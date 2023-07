Amazon Prime Day: Die besten Angebote vor dem großen Aktionstag

Von: Ömer Kayali

Der Amazon Prime 2023 steht kurz bevor, doch schon vorher können Sie von zahlreichen Angeboten profitieren – auch ohne Prime-Abo. Die besten Deals in der Übersicht.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Hamburg – Der Amazon Prime Day steht vor der Tür und verspricht wieder einmal eine Fülle von Angeboten und Schnäppchen für Prime-Kunden. Der diesjährige Aktionstag findet in der kommenden Woche statt und die Vorfreude steigt. Schon jetzt können Sie sich einstimmen und von attraktiven Angeboten profitieren, die bereits bei Amazon verfügbar sind. In diesem Artikel präsentieren wir Ihnen eine Liste der aktuellen besten Deals im Onlineshop. Mit dabei sind begehrte Produkte von renommierten Marken zum Beispiel Apple.

Angebote vor dem Prime Day – die aktuell besten Amazon-Deals

Welche Deals sind bereits verfügbar? Amazon hat täglich unzählige Angebote für Produkte aus verschiedenen Kategorien. Der Vorteil gegenüber dem Prime Day: Sie benötigen keine Prime-Mitgliedschaft, um von den Rabatten zu profitieren. Hier sind einige Highlights, der schon vor dem Amazon Prime Day verfügbar sind:

Wann findet der Amazon Prime Day 2023 statt? Die Termine für die Aktionstage sind dieses Jahr am 11. und 12. Juli – also am Dienstag und Mittwoch nächste Woche. Sobald der Startschuss fällt, erhalten Prime-Kunden Rabatte auf Hunderte verschiedene Produkte.

Amazon Prime Day: Die besten Angebote vor dem großen Aktionstag © Amazon

Amazon Prime kostenlos testen: Die oben aufgeführten Angebote stehen allen Kundinnen und Kunden zur Verfügung. Beim Prime Day ist eine Prime-Mitgliedschaft notwendig, um von den Rabatten zu profitieren. Wenn Sie auf die Deals nicht verzichten möchten, können Sie ein kostenloses Probe-Abonnement abschließen. Sie erhalten dadurch 30 Tage lang alle Vorteile der Prime-Mitgliedschaft gratis und dadurch auch Zugriff auf Prime-Day-Angebote. Die Prime-Mitgliedschaft können Sie anschließend jederzeit problemlos kündigen, sodass nach dem kostenlosen Test-Zeitraum keine Kosten anfallen: Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen – mit dem Probe-Abo