Adventskalender für Frauen 2022: die besten Ideen zum Verschenken

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Weihnachtszeit ist Familienzeit! Männer und Kinder können ihren Frauen und Müttern eine große Freude mit Adventskalender für Frauen machen. © choreograph / PantherMedia

Adventskalender für Frauen sind eine tolle Idee, um die besinnliche Weihnachtszeit einzuläuten. Hier finden Sie die Tipps der Redaktion mit Beauty-Produkten oder kulinarischen Überraschungen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Wer in den letzten Tagen und Wochen durch die Supermärkte ging, musste mit Verwunderung feststellen: Weihnachten steht vor der Tür. Auch wenn es noch gute zwei Monate bis Weihnachten sind und auch erst noch die großen Shopping-Highlights Black Friday 2022 und Cyber Monday 2022 anstehen, so hat das Weihnachtsgeschäft bereits begonnen. Überall sind Lebkuchen, Weihnachtsgebäck, besinnliche Teesorten und Adventskalender schon zu bekommen. Während viele Dinge bis Weihnachten noch Zeit haben, sieht es bei Adventskalendern anders aus, denn schon am 1. Dezember wird das erste Türchen geöffnet. Hier finden Sie unsere Empfehlungen für Adventskalender für Frauen 2022. Beschenken Sie Ihre Liebste mit einem tollen Verwöhnprogramm oder vielleicht auch mit einem Adventskalender für kluge Köpfe?

Adventskalender für Frauen 2022: Douglas Adventskalender Exklusivedition

Douglas Adventskalender Exklusiv Edition für Frauen 2021. © Amazon Produktbild

Douglas Adventskalender 59,99 €

Erhalten Sie im Douglas Adventskalender Exklusiv Edition 24 ausgewählte und hochwertige Kosmetik-Produkte für Damen im Wert von 200 Euro. Die Pflege- und Duftprodukte sind in einer stylischen Geschenkbox verpackt, die in jede Wohnung passt und ein echter Hingucker ist. Zusätzlich zum Adventskalender gibt es die Filabe Basic Moisturizing Gesichtspflegetücher im 7er-Pack im Wert von 9,95 Euro.

Adventskalender für Frauen 2022: Kneipp Adventskalender

Kneipp Adventskalender 2022 © Amazon Produktbild

Kneipp Adventskalender ab 48,99 €

Erholen Sie sich mit dem Kneipp Adventskalender 2022 von den Strapazen des Alltags. Tun Sie Ihrem Körper was Gutes mit 24 verschiedenen Pflege- und Badeprodukten: Aroma-Pflegedusche, Körpermilch, Handcreme, Salbe, Massageöl, Pflegeölbad, Badekristalle und mehr befinden sich im Kneipp Adventskalender 2022.

Adventskalender für Frauen 2022: Saatgut Adventskalender

Nachhaltiger Blumensamen-Adventskalender von Saatgut © Amazon Produktbild

Saatgut Adventskalender ab 24,95 €

Verschenken Sie statt Süßigkeiten Blumen! Mit dem nachhaltigen Blumensamen-Adventskalender von Saatgut verschenken Sie 24 Tütchen mit Blumen, die insekten- und bienenfreundlich sind. Die Blumensamen sind in schönen Umschlägen verpackt und der perfekte Adventskalender für Frauen und Blumenliebhaber. Die 24 Tütchen können mit einer Schnur und Wäscheklammern dekorativ befestigt werden.

Adventskalender für Frauen 2022: Gewürz-Adventskalender von Just Spices

Gewürz-Adventskalender von Just Spices © Amazon Produktbild

Gewürz-Adventskalender ab 29,99 €

Verfeinern Sie Ihre Lieblingsgerichte mit dem Gewürz-Adventskalender von Just Spices. Der perfekte Adventskalender für alle HobbyköchInnen. Zu jeder Gewürzmischung gibt es ein Rezeptkärtchen im Adventskalender. Die Gewürze sind in praktischen Probiergrößen abgepackt, sodass Sie problemlos die Welt der Gewürze entdecken können. Inklusive zwei neuer Gewürzmischungen.

Adventskalender für Frauen 2021: AMORELIE Erotischer Adventskalender 2022

AMORELIE Erotischer Adventskalender 2022 © Amazon Produktbild

AMORELIE Adventskalender 2022 ab 79,90 €

Der erotische Adventskalender von Amorelie bietet für alle Paare ein tolles und sinnliches Erlebnis in der Vorweihnachtszeit. Erhalten Sie 24 Überraschungen für aufregende Nächte mit Bestsellern aus den Kategorien Toys, Stimulierendes, Body & Care sowie Soft-Bondage.

Adventskalender für Frauen 2022: 24 kleine Yoga-Auszeiten

Adventskalender mit 24 Yoga-Auszeiten © Amazon Produktbild

24 kleine Yoga-Auszeiten 7,65 €

Der Adventskalender in der Dose begleitet Sie mit 24 kleine Yoga-Auszeiten perfekte durch die vorweihnachtliche Zeit. 24 Karten sorgen dafür, dass Sie entspannter und gelassener durch den Dezember kommen. Die Karten enthalten simple und alltagstaugliche Yoga-Übungen, die zu Hause, unterwegs oder im Büro gemacht ausgeübt werden können.

Adventskalender für Frauen 2022: NIVEA Adventskalender 2022

NIVEA Adventskalender 2022 © Amazon Produktbild

NIVEA Adventskalender ab 79,95 €

Der Adventskalender von NIVEA bietet 24 ausgewählte Pflegeprodukte und Accessoires. Das Design ist sehr weihnachtlich und packt somit zur vorweihnachtlichen Dekoration in Ihrem Zuhause. Erhalten Sie elf Produkte in Originalgröße, dazu gibt es nützliche Accessoires wie einen Beautyblender oder ein Seifenkästchen.

Adventskalender für Frauen 2022: mymuesli Premium Snack Adventskalender

mymuesli Premium Adventskalender 2022 © Amazon Produktbild

mymuesli Adventskalender ab 147,44 €

Hinter dem großen Premium-Snack-Adventskalender (40 x 40 cm) von mymuesli verstecken sich leckere Müslis, cremige Porridges, Schoko-Riegel, Teesorten und Nut Butter Balls. An Heiligabend erwartet Sie dann eine extra Überraschung. Alle 24 Überraschungen bestehen aus 100 Prozent Pflanzen-Power und kommen ganz ohne Palmöl aus. Machen Sie sich eine leckere, süße und gesunde Freude zum Frühstück und als Snack zwischendurch.

brandnooz Adventskalender von Anna Maria Damm

brandnooz Adventskalender 2022 © PR Boutique / brandnooz

brandnooz Adventskalender ab 44,90 €

Mit dem brandnooz Adventskalender 2022 (Höhe ca. 80 cm) erhalten Sie täglich leckere Überraschungen sowie Beauty-Produkte und machen sich so selbst nachhaltig Freude auf das Weihnachtsfest. Genießen Sie 24 Lieblingsprodukte von Anna Maria Damm. Der XXL-Adventskalender ist ein echter Hingucker in Ihrem Raum.