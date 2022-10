Alexa Echo Show 5 – Smarter Speaker jetzt 24 % günstiger

Von: Nina Dudek

Echo Show 5.jpg © Amazon

Der Echo Show 5 ist ein super kompakter Amazon-Alexa-Speaker mit Display. Amazon bietet „Alexa für den Nachttisch“ gerade für nur 64,99 € statt 84,99 € an.

Der Echo Show 5 von Amazon ist „Alexa für den Nachttisch“. Der Smartspeaker punktet neben qualitätsvollem Lautsprecher mit Alexa-Steuerung mit einem ordentlichen Display mit 5,5 Zoll (14 cm) und Top-Auflösung von 960 x 480 Pixel sowie einer 2-Megapixel-Frontkamera. So eignet sich der Echo Show 5 nicht nur zum Musikhören, sondern auch zum Videos schauen oder Videochats via Skype und Alexa-Drop-In.

Den Echo Show 5 bietet Amazo gerade für nur 64,99 € statt 84,99 € an.

Besonders praktisch ist der Echo Show 5 in der Küche als digitales Kochbuch. Ob online Rezepte oder E-Book: Das kleine handliche Gerät passt prima auf kleine Ablageflächen und Sie haben Ihr Rezept immer im Blick.

Geniale fürs Nachtkästchen: sanftes Aufwachen mit Lichtsteuerung und einem Lieblingslied als Weckton

Alles im Blick: Kalender und Neuigkeiten, Podcasts hören, Videoanrufe tätigen oder Musik und Serien streamen

Intelligenteres Smart Home: Steuerung von kompatiblen Lampen, Thermostaten usw. – auch per Stimme oder mit dem interaktiven Display

Zuhause immer im Blick: integrierte Kamera mit sicherem Zugriff, um sich jederzeit zu Hause umzusehen

Echo Show 5: so einfach geht‘s

Mit dem Amazon Echo Show 5 gelingt der Einstieg in die Alexa-Welt inklusive Bildschirm einfach und intuitiv.

Schließen Sie Echo Show 5 an eine Stromquelle an. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Internet her. ragen Sie Alexa einfach nach Musik, dem Wetter, den Nachrichten und mehr.

Entwickelt, um Datenschutz zu gewährleisten Alexa und Echo Show-Geräte wurden mit Datenschutzmaßnahmen auf mehreren Ebenen entwickelt und bieten Transparenz und Kontrolle während der gesamten Alexa-Nutzung.