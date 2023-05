Attacke aufs Weiße Haus: Neonazi wegen Angriffs auf Biden angeklagt

Von: Fabian Müller

Teilen

Am Montagabend ist ein Kleintransporter in die Sicherheitsabsperrung des Weißen Hauses in Washington gerast. Der Fahrer, ein 19 Jahre alter Mann, wurde festgenommen.

Washington – Ein Fahrer eines Kleinlasters wurde in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington festgenommen, nachdem er mutmaßlich absichtlich eine Sicherheitsabsperrung in der Nähe des Weißen Hauses gerammt hat. Der Fahrer sei am Montagabend festgenommen worden, teilte der Secret Service, der für die Sicherheit von US-Präsident Joe Biden zuständig ist, mit. Es sei niemand verletzt worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 19-jährigen Mann aus dem US-Bundesstaat Missouri im Mittleren Westen der USA. Ein mögliches Motiv für die Tat wurde zunächst nicht genannt.

Ein Fahrer eines Kleinlasters ist in die Sicherheitsabsperrung des Weißen Hauses gefahren. Er wurde festgenommen. (Archivbild) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

US-Medien berichteten unter Berufung auf Augenzeugen, dass am Ort des Geschehens, dem Lafayette Park in der US-Hauptstadt, eine Flagge mit einem Hakenkreuz beschlagnahmt worden sei. Außerdem habe der Mann Drohungen gegen das Weiße Haus ausgesprochen. Der Fahrer sei mit dem Kleinlaster zwei Mal gegen die Absperrung des Parks nur wenige hundert Meter vom Weißen Haus entfernt gefahren, berichtete ein Augenzeuge dem US-Sender CNN über den Vorfall, der sich kurz vor 22.00 Uhr am Montag (Ortszeit) ereignet hat.

Attacke auf Weißes Haus: Fahrer eines Kleinlasters in Washington festgenommen

Secret-Service-Sprecher Anthony Guglielmi schrieb später im Kurzbotschaftendienst Twitter, „erste Erkenntnisse der Ermittler“ würden darauf hinweisen, dass der Fahrer die Barriere „absichtlich“ angesteuert haben könnte. Aufnahmen zeigen, dass Ermittler in dem Umzugswagen der bekannten Leihfirma U-Haul die Hakenkreuzfahne fanden. Auf einem Video eines Journalisten eines Lokalsenders war zu sehen, dass das Fahrzeug zunächst mit einem Roboter untersucht wurde. Der Kleinlaster wurde dann laut Secret Service für sicher erklärt.

Der Mann sei unter anderem wegen des Verdachts festgenommen worden, den Präsidenten, die Vizepräsidentin oder ein Familienmitglied töten, entführen oder verletzen zu wollen, so die Polizei. Die weiteren Vorwürfe lauten Angriff mit einer gefährlichen Waffe, grob fahrlässiges Fahren, Zerstörung von Bundeseigentum und unbefugtes Betreten.

In dem Lastwagen sind nach Angaben der Behörden weder Waffen noch Sprengstoff gefunden worden. Der Lafayette Park liegt nördlich des Weißen Hauses und ist besonders beliebt bei Touristinnen und Touristen. (dpa/AFP/fmü)