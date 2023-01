In 21 Tagen zum Wunschgewicht? Wir machen den Test

Von: Philipp Mosthaf

Auf dem Weg zur Traumfigur müssen einige Hindernisse überwunden werden. Das „21-Tage-Kickstart Wunschgewicht“ soll dabei helfen. © photographyMK / PantherMedia

Mit dem „21-Tage-Kickstart Wunschgewicht“-Programm können Sie endlich Ihr Wohlfühlgewicht erreichen und dauerhaft schlank bleiben. Wir machen den Test.

Mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten – kommt Ihnen das bekannt vor? Nicht selten geht es dabei um mehr Sport, eine gesündere Ernährung und das Gewicht. Auch bei mir ist das in diesem Jahr wieder der Fall. Seit der Corona-Pandemie ließ meine körperliche Konstitution peu à peu nach. Die Gründe: Weniger Sport, viele Heißhungerattacken und – wenig überraschend – mehr Gewicht auf der Waage. Wer – so wie ich – abnehmen möchte, ist für Diäten und Programme empfänglich. Man erhofft sich schnellen Erfolg und im besten Fall keinen „Jo-jo-Effekt“. Naja, was soll ich sagen: Hier bin ich und möchte erneut abnehmen!

Neuer Versuch mit neuem Programm: Der „21-Tage-Kickstart Wunschgewicht“-Abnehmkurs wurde von Experten aus der Medizin und Psychologie entwickelt und verspricht ein Programm der anderen Art, da es auf die Lehre der Ayurveda zurückgeht. In 21 Tagen geht es nicht nur um den körperlichen Hunger, sondern auch um den seelischen. Klingt spannend, das möchte ich testen. Doch dazu gibt es auch einige interessante Fakten über das lästige Bauchfett.

In den kommenden drei Wochen werde ich also für Sie zur Versuchsperson. Ich nehme Sie in diesem Artikel mit auf meine Reise hin zum Wohlfühlgewicht. Das Besondere an „21-Tage-Kickstart Wunschgewicht“: Im gesamten Zeitraum sollte man nicht auf der Waage stehen. So wird verhindert, dass Frust aufkommt, wenn das Gewicht nicht nach unten geht.

21-Tage-Kickstart Wunschgewicht – so ist der ayurvedische Abnehmkurs aufgebaut

Das Abnehmprogramm wurde von Dr. Ulrich Bauhofer und Dr. Sepideh Ravahi entwickelt. Dr. Bauhofer ist Deutschlands bekanntester Ayurveda-Arzt. Dr. Ravahi ist Diplom-Psychologin und Psychotherapeutin. Durch das Zusammenspiel der beiden Experten wird der Mensch als Ganzes betrachtet. So werden sowohl die körperlichen als auch die seelischen Aspekte berücksichtigt. Kursteilnehmer sollen so dauerhaft abnehmen und gesünder leben können. Der Abnehmkurs „21-Tage-Kickstart Wunschgewicht“ benutzt diese Erfolgsformel:

Im Vorfeld findet ein ayurvedischer Gesundheits- & Doshatest statt. Hier können Kursteilnehmer herausfinden, welcher Dosha-Typ – Vata, Kapha oder Pitta – sie sind. So erfahren Sie mehr über Ihren Körper, Ihre Persönlichkeit und wissen, was Sie wirklich brauchen, um sich wohlzufühlen.

Tägliche Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Tipps & Tricks

Tägliche Videos mit Erklärungen von den beiden Experten Dr. Ulrich Bauhofer und Dr. Sepideh Ravahi

Einen ausführlichen Ernährungskompass mit wichtigen Leitlinien für die nächsten 21 Tage. Das Frühstück soll in diesem Zeitraum durch ein warmes Zitronenwasser ersetzt werden. Intervallfasten bietet nämlich viele Vorteile, wie der Ayurveda-Arzt verrät.

Ein Kochbuch mit vielen, leckeren Rezepten aus der ayurvedischen Medizin. Bereiten Sie sich leckere Currys, schmackhafte Suppen und Getränke zu.

Was sind die drei Dosha-Typen? Die ayurvedische Heilkunst unterscheidet zwischen drei Dosha-Typen: Vata, Pitta und Kapha. Alle drei Typen vereinen die verschiedenen Elemente, also Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther – jedoch zu unterschiedlichen Anteilen. Während Vata sich auf Raum und Luft bezieht und somit für Bewegung steht, dominieren beim Pitta-Dosha Feuer und Wasser. Pitta steht daher für den Stoffwechsel. Das Kapha-Dosha wird von Erde und Wasser dominiert, es soll unserem Körper damit Struktur und Stabilität verleihen. Alle Menschen vereinen diese drei Dosha-Typen in sich. Bei der einen Person ist der eine Typ stärker ausgeprägt, als bei einer anderen. Die Doshas haben großen Einfluss auf unser körperliches und seelisches Wohlbefinden. Aber auch auf unsere Gesundheit, Vorlieben, Abneigungen, Lebensmittelverträglichkeit und auf den Stoffwechsel. Machen Sie jetzt den kostenlosen Dosha-Test.

Das „21-Tage-Kickstart Wunschgewicht“ beginnt: meine Ausgangssituation

Meine aktuelle Situation lässt sich einfach beschreiben: Ich habe ein paar Kilo zu viel auf den Rippen! Das sagen mir nicht nur mein Gefühl und der tägliche Blick in den Spiegel, die Fakten stimmen mit meinem – Achtung Wortwitz – Bauchgefühl überein. Die Waage zeigt 88,2 kg an. Bei einer Körpergröße von 1,83 m ist das einfach zu viel. Beim BMI-Rechner der Deutschen Adipositas Gesellschaft lande ich mit einem Ergebnis von 26,3 in der Gewichtsklassifikation „Übergewicht“. Natürlich ist der Body-Mass-Index nicht der Weisheit letzter Schluss. Dennoch dient er zur besseren Einschätzung. Auf Anraten meines Hausarztes sollte ich etwas abspecken, da auch meine Cholesterinwerte (CH bei 284, LDL bei 173) zu hoch sind. Auch mein Triglyceride-Wert (Neutralfette) im Blut ist mit 300 mg/dl erhöht. Dieser Wert lässt sich durch Bewegung, Gewichtsabnahme, Alkoholverzicht und weitere Umstellungen senken.

Es ist nicht so, dass ich unsportlich bin – im Gegenteil, doch ich war auch schon aktiver. Mit Beginn der Corona-Pandemie fielen die Workouts im Fitnessstudio weg. Im vergangenen Jahr hatte ich dann selbst mit Corona zu kämpfen. Viele gesundheitliche Probleme ließen mich lediglich 475 km im Jahr 2022 joggen. Ja, das ist nicht wenig, aber in 2021 hatte ich über 1.000 km auf der Uhr, fühlte mich fitter, gesünder und ausgeglichener. Daran will ich nun im neuen Jahr wieder anknüpfen.

Das Abnehmprogramm startet: Diese Herausforderungen erwarte ich

Egal, ob es sich um ein tägliches Fitnessprogramm handelt oder um eine Diät – jeder Kurs bringt Herausforderungen mit sich. Auch beim „21-Tage-Kickstart Wunschgewicht“ werde ich auf ein paar Bewährungsproben gestellt:

Verzicht auf Süßigkeiten! Der Verzicht auf Schokolade wird die größte Herausforderung. Ich liebe Schokolade. Ob eine Tafel oder Pralinen – die Mindesthaltbarkeitsdauer beträgt in der Regel zwei Tage, dann ist die Packung leer. Nun muss ich drei Wochen darauf verzichten. Der neue Tagesablauf! Bei „21-Tage-Kickstart Wunschgewicht“ soll auf das Frühstück verzichten werden. Stattdessen gibt es einen halben Liter warmes Zitronenwasser. Vor der Mittagessen dann noch einen Lassi, das indische Joghurtgetränk. Lassi ist der ayurvedische Darmpfleger. Zudem soll ich auch auf Snacks am Nachmittag verzichten. Da ich in der Regel frühstücke, wird es ein paar Tage dauern, ehe sich der Körper darauf eingestellt hat. Wie ist es mit Sport? Da ich zwischen Mittagessen und der Abendmahlzeit nichts zu mir nehmen darf, bin ich gespannt, wie leistungsfähig ich beim Sport sein werde. Gerade beim Joggen laufe ich gerne auf Zeit und möchte Gas geben. Thema Mittagessen: Bei diesem ayurvedischen Abnehmprogramm wird viel Wert auf frisches Gemüse gelegt. Die Gerichte sollten frisch zubereitet werden und al dente gekocht werden, von Erwärmen oder gar Mikrowelle wird abgeraten. Hier muss ich noch schauen, wie sich das mit dem Berufsalltag vereinbaren lässt.

Tagebuch – mein Kickstart zum Wohlfühlgewicht

Die Zutaten sind gekauft, der Dosha-Test und die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Nun ist es so weit: Meine 21 Tage beginnen am Donnerstag (05.01.23). Bis zum 25. Januar werde ich versuchen, das Abnehmprogramm durchzuziehen. Ich nehme Sie gerne mit auf meine Reise zum Wunschgewicht und schreibe über meine Erfahrungen mit dem „21-Tage-Kickstart Wunschgewicht“-Kurs.

Tag 1, 05.01.23: Ich habe gut geschlafen und gehe mit voller Motivation diese Herausforderung an. Zum Start in den Tag gibt es ein Glas warmes Zitronenwasser mit Honig, um den Stoffwechsel anzukurbeln. Danach geht‘s ins Büro! Ab 10:30 Uhr knurrt der Magen, teilweise ganz schön heftig. Doch ein Glas heißes Wasser lässt ihn schnell verstummen. Dennoch freue ich mich auf das Mittagessen. Vor der Mahlzeit gibt es noch einen selbstgemachten Lassi.

Tage 2-4: Das erste Wochenende ist überstanden! Tatsächlich hat sich mein Körper sehr schnell auf die neuen Strukturen eingestellt. Der Hunger am Vormittag hält sich in Grenzen – teilweise habe ich erst um 14 Uhr gegessen – und das Nachmittagstief bleibt weg. Ich fühle mich rundum wohl und war auch zweimal joggen. Die erste große Herausforderung erwartete mich am Sonntagmittag. Mit der Familie ging es in ein bayerisches Wirtshaus. Tee statt Weißbier und auch vom leckeren Kaiserschmarrn musste ich die Finger lassen. Prüfung bestanden!

Tage 5 & 6: Ich fühle mich weiterhin sehr wohl und schlanker! Das spüre ich und das sieht auch mein Umfeld. Der Magen knurrt am Vormittag teilweise noch, doch mit einem Glas heißem Wasser pro Stunde lässt sich die Wartezeit auf das Mittagessen gut überbrücken. Apropos Mittagessen: Hier stehe ich immer noch vor der großen Herausforderung, wie ich das regeln soll, wenn ich im Büro bin. Da aufgewärmtes Essen nicht empfohlen ist, kann ich auch nichts vorbereiten und mitnehmen.

Tage 7 & 8: Der Abnehmkurs „21-Tage-Kickstart Wunschgewicht“ geht in die zweite Woche und ich fühle mich immer noch sehr wohl und fit. Zum Abendessen wird aktuell sehr bewusst gekocht und ganz genau darauf geachtet, dass frisches Essen auf den Tisch kommt. Beim Mittagessen wechseln sich aktuell chinesische Gerichte mit indischen und vietnamesischen ab. Hier suche ich noch nach mehr Abwechslung, ohne die Mikrowelle zu benötigen. Unterm Strich sehe ich mich auf einem sehr guten Weg. Doch das Wochenende steht vor der Tür ...