Die neuen Smartphone-Könige der Mittelklasse: Xiaomi Poco X5 und X5 Pro jetzt bestellbar

Von: Ömer Kayali

Xiaomi hat das neue Poco X5 und das Poco X5 Pro vorgestellt. © Xiaomi

Xiaomi hat das neue Poco X5 und Poco X5 Pro vorgestellt und sagt damit anderen Smartphones der Preisklasse den Kampf an. Die Handys sind ab sofort bestellbar.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die Smartphones der chinesischen Hersteller zeichnen sich durch ihre Performance aus, trotz der niedrigen Preise. Damit sprechen Xiaomi, Huawei und Co. eine andere Zielgruppe an, als zum Beispiel Apple und Samsung, deren neuen Geräte deutlich teurer sind. Mit den neuen Poco X5 und Poco X5 Pro kommen von Xiaomi nun weitere Modelle, die das Zeug dazu haben, die Krone in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis an sich zu reißen. Das sieht zumindest der Hersteller so, der seine neuen Smartphones als „Könige der Mittelklasse“ bezeichnet. Das Xiaomi Poco X5 und X5 Pro sind ab sofort bestellbar – offiziell sind die neuen Handys ab dem 7. Februar erhältlich. Wer bis zum 13. Februar bestellt, spart 50 Euro.

Xiaomi Poco X5 (Pro) kaufen – schon ab rund 250 €

Xiaomi ist dafür bekannt, die Produkte der Konkurrenz preislich zu unterbieten. Das liegt daran, dass der Hersteller lediglich 5 Prozent pro verkauftem Gerät berechnet, während das bei anderen Firmen sogar bis zu 40 Prozent sein können. Aus diesem Grund kommen das Poco X5 und das Poco X5 Pro ebenfalls zu sehr günstigen Preisen schon für rund 250 Euro auf den Markt. Das sind die Preise zum Launch – dank Early-Bird-Bonus sparen Sie 50 Euro:

Xiaomi Poco X5 mit 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz – 249,90 € statt 299,90 €

€ Xiaomi Poco X5 mit 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz – 299,90 € statt 349,90 €

€ Xiaomi Poco X5 Pro mit 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz – 299,90 € statt 349,90 €

€ Xiaomi Poco X5 Pro mit 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz – 349,90 € statt 399,90 €

Xiaomi Poco X5 (Pro) – viel Leistung für wenig Geld

Das Xiaomi Poco X5 (Pro) ist in verschiedenen Farbvarianten erhältlich. © Xiaomi

Das Xiaomi Poco X5 und X5 Pro verfügt über eine leistungsstarke Hardware . Beide Modelle sind mit Snapdragon-Chips, 120 Hertz AMOLED-Displays und jeweils 5.000 mAh Akkus ausgestattet.

. Beide Modelle sind mit Snapdragon-Chips, 120 Hertz AMOLED-Displays und jeweils 5.000 mAh Akkus ausgestattet. Die Bildschirmgröße und die Auflösung sind bei beiden Geräten mit 6,67 Zoll mit 2.400 x 1.080 Pixeln gleich. Interessanterweise ermöglicht das günstigere Poco X5 eine höhere Display-Helligkeit als die Pro-Variante. Letztere verfügt jedoch über das robustere Gorilla Glass 5 statt dem Gorilla Glass 3 des Poco X5..

gleich. Interessanterweise ermöglicht das günstigere Poco X5 eine höhere Display-Helligkeit als die Pro-Variante. Letztere verfügt jedoch über das robustere Gorilla Glass 5 statt dem Gorilla Glass 3 des Poco X5.. Die Hauptkamera unterscheidet sich ebenfalls, mit einer 48 MP Kamera beim Poco X5 und einer 108 MP Kamera beim X5 Pro . Die Frontkamera bietet eine Auflösung von 13 MP beim Poco X5 und 16 MP beim Poco X5 Pro .

unterscheidet sich ebenfalls, mit einer und einer . Die bietet eine Auflösung von und . Der Prozessor unterscheidet sich ebenfalls, mit dem Qualcomm Snapdragon 695 5G im Poco X5 und dem Snapdragon 778G im Poco X5 Pro.

Modell Poco X5 Poco X5 Pro Display 6,67 Zoll AMOLED 6,67 Zoll AMOLED Auflösung 1.080 × 2.400 Pixel 1.080 × 2.400 Pixel Gewicht 189 g 181 g Chip Qualcomm Snapdragon 778G Qualcomm Snapdragon 695 Kameras 48 x 8 x 2 Megapixel 108 x 8 x 2 Megapixel Frontkamera 16 Megapixel 13 Megapixel 5G ✔️ ✔️ NFC ✔️ ✔️ 3,5-mm Kopfhöreranschluss ✔️ ✔️ USB-C-Anschluss ✔️ ✔️ Nano-SIM ✔️ ✔️ Dual-SIM ✔️ ✔️