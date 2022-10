Amazon Prime Day im Oktober – Liveticker – letzte Deals bis Mitternacht sichern

Von: Philipp Mosthaf, Nina Dudek

Beim Amazon Prime Day im Oktober können Prime-Mitglieder wieder shoppen bis zum Umfallen und dabei ordentlich sparen. © eplisterra/PantherMedia

Der Amazon Prime Day im Oktober lockt mit exklusiven Angeboten für Prime-Mitglieder. Mit unserem Liveticker zum Prime Day haben Sie die besten Deals auf einen Blick.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Amazons neuestes Schnäppchen-Spektakel, der Amazon Prime Day 2.0 im Herbst, läuft seit Dienstag. Bis heute Mitternacht stellt Amazon für seine Prime-Mitglieder ständig neue, exklusive Angebote ins Netz.

Verpassen Sie keinen Deal beim Amazon Prime Day 2022 im Oktober! Finden Sie in unserem Deal-Ticker die größten Schnäppchen, die besten Angebote und coolsten Deals aus den Bereichen Technik und Entertainment, Haushalt, Garten und vieles mehr. Der Liveticker wird ständig aktualisiert. So verpassen Sie nichts.

Acer Swift 1 – sagenhafte 200 € sparen!

Acer Swift 1 nur 249 € ! © Amazon

Nur 249 € statt der UVP von 449 €

Wenn dieser Preis kein Argument ist, bei diesem Marken-Notebook zuzuschlagen? Aber hier kommen noch mehr Pro‘s:

✔️ Prozessor Intel Pentium (1,10 GHz mit bis zu 3,30 GHz Turbo-Boost)

✔️ Grafikkarte Intel UHD Graphics

✔️ Festplatte 256 GB M.2 PCIe (SSD)

✔️ Arbeitsspeicher 8 GB LPDDR4X RAM

✔️ Akkulaufzeit bis zu 16 Stunden

✔️ Garantie 24 Monate

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – 336 € sparen

Samsung Galaxy Z Flip3 5G – zum Prime Day ganze 336 € billiger! © Amazon

Jetzt für 599 € statt 935,79 €

Stiftung Warentest, die Magazine Chip und Computer Bild sowie connect haben das Zip-Smartphone allesamt ausgezeichnet. Aufgeklappt wird das Z Flip 3 zum vollwertigen Smartphone mit großem Display. Das Beste: Es gibt alle möglichen Zwischenpositionen. Halb aufgeklappt lässt sich das Z Flip 3 ohne Stativ auf den Tisch stellen. In der oberen Hälfte des Displays lassen sich dann ein Selfie-Video drehen, Video-Anrufe tätigen oder Filme auf YouTube schauen.

Heizdecke & Wärmeunterbett – nur 61,49 €

Beurer UB 75 Wärmeunterbett nur 61,49 € statt 74,00 € © Amazon

Keine Lust auf Frieren und hohe Stromkosten? Laut Stiftung Warentest sind Heizdecken die günstigste aller strombetriebenen Heizalternativen, zumal die Anschaffungskosten vergleichsweise niedrig sind. Auf das Wärmeunterbett von Beurer können Sie sich sogar drauflegen!

Heizdecke für 61,49 € statt 74,00 €

Kaffeevollautomat Philips Serie 2200 – Ersparnis 35 €

Philips 2200 Serie EP2220 175 € günstiger am Prime Day. © Philips

Deal 224,99 € statt 259,87 €

Ein Must-have weil: Die intuitive SensorTouch Oberfläche besonders einfach zu bedienen ist und der Philips 2200 Serie laut coffee-tasters.de den besten Milchschaum seiner Klasse zubereitet.

Wipkviey T25 Drohne mit Kamera – 20 % günstiger

Wipkviey T25 Mini Drohne mit Kamera nur 58,99 € statt 73,74 € © Amazon

Drohne für 58,99 € statt 73,74 €

Mit diesem Quadrocopter entdecken Sie die Welt aus einer neuen Perspektive! Die Drohne mit 360 Grad schwenkbarer 1080P Kamera lässt sich per Fernbedienung oder per App mit dem Smartphone steuern – das Wi-Fi-FPV-System überträgt alles in Echtzeit auf Ihr Handy.

WMF Diadem Plus 6er-Topfset – 164,90 € sparen

WMF Diadem Plus Topfset Induktion 6-teilig nur 129,99 € statt 294,89 € © Amazon

WMF Set für 129,99 € statt 294,89 €

Ganze 56 % Rabatt gibt es für Prime-Mitglieder auf dieses 6-teilige WMF Profiset aus Cromargan Edelstahl 18/10. Es ist rostfrei, spülmaschinengeeignet, hitzebeständig und bis 250°C backofengeeignet – auch für Induktion.

Set mit:

✔️ 2x Bratentopf mit Deckel 16 cm & 20 cm

✔️ 3x Fleischtopf mit Deckel 16 c, 20 cm & 24 cm

✔️ 1x Bratpfanne unbeschichtet 24 cm

Apple Watch Series 6 – 39 % Rabatt

Apple Watch Series 6 für 479 € statt 779 € © Amazon

Apple Watch 479 € statt 779 €

Als die Apple Watch Series auf den Markt kam, gab es für Fans kein Halten mehr. Heute kann die Smartwatch noch locker mit fer Konkurrenz mithalten – aber der Preis von 479 € ist unschlagbar. Das Modell gibt es in 12 verschiedenen Farben. Ideal zum Fitness tracken mit Sauerstoffgehaltmessung im Blut über intelligenten Sensor und EKG-App zur Überprüfung des Herzrhythmus.

Remington Ionen Haartrockner – jetzt 20 % sparen

Remington Curl & Straight Confidence Haartrockner für nur 30,98 € statt 39,97 € © Amazon

Ionen Haartrockner für 30,98 € statt 39,97 €

Mehr Volumen und Styling-Ergebnisse wie beim Friseur – und dabei glänzendes Haar? Mit moderner Ionen-Technologie reduziert der Remington Curl & Straight Confidence dieAufladung der Haare und sorgt für einen unvergleichbaren Glanz. 3 verschiedene Stylingaufsätze sowie eine Rundbürste ermöglichen den perfekten Blow-Dry-Style ganz einfach zu Hause – wie frisch vom Friseur.

Shark AI VacMop Saug-Wisch-Roboter – 189 € sparen

Shark AI VacMop Saug-Wisch-Roboter für nur 199,99 € statt 389,99 € © Amazon

Für nur 199,99 € statt 389,99 €

Ganze 49 % günstiger hat Amazon diesen Saugroboter mit Ultraschall-Wischfunktion zum Prime Day im Angebot. Er ist stark im Kampf gegen Tierhaare mit modernster Anti-Hair-Wrap Technologie, schafft spielend Teppiche und Hartböden und lässt sich manuell oder per App steuern. Bis zu 90 Minuten Laufzeit.

TESTSIEGER Federkern® Matratze – 59,80 € sparen & 100 Tage testen

EMMA One Federkern® Matratze 90x200cm jetzt 20 % günstiger. © Amazon

Federkernmatratze für 239,20 € statt 299 €

Die Stiftung Warentest bescheinigt der EMMA One Federkern® Matratze das Testurteil „gut“. Mit 10 Jahren Garantie und 100 Tagen kostenlosem Testschlafen eine günstige Gelegenheit, sich eine neue Qualitätsmatratze zu gönnen. Der dynamische Matratzenkern dieser 90x200 cm messenden Matratze passt sich jedem Körpertyp an und sorgt für eine ergonomische Ausrichtung der Wirbelsäule.

Apple iPhone 12 Pro – 110 € reduziert

iPhone 12 Pro © Apple Inc.

Nur 1.269 € statt 1.379 €

iPhone 12 Pro mit 512 GB, 5G, A14 Bionic Prozessor und einem Super Retina XDR Display mit 6,1 Zoll (15,49 cm). Das Pro-Kamerasystem mit 12 MP Ultraweitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektiv liefert erstklassige Aufnahmen. Der LiDAR Scanner sorgt für bessere AR Erlebnisse, zudem liefert das iPhone 12 Pro auch im Nachtmodus starke Porträts.

Vileda Turbo Wischmopp Komplett-Set – 43 % Rabatt

Vileda Turbo Wischmopp Komplett Set zum Prime Day Preis für nur 33,99 € © Amazon

Vileda Set für 33,99 € statt 59,99 €

Der „Vileda Wischmopp“ ist ein Klassiker in deutschen Haushalten. Kein Wunder, denn seine leinigungsstarken Microfasern beseitigen Schmutz und Flecken und sogar 99,9 % der Bakterien und Viren mühelos von allen Hartböden. Die dreickige Wischerplatte reinigt auch in Ecken und Kanten gründlich, eine Schleuder im Eimer hilft beim Auswringen des Mops per Fußpedal – alles ohne Bücken.

Siebträgermaschine Sage Appliances SES 450 – 31 % reduziert

Sparen Sie 84 € im Prime Day Sale auf die Sage Appliances SES 450 the Bambino © Amazon

Espressomaschine für 189,99 € statt 273,99 €

Flat White, Latte Macchiato mit Milchschaum, Milchkaffee, Cappuccino, Kaffee crema, Espresso doppio und Espresso: Die Fähigkeiten dieser kompakten Siebträgermaschine sind überraschend. Besonders praktisch: Das Duroplast-Heizsystem erreicht die optimale Brühtemperatur in nur 3 Sekunden.

TESTSIEGER SodaStream DUO – 21 % günstiger

SodaStream Wassersprudler DUO mit CO2-Zylinder für nur 99,99 € im Prime Day Angebot © Amazon

SodaStream für 99,99 € statt 127,00 €

Der SodaStream DUO ist mit der Quick-Connect Zylinder-Technologie ausgestattet, die den Tausch des CO 2 -Zylinders deutlich komfortabler macht. Großes Set inklusive SodaStream DUO Wassersprudler (Farbe: Titan), 1x SodaStream Quick-Connect CO 2 -Zylinder, 2x 1 L spülmaschinenfeste Glasflasche, 2x 1 L spülmaschinenfeste KSTF-Flasche.

Russell Hobbs Standmixer 2-in-1 – nur 41,99 €

Russell Hobbs Standmixer 2-in-1 nur 41,99 € statt 59,23 € © Amazon

Standmixer für 41,99 € statt 59,23 €

Der leistungsstarke 0,8 PS-Motor dieses Marken-Mixers schafft 22.400 Umdrehungen pro Minute und mixt so im Expresstempo verschiedenste Zutaten. Mit 2 Geschwindigkeitsstufen und Impuls- & Ice-Crush-Funktion. Super praktisch: der mitgelieferte BPA-freie To-Go-Becher für 600 ml.

Kärcher Staubsauger – satte 24 % Rabatt

Kärcher Staubsauger VC 3 jetzt nur 81,93 € © Amazon

Kärcher für 81,93 € statt 107,46 €

Der kompakte Staubsauger VC 3 mit Multizyklonen-Technologie ist wie geschaffen für vielseitige Einsätze in Wohnungen und kleineren Häusern. Das Beste: Der beutellose Sauger macht den Wechsel und Nachkauf von teuren Filterbeuteln überflüssig, da der Schmutz in einem transparenten Behälter gesammelt und einfach ausgeswaschen wird.

Jackery Notfallset Solargenerator – 359 € billiger

Jackery Solargenerator 1000 © Jackery

Set nur 1.439,99 € statt 1.799 €

Kühlbox, E-Bike, Reiskocher und sogar die Kaffeemaschine: Dank der Plug & Play-Funktion kann die Powerstation alle wichtigen Geräte unterwegs aufladen – mit reiner Sonnenenergie! Set mit E​xplorer 1000 Powerstation mit erhöhter Kapazität (1002 Wh) und einer Dauerleistung von 1000 W sowie zwei SolarSaga 100 Solarpanels.

Tefal Bratpfanne Jamie Oliver – 20 % günstiger

Tefal Jamie Oliver Cook´s Direct On Bratpfanne für nur 39,99 € statt 49,75 €. © Amazon

Nur 39,99 € statt 49,90 €

Diese stylische Edelstahl-Pfanne mit 24 cm Durchmesser aus der Serie des Spitzenkochs Jamie Oliver punktet mit Antihaftversiegelung mit Titanverstärkung für extreme Langlebigkeit und leichte Reinigung. Das Thermo-Signal auf dem Boden färbt sich einheitlich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist.

Braun Series 9 Pro Elektrorasierer – 75 € reduziert

Braun Series 9 Pro Premium-Rasierer © Braun

Nur 269,99 € statt 344,99 €

Premium-Elektrorasierer für Herren mit 4+1 Scherkopf, ProLift Trimmer und 5-in-1 Reinigungsstation. Der Braun Series Pro wurde mit der Gesamtnote von 1,6 Testsieger der Stiftung Warentest. Der Rasierer kann sowohl trocken als auch nass verwendet werden. Er ist effizient und sanft, egal, ob 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.

Samsung Galaxy S21 FE 5G – 300 € reduziert

Samsungs Galaxy S21 FE 5G © Samsung/dpa-tmn

Nur 519 € statt 819 €

5G-Smartphone mit Android-Betriebssystem, 256 GB Speicher, 8 GB RAM, Akku mit 4.500 mAh sowie einem AMOLED-Display mit 6,4 Zoll (16,26 cm). Die Aktualisierungsrate von 120 Hz liefert ein reibungsloses Scrollerlebnis auf dem Dynamic Display. Die Frontkamera mit 32 MP bietet beeindruckende Selfies – auch bei Nacht.

Sage Appliances Siebträgermaschine – 99 € reduziert

Sage Appliances SES875 the Barista Express Siebträgermaschine © Sage Appliances

Nur 400,99 € statt 499 €

Sage Appliances SES875 the Barista Express Siebträgermaschine mit integriertem Kegelmahlwerk, digitaler Temperaturregelung, Druckmanometer und Milchschaumdüse. Die Maschine liefert Ihnen Kaffee von der Bohne bis zur Tasse in weniger als einer Minute.

Garmin fenix 6 PRO – 15 % reduziert

Garmin fenix 6 PRO © Amazon Produktbild

Nur 362,51 € statt 429 €

GPS-Multisport-Smartwatch mit vorinstallierten Europakarten, Garmin Music und Garmin Pay. Die Garmin fenix 6 PRO ist wasserdicht bis zu 10 ATM und hat eine Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen. Mit Garmin Connect haben Sie ale Fitness- und Gesundheitswerte, Trainingspläne und mehr an einem Ort. Die Smartwatch kann die Sauerstoffsättigung, Trainingsbelastung und Herzfrequenz messen und überwachen.

Lenovo Tab M10 – 22 % reduziert

Lenovo Tab M10 © Amazon Produktbild

Nur 139 € statt 179 €

Das Lenovo Tab M10 der 3. Generation ist mit 3 GB RAM, 32 GB Speicher, Wi-Fi und Android-Betriebssystem ausgestattet. Filme, Serien und andere Multimedia-Inhalte können auf einem Full-HD-Display mit 10,1 Zoll (25,65 cm) und WideView angeschaut werden. Für den passenden Sound sorgen Stereo-Lautsprecher mit Dolby Atmos. Das Tab M10 ermöglicht zudem individuelle Familien-Konten, so haben Eltern die Aktivitäten ihrer Kinder immer im Blick.

Bosch Professional 18V-Akku-Gebläse – 18 % reduziert

Bosch Professional Akku-Laubbläser GBL 18V-120 © Bosch Professional

Nur 50,89 € statt 61,80 €

Akku-Laubbläser mit bis zu 270 km/h Luftstromgeschwindigkeit, mit drei verschiedenen Aufsätzen vielseitig anwendbar. Dank des Bosch Professional 18V-System sind alle Akkus der gleichen Spannungsklasse kompatibel. Inklusive Staubauffangbehälter, ohne Akku und Ladegerät.

OMRON Körperanalysegerät BF511 – jetzt 21 % reduziert

OMRON Körperanalysegerät BF511 © OMRON

Nur 62,99 € statt 79,99 €

Das OMRON Körperanalysegerät misst dank 8 Sensoren präzise Gewicht, Körperfettanteil, Viszeralfett, Skelettmuskelmasse, Grundumsatz und den BMI. Es können vier Benutzerprofile angelegt werden. Das Modell ist bereits für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Bis zu 150 Kilogramm.

Beurer Massagepistole – jetzt 15 % reduziert

Beurer MG 99 Massagepistole © Beurer

Nur 69,59 € statt 81,89 €

Handliche Massagepistole mit 4 Aufsätzen. Dank der kraftvoller Triggerpunktmassage können Verspannungen gelöst und Muskelschmerzen gelindert werden. Anpassen der Stärke mit fünf Intensitätsstufen.

medisana BU 510 Blutdruckmessgerät – 19 % reduziert

medisana BU 510 Oberarm-Blutdruckmessgerät © medisana

Nur 19,99 € statt 24,65 €

Das medisana BU 510 Oberarm-Blutdruckmessgerät misst präzise den Blutdruck und Puls und verfügt über Speicherfunktionen. Auch ein unregelmäßiger Herzschlag wird angezeigt. Die Ampel-Skala zeigt in einer einfachen Einstufung die Messergebnisse an.

