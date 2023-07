Prime Day: Kärcher-Geräte im Sale – Bis zu 44 % auf Hochdruckreiniger & Co.

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Beim Amazon Prime Day 2023 sind einige Kärcher-Bestseller stark reduziert. © Canva/Kärcher

Beim Prime Day gibt es Kärcher-Bestseller nun stark reduziert. Sparen Sie auf Hochdruckreiniger, Fenstersauger und weitere Top-Geräte.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Beim Amazon Prime Day 2023 gibt es wieder zahlreiche Produkte von Top-Herstellern zu stark reduzierten Preisen. Zu den Prime-Day-Angeboten gehören natürlich auch starke Deals von Apple, Samsung, Sony und Co. Auch im Bereich Heimwerken, Haushalt und Garten gibt es viele reduzierte Angebote. Wer Haus und Garten reinigen möchte, kommt an der Marke Kärcher nicht vorbei. Der deutsche Hersteller steht für höchste Qualität und ist insbesondere für Hochdruckreiniger und Fenstersauger bekannt. Sparen Sie am Prime Day 2023 bis zu 44 Prozent auf Kärcher-Geräte. Hier finden Sie die besten Deals.

Prime Day Angebote: Kärcher Hochdruckreiniger stark reduziert

Damit auch der Boden sauber wird: Saug- und Wischroboter im Angebot beim Amazon Prime Day 2023.

Prime Day Deals: Kärcher Fenstersauger bis zu 44 % reduziert

Nicht nur während des Amazon Prime Days gibt es tolle Rabatte. MediaMarkt hat Sommerschlussverkauf und verscherbelt Haushaltsgeräte von Philips.

Prime Day Angebote: weitere Reinigungsgeräte von Kärcher

Die Schnäppchenjagd geht weiter: Hier geht‘s zum Summer Sale von Quelle.

Prime Day Angebote: Handstaubsauger, Saugroboter und Trockensauger von Kärcher

Ebenfalls im Sale: Grills, Bosch-Werkzeuge und Gartenzubehör bei OBI.

Kärcher Gartengeräte beim Amazon Prime Day stark reduziert

Wann findet der Prime Day 2023 statt?

Der Amazon Prime Day 2023 startete am 11. Juli 2023 um Mitternacht. Der US-Versandriese bietet in 48 Stunden stark reduzierte Markenprodukte an. Dabei können Prime-Mitglieder auf Geräte von Apple, Samsung, Bosch Professional, Philips, Sony und viele weitere Hersteller. In unserer großen Übersicht finden Sie die besten Prime-Day-Angebote.

Für wen ist der Prime Day?

Wie der Name schon sagt, kommen beim Prime Day alle Amazon Prime-Mitglieder in den Genuss tausender Schnäppchen. Wenn Sie noch kein Prime-Mitglied sind, können Sie jetzt noch eine 30-tägige kostenlose Probe-Mitgliedschaft abschließen.