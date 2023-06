Mit Hula gegen Hüftspeck – So macht Abnehmen für den Sommer Spaß

Von: Melanie Staudacher

Sport mit dem Hula-Hoop-Reifen ist sehr beliebt © Canva

Ob zum Spaß oder gezielt zum Abnehmen. Ob allein oder in der Gruppe: Hula Hoop ist beliebt. Das sind die bestbewerteten Reifen bei Otto – zu Top-Preisen.

Der Hula Hoop ist zurück! Früher waren die bunten Reifen Spielzeug für Kinder, heute sind sie das Trend-Sportgerät. Laut AOK verbrennt man damit pro 30 Minuten bis zu 300 Kalorien. „Hullern“ hat noch weitere positive Auswirkungen: Sie stärken damit Ihren Bauch, Rücken und Ihre Taille.

Bei Otto gibt es eine große Auswahl an Hula-Hoop-Reifen. Wir stellen Ihnen drei besondere Modelle vor, die gerade im Angebot sind.

Massage und Core-Stärkung in einem: Hula Hoop mit Wellen

Den Hula-Hoop-Reifen von ActiveVikings gibt es für 17,95 Euro statt 59,95 Euro bei Otto. Die wellenförmigen Teile stärken nicht nur den Rücken, sondern haben auch eine Massage-Wirkung.

Hula-Hoop-Reifen von ActiveVikings © Otto

Bewertung 4,5 von 5 Sterne Verbindungsteile 8 Gewicht bis 1 kg

Individuell einstellbarer Smart Hula Hoop

Im Vergleich zu einem klassischen Hula Hoop, ist ein sogenannter Smart Hula Hoop besser für Anfänger geeignet. Er wird wie ein Gürtel an den Umfang der Hüfte angepasst, so kann er nicht herunterfallen. An den Reifen ist ein Gewicht angebracht, damit Ihr Zentrum optimal trainiert wird.

Das Modell von Welikera besteht aus insgesamt 24 Teilen und kann dadurch an jede Taillengröße angepasst werden. Den Smart Hula Hoop gibt es bei Otto für nur 45,99 Euro statt für 79,99 Euro .

Hula-Hoop-Reifen von Welikera © Welikera

Bewertung 4,5 von 5 Sterne Verbindungsteile 24 Gewicht bis 1,6 kg

Smart Hullern mit dem Reifen von Welikera

Dieser Hula Hoop von Welikera zeigt Ihnen an, wie viele Kilometer weit Sie bereits „gehullert“ haben und wie viele Kalorien Sie dabei verbraucht haben. Zudem ist der Reifen mit weichen Massageköpfen ausgestattet. Den smarten Reifen gibt es bei Otto für nur 48,99 Euro statt für 69,99 Euro .

Smart Hula Hoop von Welikera © Welikera

Bewertung 4 von 5 Sterne Verbindungsteile 20 Gewicht bis 1,6 kg