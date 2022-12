Kinoreife Vorstellung: 4K HDR Fernseher zum halben Preis

Von: Nina Dudek

Hisense 50E78HQ über die Hälfte rabattiert. © Hisense

Den Hisense 50E78HQ mit hervorragender Bildqualität erhalten Sie nun über 50 Prozent reduziert. Sie sparen über 400 Euro.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Manchmal muss man zweimal hinsehen: bei diesem Angebot bei eBay zum Beispiel. Denn den Hisense 50E78HQ mit 127 cm Bildschirmdiagonale und über einer Milliarde naturgetreuer Farben in Top-Qualität gibt es für nur 426,99 Euro statt 899 Euro . Sie erhalten 53 Prozent Rabatt. Dank seiner herausragenden Bildqualität eignet sich dieses Modell auch perfekt als Gaming-Fernseher.

Fernseher zum halben Preis bei eBay

Bildqualität wie im Kino

Quantum Dot Colour: Dahinter verbirgt sich eine Farbqualität mit über 1 Milliarde naturgetreuer Farben. Mit 4K-Auflösung zeigt der Hisense 50E78HQ auf großzügigen 50 Zoll einen höheren Farbraum und reinere Farben als vergleichbare Modelle. Das HDR10+ sorgt zusätzlich für stärkere Kontraste und dadurch für detailreichere Szenen. Inspiriert von Kinotechnik unterstützt die Dolby Vision HDR-Technologie lebendige, lebensechte Bilder – Filme werden genau so dargestellt, wie von Regisseuren vorgesehen.

Hisense 50E78HQ: Technische Details im Überblick

Bildschirmdiagonale 50‘‘ (120 cm)

Bildschirmauflösung Ultra HD 3840×2160 Pixel

Seitenverhältnis 16:9

Bildwiederholfrequenz 60 Hz

HDR Ja (HDR10 / HDR10+ decoding / HLG / Dolby Vision)

4K Auflösung ist mit Quantum Dot Technologie

Ultra Dimming, Smooth Motion und ein 4K Resolution Upscaler

Sound Technologie DTS virtual X, Dolby Audio

Ausgangsleistung 2*7W

Benutzerdefinierter Equalizer

Hisense 50E78HQ: Vorteile im Überblick

Einfache Bedienung: Die Benutzeroberfläche VIDAA lässt sich personalisieren. Ordnen Sie Ihre Lieblings-Apps individuell an und rufen Sie diese so blitzschnell auf. Kostenlose Inhalte haben Sie mit VIDAA Free immer sofort im Blick.

Optimale Bilder: Modernste Technologie erkennt intuitiv eine Vielzahl von Szenarien in Echtzeit. So kann jedes Bild und jedes Videoeingangssignal sofort erfasst und optimiert werden. Hauttöne oder Landschaften lassen sich so in natürlichen Farben darstellen, architektonische Werke wirken schärfer und kontrastreicher.

Elegantes Design: Ultrafeiner Metallrahmen und die extrem flache Bauweise sorgen für minimalistisches, edles Design.

Game Modus: Der Game Mode bietet pures Spielvergnügen. Mittels ALLM schalten Sie diesen Fernseher in Verbindung mit der Spielekonsole automatisch in den Game-Modus. Und das mit minimaler Latenz. Vergessen Sie lästige Einstellungen über die Fernbedienung und konzentrieren Sie sich voll auf das Spiel.

Alexa-kompatibel: Die Sprachassistenten Alexa Built-In oder Google Assistant bieten höchsten Komfort und lassen sich per Knopfdruck auf der Fernbedienung steuern.