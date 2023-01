Apple Watch 7: Jetzt stark reduziert

Von: Franziska Kaindl

Ein echter Hingucker – die Apple Watch Series 7 GPS in Korallenrot © Apple

Die Apple Watch 7 ist der perfekte Begleiter für den Alltag. Das Modell verfügt über jede Menge Funktionen. Bei Amazon gibt es die Smartwatch nun für 389 Euro.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Mit der Apple Watch 7 sind Sie unterwegs perfekt ausgestattet: Ob Anrufe annehmen, texten oder mit Karten den Weg zeigen lassen – die Smartwatch ersetzt Ihnen beim Sporteln im Freien das Smartphone. Aber nicht nur das: Die Watch misst auch Ihren Sauerstoffgehalt und Sie können damit jederzeit ein EKG machen. Die EKG-App kann sogar Anzeichen für Vorhofflimmern oder eine Herzrhythmusstörung erkennen. Was die Apple Watch 7 noch alles draufhat, lesen Sie hier. Außerdem gibt es eine Menge Tipps und Tricks, mit denen Sie das Beste aus Ihrer Smartwatch herausholen. Aktuell gibt es bei OTTO die Apple Watch 7 in Korallenrot 40 Euro günstiger. Sie bezahlen also nur 389 Euro statt 429 Euro .

Apple Watch 7 jetzt um 40 Euro günstiger bei OTTO

Falls die Smartwatch von Apple es Ihnen angetan hat, gibt es nun gute Neuigkeiten: Bei Amazon können Sie sich das Modell in Farbe Sternenlicht aktuell um 18 Prozent günstiger bestellen und zahlen somit nur 389 Euro anstatt 429 Euro. Die Armbandgröße beträgt zwischen 140 und 200 Millimeter, außerdem ist bei einer Bestellung AppleCare+ enthalten. Das bedeutet, zusätzlich zur einjährig beschränkten Garantie auf alle Hardwarekomponenten, können Sie Ihr Gerät vor versehentlichen Schäden schützen, kostenlosen technischen Support erhalten und die Garantie verlängern. Zu weiteren Top-Smartwatches auf dem Markt zählen die Apple Watch 6 und Apple Watch SE – erfahren Sie hier, was der Unterschied zwischen den beiden ist.

Apple Watch 7: die technischen Details auf einen Blick

Modell 41 mm Aluminiumgehäuse Display Always-On Retina Display Erhältliche Farben Sternenlicht Speicher 32 GB Chip S7 SiP mit 64-Bit Dual-Core Prozessor Konnektivität Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 5.0 Wasserschutz bis 50 Meter Akkukapazität bis zu 18 Stunden Immer aktiver Höhenmesser ✔️ EKG ✔️ Blutsauerstoff-Sensor ✔️

Apple Watch 7 im Angebot