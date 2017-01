Polizisten-Frau mit Wut-Brief zu „Nafri“-Debatte: „Sie sollten sich schämen“

Nach Kritik von Grünen-Chefin Peter

München - Die Kritik von Grünen-Chefin Peter an der Kölner Polizei in der Silvesternacht finden viele falsch. So auch Miriam S., Frau eines Polizisten. Auf Facebook machte sie ihrer Wut Luft - und erntet dafür viel Zuspruch.

„Sehr geehrte Frau Peter, als Frau eines der Kölner Polizeibeamten kann ich meine Wut über Ihre Aussage kaum zügeln.“ Mit diesen Worten beginnt Miriam S. ihren wütenden Facebook-Kommentar. Er ist eine Antwort auf die harte Kritik von Grünen-Chefin Simone Peter am Vorgehen der Kölner Polizei in der Silvesternacht. Peter hatte von „Racial Profiling“ gesprochen, weil zahlreiche Menschen aufgrund ihres Aussehens kontrolliert worden waren. Miriam S., nach eigener Aussage Frau eines Kölner Polizeibeamten, kann diese Kritik nicht nachvollziehen und machte ihrer Wut unter einem Post von Peter Luft. Dafür bekommt sie viel Zuspruch.

„Wen hätten die betroffenen Beamten Ihrer Meinung nach kontrollieren sollen“, fragt Miriam S. an die Grünen-Chefin gerichtet. „Grauhaarige Senioren? Junge Frauen? Familien mit Kindern?“ Peter hatte in ihrem Post unter anderem kritisiert, dass polizeiliche Maßnahmen durch Gefahrenlagen oder das Verhalten einer Person begründet sein sollten, nicht in ihrer Herkunft.

„Frau Peter, Sie sind einfach nur peinlich“

Miriam S. versteht diese Aussage nicht. Über 16.200 User stimmen der jungen Frau zu. S. beschreibt, wie ihr Mann am Neujahrsmorgen nach 15 Stunden Dienst vollkommen erschöpft und durchgefroren nach Hause gekommen sei. „Während Sie sicherlich eine schöne Silvesternacht gehabt haben, stand mein Mann bei eisiger Kälte in Köln und hat nach bestem Wissen und Gewissen alles Nötige getan, um den Menschen ein friedliches Feiern zu ermöglichen“, schreibt S. an Peter gerichtet. „Sie sollten sich schämen.“

Die Grünen-Chefin hatte sich bereits am Dienstag für ihre Aussage entschuldigt. „Ich hätte abwarten sollen, bis weitere Informationen vorliegen. Das muss ich mir eingestehen“, sagte sie gegenüber Spiegel Online. Auf Facebook ruderte die Politikerin ebenfalls zurück: „Man kann der Polizei für ihren Einsatz danken und trotzdem Fragen haben“, schrieb sie am Dienstag. Doch auch für diesen Post hagelte es Kritik: „Frau Peter, Sie sind einfach nur peinlich“, schreibt eine Nutzerin, nach eigenen Angaben ebenfalls Frau eines Polizisten.

Harte Kritik von Monika Gruber

Inzwischen haben sich auch Personen der Öffentlichkeit zu Peters strittigen Aussagen geäußert: Unter anderem kritiserte Kabarettistin Monika Gruber die Grünen-Politikerin: Sie bezeichnete Peter als „Grüpri“ (Grünen-Pritschn) und unterstellte ihr eine gewisse Weltfremdheit.

sb

