Brisante Einblicke – „All or Nothing“-Doku über die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2022

Von: Philipp Mosthaf

Am 8. September startet auf Prime Video die neue „All or Nothing“-Doku über die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2022. Prädikat: Zündstoff garantiert!

Die deutsche Nationalmannschaft ist mal wieder in aller Munde. Das hat diesmal aber weniger mit den schlechten Leistungen auf dem Platz zu tun. Vielmehr schreibt der DFB nun mit einer neuen Doku Schlagzeilen. Am 8. September startet auf Prime Video die neue „All or Nothing“-Doku über die deutsche Nationalmannschaft während der WM 2022 in Katar. Fußball-Fans erhalten spannende und brisante Einblicke hinter die Kulissen und können die Nationalmannschaft bei ihrem krachenden Scheitern verfolgen.

Diese Doku birgt Zündstoff. Nicht nur das desaströse Vorrundenaus der Nationalmannschaft bei der WM 2022 kocht wieder auf. Die Doku-Serie „All or Nothing“ zeigt schon im Trailer, wie schlecht es um das Innenleben von Hansi Flicks Team bestellt war. Die Zuschauer sehen einen schreienden Bundestrainer, einen Disput zwischen Antonio Rüdiger und Joshua Kimmich oder einen extrem genervten Niklas Süle („Laber mich nicht voll, ich sag‘s dir!“).

„All or Nothing“ zeigt die schlechte Stimmung im DFB-Team

Was ist nur mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft los? Das fragen sich die Fans schon seit der WM 2018. Die neue Doku „All or Nothing“ birgt weiteren Zündstoff. © Kzenon / PantherMedia

Es sind nur Ausschnitte, die die Fans im Trailer zu sehen bekommen. Und dennoch zeigen sie, wie schlecht die Stimmung rund um die Nationalmannschaft war. Natürlich hatten sich die Verantwortlichen um den damaligen Manager Oliver Bierhoff im Vorfeld mehr erhofft von dieser Doku-Serie. Dass „All or Nothing“ nun am 8. September und damit pünktlich zum Länderspielauftakt gegen Japan (9. September) startet, passt in das unglückliche Bild, das die deutsche Nationalmannschaft seit der WM 2018 abgibt.

DFB-Doku: Wer zeigt die Doku-Serie „All or Nothing“?

Die neue Doku über die Nationalmannschaft ist ab 8. September exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen. Prime-Mitglieder können „All or Nothing“ und weitere Highlights wie „Last One Laughing“ kostenfrei anschauen. Wer noch keine Prime-Mitgliedschaft besitzt, kann bei Amazon eine kostenlose 30-tägige Probe-Mitgliedschaft abschließen.

Wer sich schon jetzt auf die wohl brisanteste DFB-Doku einstimmen möchte, kann bei Prime Video auch die Doku „Behind the Legend“ über den FC Bayern München anschauen. Die Doku-Serie „All or Nothing“ gibt zudem auch Einblicke hinter die Kulissen von Manchester City, Tottenham Hotspur und weiteren internationalen Top-Vereinen.