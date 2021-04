Amazon: Bis zu 26 Prozent auf Lenovo Laptop und Tablets

Bis zu 200 Euro sparen

+ © IMAGO / AFLO Tablets und Laptops von Lenovo bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Nun sind einige Produkte bei Amazon stark reduziert. (Symbolbild) © IMAGO / AFLO

Bei Amazon können Sie jetzt bis zu 26 Prozent auf Lenovo-Produkte sparen. Laptops und Tablets gibt es bis zu 100 Euro günstiger. Hier erfahren Sie alles.

Mehrere Hundert Euro können Sie bei Amazon sparen! Beim Kauf eines Lenovo Laptops oder Tablets* erhalten sie bis zu 36 Prozent Rabatt. Die Produkte von Lenovo überzeugen durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die gute Qualität. So gibt es den Lenovo Yoga 9i Laptop bereits 100 Euro günstiger gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Lenovo-Produkte vor mit allen wichtigen technischen Daten. Wie immer bei Amazon-Angeboten gilt auch hier: Nur solange der Vorrat reicht! Beeilen Sie sich also.

Lenovo Yoga 9i Laptop: Jetzt 100 Euro sparen!

+ Lenovo Yoga 9i Laptop. © Amazon Produktbild

Das Lenovo Yoga 9i ist ein Convertible-Notebook mit einer schlanken Form und minimalen Gewicht. Das 360-Grad-Scharnier lässt das Yoga 9i im Handumdrehen vom Laptop zum Tablet verwandeln.

mit einer schlanken Form und minimalen Gewicht. Das 360-Grad-Scharnier lässt das Yoga 9i im Handumdrehen vom Laptop zum Tablet verwandeln. Mit dem praktischen digitalen Stift schreiben und zeichnen Sie direkt auf das Display. Der Pen kann direkt im Yoga 9i verstaut werden, wo er auch aufgeladen wird.

schreiben und zeichnen Sie direkt auf das Display. Der Pen kann direkt im Yoga 9i verstaut werden, wo er auch aufgeladen wird. Der Intel Corei7 mit Turbo-Boost-Technik und vier Prozessoren sowie der Arbeitsspeicher mit 16 GB liefern Geschwindigkeit und Leistung auf allerhöchstem Niveau. Eine 512-GB-SSD-Festplatte sorgt zudem für genügend Speicher.

sowie der Arbeitsspeicher mit 16 GB liefern Geschwindigkeit und Leistung auf allerhöchstem Niveau. Eine sorgt zudem für genügend Speicher. Mit dem Lenovo Yoga 9i erleben Sie Entertainment der Spitzenklasse. Die drehbare Soundbar ermöglicht einen 350° Surroundsound – egal, ob im Notebook-, Tent- oder Tablet-Mode. Das 14-Zoll-große 4K-Display mit VESA400 HDR; Dolby Vision und Intel Iris Xe Grafik bietet eine überzeugende Bilddarstellung. Die Screen-to-Body-Ratio liegt bei knapp 90 Prozent.

ermöglicht einen 350° Surroundsound – egal, ob im Notebook-, Tent- oder Tablet-Mode. Das bietet eine überzeugende Bilddarstellung. Die Screen-to-Body-Ratio liegt bei knapp 90 Prozent. Der Lenovo Yoga 9i Laptop mit der Intel Evo Plattform nutzt künstliche Intelligenz, um das Maximum aus dem Convertible-Notebook herauszuholen. Der Amazon-Sprachassistent Alexa unterstützt Sie bei Ihren Arbeiten.

Kaufen Sie jetzt das Lenovo Yoga 9i für nur 1.599,- Euro!

Lenovo Tab M10: Jetzt 26 Prozent sparen!

+ Lenovo Tab M10. © Amazon Produktbild

Das Lenovo Tab M10 bietet ein hochauflösendes 10,1-Zoll HD-Display (1.280 x 800 Pixel) . Das IPS-Display hat den großen Vorteil, dass das Bild aus allen Betrachtungswinkeln gut gesehen werden kann.

. Das IPS-Display hat den großen Vorteil, dass das Bild aus allen Betrachtungswinkeln gut gesehen werden kann. Der Qualcom Snapdragon 429 (Octa-Core bis 2,0 GHz) sowie der 2-GB-Arbeitsspeicher versprechen höchste Leistung auf dem Tablet-PC. Die Speicherkapazität liegt bei 16 GB.

sowie der 2-GB-Arbeitsspeicher versprechen höchste Leistung auf dem Tablet-PC. Die Speicherkapazität liegt bei 16 GB. Das Tab M10 ist nur 8,4 Millimeter dünn und wiegt lediglich 480 Gramm . Daher ist das Tablet sehr bequem zu halten. Zudem liefert der Akku eine Laufzeit von neun Stunden.

. Daher ist das Tablet sehr bequem zu halten. Zudem liefert der Akku eine Laufzeit von neun Stunden. Das Lenovo Tab M10 bietet neben technischer Qualität auch viele Extras: Die Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos sind nach vorne ausgerichtet, es können individuelle Familienkonten angelegt werden, eine Gesichtserkennung entsperrt auf bequeme Art das Tablet und der Kindermodus macht das Tab M10 sicher für die jüngsten Nutzer.

Kaufen Sie jetzt das Lenovo Tab M10 für nur 110,- Euro!

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook: Jetzt 11 Prozent sparen!

+ Lenovo IdeaPad Duet Chromebook. © Amazon Produktbild

Das Lenovo IdeaPad Duet Chromebook wird mit abnehmbarer Tastatur im Handumdrehen zum ChromeOS-Tablet. Das Gerät ist Tablet und Notebook in einem .

im Handumdrehen zum ChromeOS-Tablet. Das Gerät ist . Dieses Plus Chromebook von Lenovo bietet schnelle Leistung mit einem MediaTek Helio P60T Octa-Core-Prozessor 2,0 GHz und 4-GB-Arbeitspeicher sowie jede Menge Speicherplatz mit 64 GB . Mit dem Google Play store haben Sie Zugriff auf Millionen von Apps. Zudem erhalten Sie 12 Monate 100 GB Speicherplatz extra mit Google One.

sowie jede Menge . Mit dem Google Play store haben Sie Zugriff auf Millionen von Apps. Zudem erhalten Sie mit Google One. Das 10,1-Zoll-große Display (25,7 cm) bietet eine Auflösung in Full-HD mit 1.920 x 1.200 Pixeln. Das IPS-Multitouch-Display ist nicht nur zum Schreiben mit digitalen Stiften geeignet. IPS ermöglicht, dass das Bild von allen Seiten gut gesehen werden kann.

Pixeln. Das ist nicht nur zum Schreiben mit digitalen Stiften geeignet. IPS ermöglicht, dass das Bild von allen Seiten gut gesehen werden kann. Eine Hauptkamera mit 8 MP und eine Selfiekamera mit 2 MP lassen Sie die besten Momente einfangen. Der Akku mit 7.000 mAh hält bis zu zehn Stunden.

Kaufen Sie jetzt das Lenovo IdeaPad Duet Chromebook für nur 293,- Euro!

Lenovo Smart Tab M10 HD Plus: Aktuell nur 199,99 Euro!

+ Lenovo Tab M10 Full HD Plus © Amazon Produktbild

Das Lenovo Smart Tab M10 liefert eine Prozessorleistung von bis zu 2,3 GHz und eignet sich daher mit Leistungsstärke und Schnelligkeit für den perfekten Multimedia-Einsatz. Der Speicherplatz bietet mit 64 GB jede Menge Kapazität für Apps, Spiele und Videos.

und eignet sich daher mit Leistungsstärke und Schnelligkeit für den perfekten Multimedia-Einsatz. Der jede Menge Kapazität für Apps, Spiele und Videos. Das 10,1-Zoll-große IPS-Display (25,7 cm) ist perfekt für den Filmabend. Die Auflösung ist mit 1.920 x 1.080 Pixeln in Full-HD-Qualität , das Display bietet einen reaktionsschnellen Touch-Mechanismus und die Lautsprecher liefern Soundqualität in Dolby Atmos . Der Akku mit einer Laufzeit von bis zu neun Stunden steht für grenzenloses Entertainment.

ist perfekt für den Filmabend. Die Auflösung ist mit 1.920 x 1.080 Pixeln in , das Display bietet einen reaktionsschnellen Touch-Mechanismus und die Lautsprecher liefern . Der Akku mit einer Laufzeit von bis zu neun Stunden steht für grenzenloses Entertainment. Aus dem Lenovo Smart Tab M10 HD Plus kann schnell ein Smart Hub werden. Wenn das Tablet mit dem Smart Dock verbunden ist, dienen die integrierten Alexa-Show-Erlebnisse zusammen mit dem Smart Tab als Medien-Hub für den ganzen Haushalt. Mit Alexa können Sie so bequem Ihre Smart-Home-Geräte steuern.

Kaufen Sie jetzt das Lenovo Smart Tab M10 HD Plus für nur 199,99 Euro!

