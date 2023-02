Last-Minute-Skiurlaub für Familien in den Faschingsferien

Von: Nina Dudek

Blauer Himmel, bester Pulverschnee: Wenn das nicht Familienuraub der Extraklasse ist? © Gorilla/PantherMedia

So viel Neuschnee in Österreich, Südtirol und Bayerischem Wald! Da muss man in den Faschingsferien doch einfach auf die Piste. Last-Minute-Angebote für Ihren Skiurlaub 2023 mit der ganzen Familie

Teileweise über einen Meter Neuschnee in den letzten Wochen überzuckern die Alpen mit einer glitzernden Schicht besten Pulverschnees. Wer hat da nicht Lust, in den Faschingsferien nochmal spontan die Ski oder das Snowboard zu zücken und sich ein paar Tage Pistenvergnügen zu gönnen?

Weil Skiurlaub gerade in den Faschingsferien oft recht teuer ist, haben wir und für Sie auf die Suche nach den besten Angeboten und Deals in den Alpen gemacht. Ob Skifahren mit der Familie, Rodeln mit den Kids plus Wellness für die „Großen“ oder nur ein langes Wochenende im Schnee – bei diesen tollen Schnäppchen ist sicher das Passende für Sie (und Ihren Geldbeutel) dabei.

All-inclusive Familien-Trip Bayerischer Wald + Skipass

Zu viert Pistenvergnügen genießen zum bezahlbaren Preis. All-inclusive im Bayerischen Wald © mac_sim/PantherMedia

Familienurlaub muss nicht teuer sein! Gerade im schneesicheren Bayerischen Wald kommen Familien noch zu mäßigen Preisen voll auf ihre Kosten – inklusive Skipass und tolle Extras!

Ab 179 € p. P. inkl. Skipass

❄️Termine Februar – März 2023

❄️Wahlweise 3/ 5/ 7 Nächte

❄️3-Sterne-Hotel mit All-Inclusive

❄️Inkl. Skipass für das Pröller-Skidreieck

❄️1 x pro Aufenthalt Eintritt in die Family World

❄️Kinderbetreuung (3 - 11 Jahre)

❄️1 x pro Aufenthalt Eintritt in die Soccerworld (45 Minuten)

❄️Nutzung der Bäderwelt inkl. Hallenbad und Außenpool

50 % Rabatt – TUI KIDS CLUB Alpina Tirol

Im Skigebiet am Pitztaler Gletscher sind auch Einsteiger und Kinder gut unterwegs. © serrnovik/PantherMedia

Schnell sein lohnt sich bei TUI besonders. Frühbucher zahlen für das All-inclusive-Familienpackage nur den halben Preis! Das kinderfreundliche Hotel bietet u. a. auch einen Skiverleih für Pistenspaß im Gletschergebiet Pitztaler Gletscher, im Skigebiet Hochzeiger oder auf der Loipe Naturparkhaus Piller.

162 € p. P. statt 330 €

Kinder von 2 bis 11 Jahren übernachten kostenlos!

❄️50 % Frühbucherrabatt

❄️3 Nächte im Skiort Wenns in Tirol

❄️All inclusive: Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snacks, Kuchen/Gebäck, ausgewählte Getränke, auch Kindermenüs

❄️deutschsprachige Kinderbetreuung: Minis 3-6 und Maxis 7-12 Jahre (mehrmals pro Woche)

❄️Nutzung des Wellnessbereichs, Familienpool (Nachbarhot. Alpina Resort)

Dolomiten mit der ganzen Familie im verträumten Bergdorf Pufels

Wahrzeichen der Seiser Alm sind die Massive von Langkofel und Plattkofel. © peter van veldhoven/PantherMedia

Wem der bekannte Wintersportort St. Ulrich zu Füßen der Seiser Alm zu trubelig ist, findet im nur 5 km entfernten Bergdorf Pufels Alpenromantik und Rohe. Vom modernen Sporthotel Platz sind es nur 6 km bis zum Skigebiet Seiser Alm.

Ab 489 € p. P.

❄️Halbpension: erweitertes Frühstücksbuffet und 4-Gang-Wahlmenü am Abend

❄️Zubuchbar: 2-, 3- oder 6-Tage-Skipass Val Gardena/Alpe di Siusi

❄️Zugang zu 178 Pistenkilometern und 84 Liften

❄️Nutzung des Wellnessbereiches

❄️Shuttle-Service

