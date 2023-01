Apple Watch 6: Lohnt sich der Kauf?

Von: Philipp Mosthaf

Mit der Apple Watch 6 haben Sie ihre Gesundheitswerte wie die Herzfrequenz stets im Blick. (Symbolbild) © IMAGO / Panthermedia

Die Apple Watch 6 mit 40 mm Display und Cellular (LTE) gibt es aktuell zum Rekord-Tiefpreis bei Amazon. Sparen Sie auf die Smartwatch starke 11 Prozent.

Gute Nachrichten für alle Apple-User. Der Tech-Gigant aus den USA haut bei Amazon wieder ein Angebot raus. Die Apple Watch 6 mit der Displaygröße von 40 Millimetern gibt es zum reduzierten Top-Preis. So ist die aktuelle Smartwatch von Apple aus dem Jahr 2020 mit GPS und Cellular (LTE) in verschiedenen Farben um starke 11 Prozent reduziert. Wie immer gilt bei den Angeboten von Amazon: Schnell sein lohnt sich! In diesem Artikel erfahren Sie, was die Apple Watch Series 6 alles kann.

Apple Watch 6: Das kann die Smartwatch mit 40 mm Display

Die Apple Watch Series 6 mit Cellular zählt zu den Top-Smartwatches auf dem Markt. © Amazon Produktbild

Der Alleskönner: Dank integriertem Cellular (LTE) können Sie Anrufe und Nachrichten erhalten, Apple Music streamen oder Podcasts hören – ganz ohne Ihr iPhone. Zudem haben Sie Apple Pay immer am Handgelenk und können ganz ohne Portemonnaie und Handy einkaufen gehen.

Dank integriertem Cellular (LTE) können Sie Anrufe und Nachrichten erhalten, Apple Music streamen oder Podcasts hören – ganz ohne Ihr iPhone. Zudem haben Sie Apple Pay immer am Handgelenk und können ganz ohne Portemonnaie und Handy einkaufen gehen. Display: Das Always-On Retina Display bei der Apple Watch 6 ist dreimal größer als bei der Series 3. Doch, nicht nur die Größe macht hier einen gewaltigen Unterschied. Das Display ist im Freien 2,5-mal heller. So können Sie die Uhrzeit erkennen, ohne das Display aktivieren zu müssen. Mit neuen Ziffernblättern können Sie die Uhr genau auf Ihren Look anpassen.

Das Always-On Retina Display bei der Apple Watch 6 ist dreimal größer als bei der Series 3. Doch, nicht nur die Größe macht hier einen gewaltigen Unterschied. Das Display ist im Freien 2,5-mal heller. So können Sie die Uhrzeit erkennen, ohne das Display aktivieren zu müssen. Mit neuen Ziffernblättern können Sie die Uhr genau auf Ihren Look anpassen. Prozessor: Die Apple Watch 6 überzeugt nicht nur durch ein innovativeres Display und mehr Funktionen. Der 64-bit dual-core S6-Prozessor ist bis zu 20 Prozent schneller als der Prozessor bei Series 5. Mehr Leistung geht nicht.

Die Apple Watch 6 überzeugt nicht nur durch ein innovativeres Display und mehr Funktionen. Der 64-bit dual-core S6-Prozessor ist bis zu 20 Prozent schneller als der Prozessor bei Series 5. Mehr Leistung geht nicht. Die Gesundheit auf einen Blick: Die Apple Watch 6 misst den Sauerstoffgehalt im Blut mit einem neuen Sensor und der integrierten Blutsauerstoff-App. Wie bei allen anderen Geräten von Apple hat man auch den Herzschlag im Blick. Bei niedrigen Herzfrequenzen oder einer Rhythmusstörung werden Sie automatisch benachrichtigt. Außerdem können Sie ein EKG am Handgelenk machen, wo und wann Sie wollen. Mit der Schlaf-App gelingt die Schlafüberwachung. Sie können sehen, wie viele Tiefschlafphasen Sie hatten und wann Sie unruhiger geschlafen haben. Für eine bessere Erholung in der Nacht!

Die Apple Watch 6 misst den Sauerstoffgehalt im Blut mit einem neuen Sensor und der integrierten Blutsauerstoff-App. Wie bei allen anderen Geräten von Apple hat man auch den Herzschlag im Blick. Bei niedrigen Herzfrequenzen oder einer Rhythmusstörung werden Sie automatisch benachrichtigt. Außerdem können Sie ein EKG am Handgelenk machen, wo und wann Sie wollen. Mit der Schlaf-App gelingt die Schlafüberwachung. Sie können sehen, wie viele Tiefschlafphasen Sie hatten und wann Sie unruhiger geschlafen haben. Für eine bessere Erholung in der Nacht! Fitness: Behalten Sie Ihre Fitnesswerte immer im Blick. Fangen Sie an, Ihre Workouts, Laufeinheiten, Wandertouren und alle anderen Sportarten zu messen. Erfassen Sie Ihre täglichen Lieblingsaktivitäten – sogar unter Wasser.

Apple Watch 6 bei Amazon: Weitere Modelle erhältlich

Das beste Angebot für die Apple Watch 6 mit einer Displaygröße von 40 Millimetern und Aluminiumgehäuse erhalten Sie aktuell bei Amazon. Beim Versand-Riesen gibt es noch weitere Modelle. Je nach Farbe und Material des Gehäuses (Edelstahl oder Aluminium) können Sie bis zu sieben Prozent sparen. Werfen Sie doch einen Blick auf die große Auswahl der Apple Watch 6 bei Amazon.