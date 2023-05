Amazon Angebote im Mai 2023 – Bis zu 61 Prozent im neuen Monat sparen

Von: Noah Struthoff

Teilen

Bei Amazon gibt es zum Start in den Mai 2023 wieder neue Angebote. So sind Artikel in den Bereichen Elektronik, Küche und Haushalt knallhart reduziert.

*Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Hamburg – Neuer Monat, neue Angebote bei Amazon! Das Versandhaus bietet aktuell wieder zahlreiche Artikel deutlich günstiger an. So sind vor allem die Bereiche Elektronik und Haushalt/Garten betroffen. Kaffeemaschinen, Staubsauger und Fernseher sind teilweise über 50 % reduziert. Doch die Flut an Angeboten ist lang. Welche Deals lohnen sich wirklich? ingame.de stellt Ihnen die besten Deals im Mai 2023 bei Amazon vor.

Amazon Angebote im Mai 2023 – Deals bei Haushalt, Elektronik und Gaming

Das sind die besten Deals: Die Liste der Angebote bei Amazon ist lang. Damit Sie den Überblick haben, stellen wir Ihnen hier die Top-Deals aus diesem Monat vor und verraten, wie viel Geld Sie sparen können:

Wie lange sind die Angebote verfügbar? Es gibt kein genaues Ablaufdatum für die Deals. Solange der Artikel verfügbar ist, kann man zuschlagen. Schnelligkeit zahlt sich aus, denn die besten Deals sind in der Regel innerhalb kürzester Zeit vergriffen.

Bei Amazon gibt es wieder neue Gaming-Angebote im März. © ingame.de (Montage)

Amazon Angebote im Mai 2023 – 3 Highlights im Detail

Diese Angebote sollte man besonders im Blick haben: Im Mai gibt es gleich mehrere Angebote, die herausstechen. Wer auf der Suche nach einem neuen und großen Fernseher ist, der sollte den Deal rund um die LG-Geräte nicht verpassen. Das 65-Zoll-Modell hat ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis und lohnt sich auf alle Fälle:

LG NanoCell Fernseher (65 Zoll) für 729 Euro statt 1.199 Euro (39 % Rabatt)*

Eine neue Kaffeemaschine im Mai könnte sich ebenfalls lohnen. Der Kaffeevollautomat von Siemens bietet verschiedene Kaffee-Varianten an und ist aktuell um mehr als die Hälfte reduziert:

Siemens Kaffeevollautomat EQ.500 für 597,55 Euro statt 1.299 Euro (54 % Rabatt)*

Wer seinen Garten noch bereit für den Sommer machen möchte, benötigt sicherlich noch eine Heckenschere. Das Gerät von Bosch ist echte Qualitätsarbeit und ist stets gut bewertet. Aktuell gibt es das Gerät fast zum halben Preis:

Bosch Akku Heckenschere für 79,20 Euro statt 139,99 Euro (43 % Rabatt)*

Der Mai steckt also voller Angebote aus allen möglichen Bereichen. Wer nochmal den großen Überblick haben möchte über alle Angebote, kann ihn sich hier abholen:

Alle Angebote im Mai 2023 bei Amazon im Überblick*