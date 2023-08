Top-Deals im neuen Monat

Im August lockt Amazon mit Top-Angeboten aus verschiedensten Kategorien. Kunden können von Rabatten von bis zu 55 Prozent profitieren.

Hamburg – Der August ist da und mit ihm neue Angebote bei Amazon. Auch in diesem Monat lockt der Online-Riese mit einer Vielzahl neuer und spannender Deals in verschiedenen Bereichen. Die Auswahl ist wie gewohnt gewaltig. Ganz egal, ob Sie neue Haushaltsgeräte, Küchenzubehör, ein Smartphone, Tablet, Laptop oder sonstiges suchen – bei Amazon erhalten Sie auf viele bekannte Marken Rabatte. Die Highlights im August finden Sie in diesem Artikel.

Amazon-Highlights im August: Die besten Angebote in der Übersicht

Die Top-Deals bei Amazon aufgelistet: Bei der gewaltigen Menge an Angeboten sind manche spannende Deals etwas versteckt und nicht immer gleich zu sehen. Wir haben den Onlineshop durchforstet und die besten herausgesucht:

Wie lange sind die Rabatte verfügbar? Bei den aufgelisteten Angeboten handelt es sich nicht um zeitlich begrenzte Rabattaktionen. Dennoch sollten Sie sich nicht zu viel Zeit lassen, wenn Ihnen ein Produkt zusagt, weil Amazon die Preise normalerweise nach einer Weile unangekündigt wieder ändert.

Weitere Angebote: MediaMarkt hat zurzeit ein starkes Angebot auf Lager: Dort erhalten Kundinnen und Kunden beim Kauf des LG OLED65C27LA OLED-Fernsehers eine Nintendo Switch OLED gratis dazu – hier geht‘s zum MediaMarkt-Angebot. Außerdem hat Euronics diese Woche eine spannende Rabattaktion laufen: Im Onlineshop sind viele Produkte ohne Mehrwertsteuer erhältlich.

