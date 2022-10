Amazon Prime Day: die besten Apple-Angebote auf einen Blick

Von: Philipp Mosthaf

Beim Amazon Prime Day gibt es auch einige Apple-Deals. Sparen Sie zum Beispiel auf das iPhone 12. © Screenshot utz

Beim Amazon Prime Day im Oktober gibt es auch zahlreiche Apple-Bestseller stark reduziert. Sparen Sie auf iPhones und Apple Watches bis zu 300 Euro.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Noch bis Mitternacht steigt der Amazon Prime Day 2.0. Bis 23.59 Uhr haut Amazon zahlreiche Marken-Produkte, Eigenmarken und Angebote raus. Schnäppchenjäger kommen hierbei voll auf ihre Kosten! Die Angebote sind dabei exklusiv für Prime-Mitglieder. Auch von Apple gibt es noch zahlreiche Deals. Wir haben die besten Angebote für Sie gefunden.

Apple Watch 6 (GPS + Cellular) – 300 € reduziert

Schlicht und sportlich: Die Apple Watch Series 6 © Apple Inc.

Nur 479 € statt 779 €

Die Apple Watch Series 6 mit GPS und Cellular. Das Gehäuse hat eine Größe von 44 mm, ist aus Edelstahl und Gold. Dazu gibt es ein Sportarmband in Dunkelmarine. Die Apple Watch 6 misst den Sauerstoffgehalt, kann ein EKG erstellen und den Schlaf tracken und analysieren. Das Always-on Retina Display ist im Freien 2,5 Mal heller. Dank Cellular können Sie anrufen, texten und Wegbeschreibungen erhalten – ganz ohne Smartphone.

AirPods 3. Generation – 25 € reduziert

Die AirPods 3 ähneln den AirPods Pro. Die neuen Apple-Kopfhörer verfügen über 3D-Audio, eine starke Klangqualität sowie eine bessere Akkulaufzeit. © Apple

Nur 184,05 € statt 209 €

AirPods 3 mit Lightning Ladecase. Personalisiertes 3D-Audio mit dynamischem Head-Tracking sorgt für Sound überall um Sie herum. Die Airpods und das Ladecase sind vor Wasser und Schweiß geschützt.

Apple Wacth SE 2021 (GPS + Cellular) – 16 % reduziert

Apple Watch SE (2021) © Apple Inc.

Nur 299 € statt 354,99 €

Die Apple Watch SE 2021 mit GPS + Cellular und einem 44-mm-Aluminiumgehäuse in Space Grau und einem Sportarmband in der Farbe Mitternacht. Verfolgen Sie Ihre sportlichen Aktivitäten, tracken Sie Ihren Schlaf und behalten Sie Ihre Gesundheit im Blick. Tätigen Sie Anrufe, schreiben Sie Nachrichten oder streamen Sie Songs und Podcasts – all das ist ohne Smartphone möglich.

Apple iPad Pro 5. Generation – 90 € reduziert

Das Apple iPad Pro 2021 gibt es in den Modellen mit 12,9 und 11,0 Zoll. © Apple Inc.

Nur 1.219 € statt 1.309 €

Modell iPad Pro der 5. Generation (2021) Display LiquidRetina XDR mit ProMotion, TrueTone und P3-Farbraum Displaygröße 12,9 Zoll (32,77 cm) Speicherplatz 256 GB Prozessor Apple M1 Chip Kamera 12MP Weitwinkel-Kamera, 10MP Ultraweitwinkel-Kamera

Apple MacBook Air (2022) – 170 € reduziert

Klagen auf hohem Niveau: Im Gegensatz zu den neuen Macbook-Pro-Modell bietet das M2 (Bild) kein HDR und keine dynamische Bildwiederholung mit bis zu 120 Hz („ProMotion“). © Apple Inc./dpa-tmn

Nur 1.329 € statt 1.499 €

Modell Apple MacBook Air Erscheinungsjahr 2022 Displaygröße 13,6 Zoll Chip M2 Pro mit 8-Core CPU und 10-Core GPU Arbeitsspeicher 8 GB RAM Speicherplatz 256 GB SSD Farbe Silber Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,7 von 5

Apple iPhone 12 Pro mit 512 GB – 110 € reduziert

iPhone 12 Pro © Apple Inc.

Nur 1.269 € statt 1.379 €

iPhone 12 Pro in Pazifikblau mit 512 GB Speicher. Das High-End-Smartphone verfügt über den A14 Bionic Chip, 5G und ein Super Retina XDR Display mit 6,1 Zoll (15,49 cm). Das innovative Pro-Kamerasystem ist ausgestattet mit 12 MP Ultraweitwinkel‐, Weitwinkel‐ und Teleobjektiv, 5x optischer Zoombereich, Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 3, Apple ProRAW, 4K Dolby Vision HDR-Aufnahme.

Apple MacBook Pro (2021) – 304 € reduziert

Rücken an Rücken: Das neue Macbook Pro kommt als 16-Zöller (links) oder als 14-Zöller. © Apple Inc./dpa-tmn

Nur 1.945 € statt 2.249 €

Modell Apple MacBook Pro Erscheinungsjahr 2021 Displaygröße 14 Zoll Chip M1 Pro mit 8-Core CPU und 14-Core GPU Arbeitsspeicher 16 GB RAM Speicherplatz 512 GB SSD Farbe Silber Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5