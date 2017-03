Zwei Männer nach Pariser Flughafen-Angriff in U-Haft

Paris - Nach dem Angriff auf eine Soldatin am Pariser Flughafen Orly hat die Justiz zwei Männer in Untersuchungshaft genommen.

Sie stehen im Verdacht, eine Rolle bei der Beschaffung der Schrotpistole des Angreifers gespielt zu haben, der von Militärs erschossen wurde. Gegen beide wurden Verfahren wegen terroristischer Vereinigung eingeleitet, wie Justizkreise am Samstag in Paris bestätigten. Der 39 Jahre alte Angreifer hatte sich am vergangenen Samstag auf eine Soldatin gestürzt, sie bedroht und ihr Sturmgewehr entrissen. Zwei weitere Soldaten eröffneten schließlich das Feuer. Die Ermittler halten es für möglich, dass der Mann einen Anschlag plante.

dpa

Rubriklistenbild: © AFP/archivbild