Kinder Adventskalender 2022: tolle Geschenkideen für die Kleinen

Von: Philipp Mosthaf, Nina Dudek

Teilen

Adventskalender für Kinder liefern jede Menge Spaß und Action. Hier finden Sie Ideen für alle Altersgruppen. © Amazon Produktbild

Spannung, Spaß und Spiele statt Schokolade! Wir haben auch 2022 wieder die besten Adventskalender für Kinder in Augenschein genommen. Hier kommen die Favoriten der Redaktion.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Spekulatius, Lebkuchen und weitere Weihnachtsartikel sind schon längst in den Supermärkten erhältlich – Weihnachten steht vor der Tür. Am 1. Dezember beginnt der Weihnachts-Countdown. Ob Jung oder Alt, viele Menschen stimmen sich auf die Feiertage mit einem Adventskalender ein. Adventskalender nur mit Schokolade sind schon längst nicht mehr im Trend. Mittlerweile gibt es für jeden Geschmack einen Kalender. So gibt es Adventskalender für Frauen, für Männer und natürlich für Kinder. Die Kleinen dürfen selbstverständlich nicht fehlen, wenn es um Geschenke rund um Weihnachten geht. Doch welcher Adventskalender ist der richtige? In unserer Auswahl finden Sie einige tolle Adventskalender für Jungen und Mädchen.

Kinder Adventskalender 2022: Hot Wheels Adventskalender

Hot Wheels Adventskalender mit Spielzeug für 24 Tage, Autos und Zubehör © Amazon Produktbild

Hot Wheels Adventskalender bestellen

Der Hot Wheels Adventskalender ist genau das Richtige für alle actionfreudige Kinder. Die 24 Fenster halten täglich eine Überraschung parat. Der Adventskalender enthält acht Hot-Wheels-Fahrzeuge sowie 16 Zubehörteile. Eine Spielmatte ist inklusive, sodass der Spielspaß sofort beginnen kann.

Kinder Adventskalender 2022 von „Die drei ???“

Adventskalender von „Die drei ???“ © Amazon Produktbild

Adventskalender „Die drei ???“ bestellen

Mit dem Adventskalender von „Die drei ???“ gibt es für Kinder ab 8 Jahren 24 spannende Rätsel mit mysteriösen Spielfiguren. Der Adventskalender ist sehr originell gestaltet und weckt den Detektiv in den Kindern. So haben die Türen keine Nummern, da immer ein Rätsel zuvor gelöst werden muss, um das nächste Türchen zu finden.

Kinder Adventskalender 2022: Playmobil-Adventskalender Weihnachtskrippe

Playmobil-Adventskalender Weihnachtskrippe mit liebevollen Figuren, Tieren und Zubehörteilen hinter jedem Türchen © Amazon Produktbild

Playmobil-Adventskalender bestellen

Der Playmobil-Adventskalender ist für Kinder ab 1,5 Jahren geeignet und hält zahlreiche Figuren, Tiere und Zubehörteile für die eigene Weihnachtskrippe parat. Durch die altersgerechte Größe und abgerundeten Kanten ist das Spielzeug ideal für Kinderhände. Inklusive einer Anleitung zum Aufbau gemeinsam mit den Eltern.

Kinder Adventskalender 2022 BIBI & Tina

Adventskalender BIBI & Tina mit 24 tollen Pferdespielzeug Bibi & Tina-Überraschungen in Form von 3D-Figuren oder Zubehör. © Amazon Produktbild

Adventskalender BIBI & Tina bestellen

Der Craze-Adventskalender von BIBI & Tina ist für alle Fans der beliebten Kinderserie. Jeden Tag gibt es Überraschungen in Form von 3D-Figuren oder Zubehör. So wächst das Spieleset rund um den Martinshof. Kinder ab 3 Jahren können die Geschichten von Bibi und Tina mit ihren Pferden Amadeus und Sabrina nachspielen.

Kinder Adventskalender 2022 Playmobil „Königliches Picknick im Park“

Playmobil-Adventskalender „Königliches Picknick im Park“. © Amazon Produktbild

Playmobil-Adventskalender bestellen

Der Playmobil-Adventskalender „Königliches Picknick im Park“ sorgt mit zahlreichen Figuren, Tieren und Zubehörteilen für jede Menge Spielspaß. Der Adventskalender ist liebevoll gestaltet und beinhaltet vier Figuren, ein schwimmfähiges Boot, einen Kinderwagen, sieben Tiere und weitere Teile. Das Set ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und dank der Größe optimale für Kinderhände.

Kinder Adventskalender 2022 mit 24 Mini-Büchern

Adventskalender mit 24 Mini-Büchern © Amazon Produktbild

Adventskalender mit Büchern bestellen

Dieser besondere Adventskalender bietet jeden Tag eine tolle Geschichte und erzählt, wie Kinder in 24 nahen und fernen Ländern Weihnachten und die Adventszeit verbringen. Kinder zwischen vier und neun Jahren erfahren durch die 24 Mini-Bücher, welche Traditionen in anderen Ländern gefeiert werden, wann es Geschenke gibt oder wie der Weihnachtsmann heißt.