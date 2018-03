Das will Ex-SPD-Chef Schulz künftig machen

Von 100 Prozent Zustimmung fiel Martin Schulz in der Gunst der Genossen zuletzt tief. In seiner künftigen Tätigkeit könnte der SPD-Mann aber weiterhin Einfluss haben.

Berlin - Die SPD ließ ihn hoch leben und ließ ihn nur ein Jahr später wieder fallen. Der zurückgetretene SPD-Vorsitzende Martin Schulz will aber nun einem Medienbericht zufolge weiter dem Bundestag angehören. Schulz werde sein im vergangenen Herbst erhaltenes Bundestagsmandat behalten, erfuhren die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) aus dem Umfeld des SPD-Politikers.

Schulz habe sich demnach entschieden, nicht nur bei der Wiederwahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch in Berlin anwesend zu sein. Er werde auch danach seine Arbeit als Abgeordneter aufnehmen. Sein Abgeordnetenbüro im Paul-Löbe-Haus habe Schulz bereits bezogen. Unklar sei noch, in welchem Ausschuss der frühere EU-Parlamentspräsident mitwirken werde.

Maas statt Schulz bald Außenminister

Schulz war über die Landesliste Nordrhein-Westfalen in den Bundestag eingezogen, einen Wahlkreis vertritt er nicht. Nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen mit der Union Anfang Februar hatte der gescheiterte SPD-Kanzlerkandidat seinen Rücktritt vom Parteivorsitz angekündigt und zugleich das Außenministerium für sich reklamiert.

Unter innerparteilichem Druck verzichtete Schulz kurze Zeit später aber auch auf das Amt des Chefdiplomaten und zog sich aus der ersten politischen Reihe zurück. Zum Verhängnis wurde ihm dabei sein Versprechen nach der Bundestagswahl, nicht in eine Regierung von Merkel einzutreten. Außenminister wird statt seiner nun Heiko Maas.

afp