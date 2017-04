Spott und Leserbriefe wegen dieser Wahlbenachrichtigung 

Sprachexperten bezweifeln sogar Gültigkeit

+ © dpa Eine Wahlbenachrichtigung für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein. © dpa

Kiel - Die in "leichter Sprache" verfasste Benachrichtigung zur Landtagswahl am 7. Mai in Schleswig-Holstein hat großen Spott und Verärgerung ausgelöst. Vor allem ungewöhnliche Bindestrichwörter empören Leserbriefschreiber und Sprachexperten.