niedersachsen haben die Landesverbände der Parteien prominente Unterstützung aus der Bundespolitik bekommen. Am Freitag um 17:00 Uhr gab es einen Auftritt mit Bundeschef Friedrich Merz und Spitzenkandidat Bernd Althusmann in Hannover. Die SPD setzte um 18.00 Uhr in Braunschweig neben Ministerpräsident Stephan Weil auf Arbeitsminister Hubertus Heil sowie die Chefin des VW-Konzernbetriebsrats, Daniela Cavallo. Für die SPD war es allerdings nicht der letzte große Termin vor der Niedersachsen-Wahl 2022: Am Samstag wird noch Bundeskanzler Olaf Scholz in Hannover erwartet. Nils Raitzig wählt am Sonntag zum ersten Mal bei einer Landtagswahl. Der Schüler der GFS-Europaschule Diepholz hat sich intensiv auf die Niedersachsen-Wahl 2022 vorbereitet.

Bundesfinanzminister Christian Lindner unterstützte die FDP am Freitag in gleich drei Städten beim Endspurt vor der Landtagswahl in Niedersachsen: in Braunschweig (13.00 Uhr), Celle (17.00 Uhr) und Hannover (19.30 Uhr). Für die Grünen kamen Bundesfamilienministerin Lisa Paus und der Bundesvorsitzende Omid Nouripour in die Landeshauptstadt (15.00 Uhr). Die AfD warb in Wesendorf bei Gifhorn (18.30 Uhr) unter anderem mit dem Vize ihrer Bundestagsfraktion und Landesvorsitzenden in Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm, um Stimmen. Die Linke setzte zum Abschluss des Wahlkampfes vor der Wahl in Niedersachsen in Salzgitter (15.00 Uhr) auf Gregor Gysi.

Grüne vor Niedersachsen-Wahl: CDU bereits in Oppositionsrolle

Update am 7. Oktober 2022 um 19:30 Uhr: Zwei Tage vor der Landtagswahl in Niedersachsen 2022 rechnen die Grünen nicht mehr mit einer Überraschung in der Frage, welche Partei stärkste Kraft wird. Die CDU habe sich mit der Oppositionsrolle bereits abgefunden, erklärte Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg am Freitag in Hannover kurz vor der Wahl in Niedersachsen. „Er rechnet nicht mehr damit, dass er Ministerpräsident werden kann. Das Rennen ist deutlich gelaufen. Er zeigt mit dem Finger auf den Bund. Er hat keine eigenen Ideen, was er in Niedersachsen machen will.“

Stephan Weil von Landtagswahl in Niedersachsen: Entlastungspaket schnell umsetzen

Update am 7. Oktober 2022 um 19:23 Uhr: Knapp vor der Niedersachsen-Wahl 2022 hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil eine schnelle Umsetzung eines fast eine Milliarde Euro schweren Entlastungspakets des Landes angekündigt. „Sehr schnell nach den Wahlen werden wir unser Programm auf den Tisch legen“, sagte der SPD-Politiker am Freitag im ZDF-Morgenmagazin.

Dann werde es einen Nachtragshaushalt geben, „und dann werden die Maßnahmen umgesetzt“, erklärte Weil vor der Wahl in Niedersachsen. Weil betonte, er habe „klare Ansagen“ von der aktuell in Niedersachsen mitregierenden CDU bekommen, dass man vor der Wahl nicht über Maßnahmen reden wolle: „Das muss ich akzeptieren, aber ich halte es nicht für richtig.“

Niedersachsen vor der Landtagswahl: Stefan Birkner will in Energiekrise alle Optionen nutzen

Update am 7. Oktober 2022 um 19:15 Uhr: Niedersachsens FDP-Landeschef Stefan Birkner hat vor der Landtagswahl dazu aufgerufen, in der Energiekrise alle Optionen zu nutzen. In der Frage eines Weiterbetriebs der Atomkraftwerke in Deutschland seien große Chancen vertan worden, die Krise zu meistern, sagte er im auf der Zielgeraden vor der Wahl in Niedersachsen im ZDF-Morgenmagazin.

Wahl in Niedersachsen: Birkner über AKW-Weiterbetrieb – große Chancen vertan

Von den Herstellern von Brennstäben habe man vor wenigen Wochen gehört, dass sie sich in der Lage sähen, bis Ende des Jahres Brennstäbe zu liefern: „Schon vor Wochen und Monaten hätte man sich darum bemühen müssen.“ Die Ablehnung dieser Möglichkeit aus ideologischen Gründen lehnte er auch kurz vor der Wahl in Niedersachsen ab. Der FDP könnte Christian Lindner allerdings bei der Wahl in Niedersachsen zum Absturz bringen.

Birkner erklärte, er selbst setze beim Energiesparen vor und nach der Landtagswahl in Niedersachsen darauf, „alle verbliebenen Halogenlampen“ durch sparsame LED-Leuchten zu ersetzen.

Wahl in Niedersachsen: Grünen-Spitzenkandidat fordert „Landes-Rettungsschirm“ nach der Landtagswahl 2022

Update am 7. Oktober 2022 um 18:26 Uhr: Der niedersächsische Grünen-Spitzenkandidat Christian Meyer hat in der Energiekrise einen „Landes-Rettungsschirm“ für Haushalte und Gewerbetreibende vor der Wahl in Niedersachsen gefordert. Der amtierende Ministerpräsident Stephan Weil solle sich das zu Herzen nehmen, „nachdem er das vor der Wahl nicht anpacken wollte“, sagte er dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel vor der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober 2022.

Wahl in Niedersachsen: Grünen Spitzenkandidat will Entlastungspaket in Form eines Landes-Rettungsschirm nach der Landtagswahl 2022

Weil (SPD) hatte für den Fall seiner Wiederwahl ein fast eine Milliarde Euro schweres Entlastungspaket des Landes in der Energiekrise angekündigt. In Niedersachsen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt.

Meyer sprach sich im Vorfeld der Landtagswahl für mehr Entschlossenheit bei den Entscheidungen über Entlastungsmaßnahmen im Land aus. „Die fossile Inflation ist gravierend. Kein Gewerbetreibender, kein Haushalt soll fürchten, dass ihm im Winter Strom oder Gas abgestellt werden“, sagte er im Endspurt der Niedersachsen-Wahl 2022.

Wahl in Niedersachsen: Nach Absturz in Umfragen und Prognosen sehen Grüne sich wieder im Aufwand vor der Landtagswahl

In den Umfragen zur Wahl in Niedersachsen waren die Grünen zuletzt abgesackt und konnten sich in den vergangenen Tagen bei 16 Prozent halten. Meyer, der im Spitzenduo gemeinsam mit Julia Willie Hamburg antritt, wähnt seine Partei aber „wieder im Aufwind, weil die Gasumlage nicht kommt, es große Entlastungspakete gibt“ und Habecks Entscheidungen Hamburg die Wähler vor der Wahl in Niedersachsen nicht vergrauelt hat. Meyer war von 2013 bis 2017 unter Ministerpräsident Weil bereits Landwirtschaftsminister in Niedersachsen.

Landtagswahl 2022: Grünen-Kandidatin mit klaren Worten zur Atomkraft vor der Wahl in Niedersachsen

Nach der Wahl in Niedersachsen will die niedersächsische Grünen-Politikerin Julia Willie Hamburg beim weiteren Kurs bei der Atomkraft auf der Grundlage von Fakten und der Realität entscheiden. „Wir wissen: Bei Atomkraft ist vor allem das Risiko sicher“, sagte sie am Freitag im ZDF-Morgenmagazin im Endspurt auf die kommende Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober 2022.

Wahl in Niedersachsen 2022: „Brauchen Netzstabilität“ – Deutschland noch immer abhängig von fossilen Energien

Aber Deutschland sei von fossilen Energien noch immer abhängig, vor allem Süddeutschland habe wenig erneuerbare Energie ausgebaut. „Und deswegen brauchen wir für die Netzstabilität vielleicht – das ist ja noch nicht entschieden – in einer Notsituation diese beiden Atomkraftwerke“, erklärte die Grünen-Politikern noch vor der Wahl in Niedersachsen 2022, bei der am Sonntag ein neuer Landtag gewählt wird.

Noch bevor die Wahllokale am Sonntag für die Wahl in Niedersachsen öffnen, gab sie einen Einblick in ihre eigenen Energiesparmaßnahmen. „Ich heize immer noch nicht – es wird ja zunehmend kälter im Haus.“ Außerdem seien alle Standby-Geräte „konsequent“ abgeschaltet – und ein Auto fahre sie auch nicht: „Wir leben ohnehin schon mit wenig Energie.“

Wahl in Niedersachsen: AFD-Spitzenkandidat will Weiterbetrieb von Kernkraftwerken

Angesichts der Energiekrise fordert AfD-Landtags-Spitzenkandidat Stefan Marzischewski-Drewes vor der Wahl in Niedersachsen einen Weiterbetrieb der drei noch am Netz befindlichen deutschen Kernkraftwerke. Diese müssten auf unbestimmte Zeit weiterlaufen, sagte er am Freitag, 7. Oktober im ZDF-„Morgenmagazin“ vor der anstehenden Niedersachsen-Wahl am 9. Oktober 2022.

Wahl in Niedersachsen: Vor der Landtagswahl 2022 will AFD-Spitzenkandidat will AKW, Kohlekraftwerke und Aufhebung der Mehrwertsteuer

Kohlekraftwerke brauche man zudem weiter. Um die Menschen angesichts der hohen Inflation zu entlasten, schlug der AfD-Politiker im Hinblick auf die Landtagswahl in Niedersachsen etwa die Aufhebung der Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel vor.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte vor rund einer Woche gesagt, nach derzeitigem Stand gehe sein Ministerium davon aus, dass man die „Reserve“ ziehen werde und die Atomkraftwerke Isar 2 (Bayern) und Neckarwestheim (Baden-Württemberg) im ersten Quartal 2023 weiter am Netz sein werden. Sie sollten wie das Atomkraftwerk Emsland in Niedersachsen eigentlich Ende des Jahres vom Netz gehen. Nun bleibt die Debatte um die Laufzeit der Atomkraftwerke weiter aktuell vor der Niedersachsen-Wahl.

Wahl in Niedersachsen: Ergebnisse, Hochrechnungen und Prognosen zur Landtagswahl 2022

Erstmeldung vom 7. Oktober um 16:32 Uhr: Hannover – In Niedersachsen wird wieder gewählt: Am 9. Oktober werden Millionen Menschen in dem nördlichen Bundesland an die Wahlurne gebeten, um darüber zu entscheiden, wer die Wahl in Niedersachsen gewinnt. Am Wahlsonntag können in der Zeit von 9:00 Uhr und 18:00 Uhr zur Abstimmung über den 19. Niedersächsischen Landtag in insgesamt 87 Wahlkreisen (Stand: Fassung vom 16.12.2021) Stimmen abgegeben werden. Das Rennen um den Posten des Ministerpräsidenten in Niedersachsen könnte spannend werden: Der Abstand zwischen SPD und CDU macht nur wenige Prozentpunkte aus. kreiszeitung.de informiert an dieser Stelle den ganzen Sonntag über die neusten Informationen zur Wahl in Niedersachsen.

Liveticker zur Wahl in Niedersachsen: Alle Prognosen, Umfragen und Hochrechnungen sowie Ergebnisse zur Landtagswahl 2022

Knapp zehn Jahre im Amt und keinesfalls amtsmüde: Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, will am Wahlsonntag, dem 9. Oktober, seinen Weg in die dritte Amtszeit besiegeln. Ob ihm das gelingt, ist derzeit noch offen. Allerdings führt die SPD in den Umfragen zur Wahl in Niedersachsen seit Wochen und liegt regelmäßig bei über 30 Prozent. Für Herausforderer Bernd Althusmann (CDU) ist das kein Hindernis: Der Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung in Niedersachsen will an die Spitze und künftig den niedersächsischen Landtag regieren. Ob der CDU der Wahltriumph bei der Landtagswahl 2022 gelingt, erfahren Sie im Liveticker zur Niedersachsen-Wahl 2022.

Landtagswahl in Niedersachsen. Alle wichtigen Infos im Liveticker. (Symbolbild) © IMAGO / IlluPics

Wer Ministerpräsident in Niedersachsen wird und wer die Wahl gewinnt, entscheiden am Ende allerdings die Wähler. Und davon gibt es in Niedersachsen etwa 6,1 Millionen. Sie können mit ihrem Gang zur Wahlurne mitbestimmen, welche Bewerber sich in den 87 Wahlkreisen der Niedersachsen-Wahl 2022 am Ende durchsetzen werden. Auf kreiszeitung.de finden Sie am Wahlabend eine interaktive Ergebnis-Karte zur Niedersachsen-Wahl.

Umfrage zur Wahl in Niedersachsen: Alle Entwicklungen live im Wahlsonntag

Kurz vor der Landtagswahl in Niedersachsen 2022 kann die SPD ihren Vorsprung auf die CDU einer neuen Umfrage zufolge behaupten. Das geht aus einer am Donnerstag, dem 6. Oktober, veröffentlichten Befragung der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF-Politbarometer hervor. Die SPD kommt demnach kurz vor der Niedersachsen-Wahl 2022 auf 33 Prozent, die CDU auf 28 Prozent. Ob die beiden Parteien diese Ergebnisse bei der Landtagswahl 2022 auch erreichen, lesen Sie im Liveticker – alle wichtigen Entwicklungen werden live berichtet.

Die Grünen liegen derweil unverändert bei 16 Prozent, die AfD bei 10 Prozent. Die FDP muss der Umfrage zufolge mit 5 Prozent weiter um ihren Platz im Landtag nach der Wahl in Niedersachsen bangen. Die Linke würde den Einzug ins Parlament mit 3,5 Prozent (minus 0,5) erneut verpassen. Diese Namen der Kandidaten zur Niedersachsen-Wahl 2022 sollte man kennen.

Wie viele Menschen sind in Niedersachsen zur Landtagswahl 2022 wahlberechtigt? Knapp 6,1 Millionen Menschen dürfen bei der Wahl in Niedersachsen über den künftigen Landtag entscheiden. Die Zahl der möglichen Erstwählerinnen und Erstwähler wird laut Deutscher Presse-Agentur auf rund 215.000 geschätzt. Für den reibungslosen Ablauf der Niedersachsen-Wahl 2022 sorgen im gesamten Bundesland etwa 82.000 Wahlhelfer, die ehrenamtlich im Einsatz sind. Wann die Landtagswahl in Niedersachsen 2022 ist, steht indes seit Jahren fest: am 9. Oktober.

Bei der Wahl in Niedersachsen 2017 war die SPD (36,9 Prozent) stärkste Kraft geworden, gefolgt von CDU (33,6), Grünen (8,7), FDP (7,5) und AfD (6,2). Die Wahlumfragen sind auch wenige Tage vor der Wahl immer mit Unsicherheiten behaftet: Die Daten bilden immer zur einen Ausschnitt aus dem aktuellen Wahlverhalten der Bürger in Niedersachsen ab. Am 9. Oktober könnte die Entscheidung dann deutlich anders aussehen.

Welche Partei ist bei der Wahl in Niedersachsen dabei? Alle wichtigen Informationen im Liveticker

Bei der Wahl in Niedersachsen am 9. Oktober treten zahlreiche Parteien an – genaugenommen sind es 23 Stück. Jedoch haben es schlussendlich nur 14 auf die Landesliste geschafft, neun stellen nur Direktkandidaten für die Wahlkreise auf. Der Liveticker zur Landtagswahl in Niedersachsen informiert live, ob die Parteien bei der Wahl ihre Ziele erreichen. Über die Wahlteilnahme der AfD war zuletzt viel diskutiert worden. Wegen Unstimmigkeiten bei der Liste der AfD zur Niedersachsen-Wahl 2022 war geprüft worden, ob die Partei gegen das geltende Wahlrecht in Niedersachsen verstoßen hat. Welche Partei bei der Wahl in Niedersachsen antreten:

SPD

CDU

Grüne

FDP

AfD

Linke

dieBasis - Basisdemokratische Partei Deutschland

Bündnis C - Christen für Deutschland (Landesliste nicht zugelassen)

DiB - Demokratie in Bewegung (ohne Landesliste)

Zentrum - Deutsche Zentrumspartei (Landesliste nicht zugelassen)

Die Friesen (ohne Landesliste)

Die Haie - Partei mit Biss (ohne Landesliste)

Die sonstigen Niedersachsen X (ohne Landesliste)

Freie Wähler Niedersachsen

ÖDP - Ökologisch-Demokratische Partei Landesverband Niedersachsen (ohne Landesliste)

Die Humanisten - Partei der Humanisten Niedersachsen

Die Partei

Gesundheitsforschung - Partei für Gesundheitsforschung

Tierschutzpartei

Piratenpartei Niedersachsen

SGV - Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung

Team Todenhöfer - Die Gerechtigkeitspartei (ohne Landesliste)

Volt

Landtagswahl in Niedersachsen 2022 mitten in der Gaskrise

Die Wahl in Niedersachsen fällt mit dem 9. Oktober in eine ungünstige Zeit: Auf Bundesebene dominiert weiter die Energiekrise die Nachrichten und in Deutschland fragen sich zahlreiche Verbraucher, wie sie die steigenden Kosten abdecken können. Mit mehreren Entlastungspaketen versucht der Bund den Bürgern zu helfen. Doch die Stimmung in der Bevölkerung hat nach Monaten der Entbehrungen gelitten: Die Ampel-Koalition stößt auf immer weniger Gegenliebe. Auf die Frage „Wen soll ich bei der Landtagswahl in Niedersachsen wählen“ muss allerdings jeder Wähler eine eigene Antwort finden.

Wie hoch ist die Wahlbeteiligung bei der Wahl in Niedersachsen 2022? Wenn am Sonntag, dem 9. Oktober, knapp 6,1 Millionen Menschen in Niedersachsen zur Wahl gebeten werden, ist davon auszugehen, dass nicht alle Wahlberechtigten auch tatsächlich ihr Kreuzchen setzen. Die Frage nach der Wahlbeteiligung wird spätestens am Nachmittag entscheidend werden. Wie hoch diese in Jahr 2022 ausfällt, kann im Vorfeld nicht gesagt werden. 2017 lag sie bei der Landtagswahl in Niedersachsen allerdings bei nur 63,1 Prozent. Am niedrigsten war sie bei der Wahl in Niedersachsen 2008 (57,1 Prozent). Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2021 lag sie bei über 76 Prozent.

Befürchtet wird, dass die Abneigung gegen SPD, Grüne und FDP auch die Landtagswahl in Niedersachsen beeinflussen könnte und die Regierungsparteien es schwerer haben könnten, die Gunst der Wähler im Bundesland zu erlangen.

Liveticker zur Wahl in Niedersachsen: Die wichtigsten Spitzenkandidaten – wer die Landtagswahl gewinnen könnte

Stephan Weil (SPD) : Für die Sozialdemokraten geht bei der Wahl in Niedersachsen Stephan Weil ins Rennen. Der 63-Jährige hofft auf die Wiederwahl und will den Rekord von Ernst Albrecht als Ministerpräsident mit der längsten Amtszeit in Niedersachsen brechen. Sein Wahlziel ist eine Regierung aus Rot-Grün.

: Für die Sozialdemokraten geht bei der Wahl in Niedersachsen Stephan Weil ins Rennen. Der 63-Jährige hofft auf die Wiederwahl und will den Rekord von Ernst Albrecht als Ministerpräsident mit der längsten Amtszeit in Niedersachsen brechen. Sein Wahlziel ist eine Regierung aus Rot-Grün. Bernd Althusmann (CDU) : Der 55-jährige Herausforderer um den Posten als Ministerpräsident in Niedersachsen will dem Land ein neues Gesicht verpassen. Seit 2017 ist Althusmann als Wirtschaftsminister Weils Stellvertreter. Mit Blick auf mögliche Koalitionen will sich Althusmann alle Optionen nach der Landtagswahl 2022 offen halten und den Triple Sieg für die CDU klarmachen, auch ein erneutes Bündnis mit der SPD. Sollte er allerdings erneut nicht Ministerpräsident werden, dürfte auch sein CDU-Landesvorsitz nach sechs Jahren infrage gestellt werden.

: Der 55-jährige Herausforderer um den Posten als Ministerpräsident in Niedersachsen will dem Land ein neues Gesicht verpassen. Seit 2017 ist Althusmann als Wirtschaftsminister Weils Stellvertreter. Mit Blick auf mögliche Koalitionen will sich Althusmann alle Optionen nach der Landtagswahl 2022 offen halten und den Triple Sieg für die CDU klarmachen, auch ein erneutes Bündnis mit der SPD. Sollte er allerdings erneut nicht Ministerpräsident werden, dürfte auch sein CDU-Landesvorsitz nach sechs Jahren infrage gestellt werden. Julia Willie Hamburg und Christian Meyer (Grüne) : Die Partei Bündnis 90/Die Grüne startete in den Wahlkampf zur Niedersachsen-Wahl 2022 mit einem Spitzenduo. Hamburg ist in Niedersachsen keine Unbekannte: Bereits 2013 zog die heute 36-Jährige in den Landtag, musste ihr Mandat jedoch aus gesundheitlichen Gründen schon bald mehrere Monate lang ruhen lassen. CDU und SPD könnten beide auf eine Koalition mit den Grünen bauen. In der Schlussrunde sprach Hamburg auch über Habecks Querschüsse.

: Die Partei Bündnis 90/Die Grüne startete in den Wahlkampf zur Niedersachsen-Wahl 2022 mit einem Spitzenduo. Hamburg ist in Niedersachsen keine Unbekannte: Bereits 2013 zog die heute 36-Jährige in den Landtag, musste ihr Mandat jedoch aus gesundheitlichen Gründen schon bald mehrere Monate lang ruhen lassen. CDU und SPD könnten beide auf eine Koalition mit den Grünen bauen. In der Schlussrunde sprach Hamburg auch über Habecks Querschüsse. Stefan Birkner (FDP) : Die FDP kämpft derzeit in den Wahlumfragen vor der Landtagswahl in Niedersachsen mit der 5-Prozent-Hürde. Mit Stefan Birkner hat die Partei aber einen eigenen Spitzenkandidaten ins Rennen geschickt. Den Landesvorsitz der FDP hat der gebürtige Schweizer seit 2011 inne, seit 2017 ist er auch Fraktionsvorsitzender im Landtag. Für den Koalitionsvertrag der Ampel im Bund hat Birkner den Bereich Umwelt- und Naturschutz federführend mitverhandelt. Auf Landesebene erteilte er einem Bündnis mit SPD und Grünen nach der Wahl 2017 jedoch eine Absage.

: Die FDP kämpft derzeit in den Wahlumfragen vor der Landtagswahl in Niedersachsen mit der 5-Prozent-Hürde. Mit Stefan Birkner hat die Partei aber einen eigenen Spitzenkandidaten ins Rennen geschickt. Den Landesvorsitz der FDP hat der gebürtige Schweizer seit 2011 inne, seit 2017 ist er auch Fraktionsvorsitzender im Landtag. Für den Koalitionsvertrag der Ampel im Bund hat Birkner den Bereich Umwelt- und Naturschutz federführend mitverhandelt. Auf Landesebene erteilte er einem Bündnis mit SPD und Grünen nach der Wahl 2017 jedoch eine Absage. Stefan Marzischewski-Drewes (AfD): Der Gifhorner Facharzt für Radiologie und Allgemeinmedizin ist ein landespolitischer Neuling. Bislang ist er Fraktionsvorsitzender der AfD in Gifhorn. In der in den vergangenen Jahren oft zerstrittenen Partei ist er um Sachlichkeit bemüht und versucht, neben scharfer Kritik an der Regierung auch eigene Vorschläge einzubringen.

Wahlkampf um das Amt des Ministerpräsidenten in Niedersachsen: Alle Entwicklungen der Landtagswahl im Liveticker

Kommt Rot-Grün in Niedersachsen nach der Landtagswahl am 9. Oktober? Nachdem der jetzige Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bereits mehrfach betonte, dass er künftig am liebsten mit den Grünen nach der Niedersachsen-Wahl 2022 regieren möchte. Der Countdown zur Entscheidung der Landtagswahl 2022 läuft: Alle wichtigen Entwicklungen sehen Sie in unserem Liveticker. Erste Ergebnisse, Hochrechnungen und Prognosen der Wahl in Niedersachsen werden am Sonntag, dem 9. Oktober, um kurz nach 18 Uhr erwartet.