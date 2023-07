Amazon Prime Day 2023: Fire 7-Tablets & Zubehör im Paket

Von: Julia Schuster

Beim Amazon Prime Day gibt es Fire 7-Tablets für Erwachsene und Kinder zum Hammerpreis. © Amazon

Am 11. und 12. Juli ist es wieder so weit: Amazon haut viele Produkte zu Hammerpreisen raus. Sichern Sie sich schon jetzt Fire 7-Tablets und Zubehör im Paket.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Zwei Tage lang können Sie shoppen, was das Herz begehrt und der Geldbeutel hergibt. An den Amazon Prime Days am 11. und 12. Juli 2023 gibt es wieder viele tolle Produkte zum Schnäppchenpreis. Ein Blick auf die Amazon-Website lohnt sich schon jetzt, denn der Anbieter hat bereits einige Artikel reduziert. Aktuell bekommen Sie beispielsweise günstige Pakete, die Fire 7-Tablets samt Zubehör beinhalten. Auch Ihre Kinder dürfen sich freuen: über ein Fire 7 Kids-Tablet samt Kopfhörer in der Lieblingsfarbe.

Fire 7-Tablet inklusive Stoffhülle und Displayschutzfolie

Das Fire 7-Tablet gibt es mit 16 oder 32 GB und mit oder ohne Werbung. © Amazon

Amazon hat das Fire 7-Tablet im Vergleich zum Vorgängermodell deutlich verbessert. Mit bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit – das sind 40 Prozent mehr zur vorherigen Generation – und einem 30 Prozent schnelleren Quad-Core-Prozessor bietet das Fire 7-Tablet eine noch bessere Performance bei Videos und Spielen. Zudem lässt es in Sachen Robustheit das Apple iPad Mini (2021) weit hinter sich. Der Speicherplatz kann mit einer micro-SD-Karte um bis zu 1 TB erweitert werden.

Alle Pakete enthalten neben dem Fire 7-Tablet jeweils auch eine Tablet-Stoffhülle und eine transparente NuPro Displayschutzfolie.

Fire 7 Kids-Tablet inklusive Bluetooth-Kopfhörer und Displayschutzfolie

Das Fire 7 Kids-Tablet ist in drei verschiedenen Farben erhältlich. © Amazon

Damit Ihre Kinder auch unterwegs beste Unterhaltung genießen können, bietet Amazon das speziell für Kinder entwickelte Fire 7 Kids-Tablet. Zusätzlich zum Lieferumfang gibt es eine stabile Hülle mit integriertem Ständer, 1 Jahr Amazon Kids+ und 2 Jahre Sorglos-Garantie. Die Amazon Kids+ Mitgliedschaft gewährt Zugriff auf Tausende Bücher, Videos, Spiele und mehr. Dabei haben Sie Ihre Kinder immer im Blick. Sie können Schlafenszeiten festlegen, Zugänge zu bestimmten Spielen und Videos sperren, Inhalte hinzufügen sowie einen Altersfilter einstellen. Damit wird sichergestellt, dass Ihr Kind nur altersgerechte Inhalte sehen kann.

Alle Pakete enthalten neben dem Fire 7 Kids-Tablet auch einen Bluetooth-Kinderköpfhörer BuddyPhones PlayTime in der zum Tablet passenden Farbe sowie eine NuPro-Displayschutzhülle.