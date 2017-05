Hoppla, was ist denn da passiert? Witzige Panne bei ARD-Wahlsendung

Hoppla, da stimmt doch was nicht. ARD-Moderator Jörg Schönenborn steht vor der fehlerhaften Grafik.

Kiel - Bei Wahlsendungen im Fernsehen überschlagen sich die Ereignisse oft, die Beteiligten müssen oft schnell reagieren. In der ARD-Sendung zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein führte das zu einer witzigen Panne.

Zwei richtungsweisende Wahlen an einem Abend - da kann man schon mal durcheinander kommen. Bei der ARD hat es bei der Berichterstattung zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein und der Stichwahl um das Amt des Präsidenten in Frankreich eine witzige Panne gegeben. Moderator Jörg Schönenborn zeigte auf seinem Monitor eine Grafik, die verdeutlichen sollte, wen die Franzosen für einen besseren Präsidenten halten - Marine Le Pen oder Emmanuel Macron. Auf der Grafik waren die Gesichter beider Politiker zu sehen - und eine Fieberkurve. Problem: die Überschrift. Dort stand nicht Frankreich, sondern Schleswig Holstein.

Ein Twitter-User hat die witzige Panne entdeckt und prompt vom Fernseher abfotografiert. „Liebe ARD“, schrieb er. „Macron oder Le Pen als Präsident in Schleswig-Holstein. Da werden sich die beiden freuen.“ Natürlich wechseln weder Le Pen noch Macron von Paris nach Kiel. Einem ARD-Grafiker ist wohl einfach in der Eile die falsche Überschrift auf die Grafik gerutscht.

