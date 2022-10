Atmungsaktive Bettdecke: Nie wieder Nachtschweiß

Von: Ömer Kayali

Wachen Sie manchmal schweißgebadet auf? Mit der richtigen Bettwäsche lässt sich dies vermeiden. © Third of Life

Nachtschweiß hat viele Ursachen. Atmungsaktive Bettdecken bringen Erleichterung. Doch welche Bettdecke gegen Schwitzen ist die Beste? Wie gut sind Bettdecken für Schwitzer? Der Test.

Wenn es nachts zu warm ist, kann das ausreichend guten und erholsamen Schlaf verhindern. Dies wiederum kann sich negativ auf unsere allgemeine Gesundheit und unser Wohlbefinden auswirken. Darüber hinaus ist es kein gerade angenehmes Gefühl, morgens schweißgebadet im Bett aufzuwachen. Der Nachtschweiß wird durch verschiedene Faktoren verursacht.

Inhaltsverzeichnis

Was sind die Ursachen für starkes Schwitzen im Schlaf?

Sommer, Sonne, heiße Nächte – und dann schlimmstenfalls eine Dachgeschosswohnung. Vor allem treiben uns natürlich zu hohe Temperaturen im Schlafzimmer den Nachtschweiß auf die Stirn und die können in den Sommermonaten durchaus nahe der 30 Grad Marke liegen.

Allerdings gibt es auch noch ganz andere Ursachen für das Tropenfeeling im Bett:

Stress und psychische Erschöpfung

Falsche Ernährung unmittelbar vor dem Schlafen

Alkoholkonsum vor dem Schlafen

Intensive Belastungen am Abend

Falsche Bettdecke

Wärmende Bezüge wie Frottee oder Biber

Wie kann ich das Schlafklima beeinflussen? Atmungsaktive Decken & mehr

Damit unsere nächtliche Generalüberholung wörtlich wie im Schlaf stattfinden kann, sollten Sie im Schlafzimmer für ein optimales Raumklima sorgen. Und das heißt nicht nur reichend lüften! Fernseher, PC, Aktenstapel und Arbeitsunterlagen haben in Ihrer Ruheoase nichts verloren. Auch das Handy sollten Sie beizeiten im Flugmodus schlummern lassen, denn das blaue Licht des Displays verhindert, dass der Körper das Schlafhormon Melatonin ausbilden kann. Sollte es dennoch nötig sein, abends das Smartphone zu aktivieren, benutzen Sie den „Nachtmodus“, der die blauen Farben aus dem Display filtert.

Auch Elektrosmog kann das Schlafklima stören. Stromleitungen, Mobil- und Rundfunk, Bluetooth- und WLAN-Netze geben elektromagnetische Strahlung ab. Empfindliche Menschen sollten entweder alles ausschalten oder zumindest das Bett in größtmöglichem Abstand aufstellen.

Lieber kühl schlummern Der Schlaf ist an eine sinkende Körpertemperatur gekoppelt. Eine kühlere, aber nicht zu kalte Schlafzimmertemperatur von 16 bis 18 Grad hilft dem Körper, seine Temperatur schneller herunterzufahren – und somit schneller einzuschlafen. Der Schlaf ist auch tiefer, weil der Körper keine zusätzliche Energie zur Temperaturregulation aufbringen muss.

Natürlich spielt auch die Wahl der Bettwäsche eine wichtige Rolle. So kann eine falsche Bettdecke ebenfalls zu starkem Schwitzen führen. Gewöhnliche Decken sind nicht so konzipiert, dass sie die Temperatur regulieren. Die Experten von Third of Life haben spezielle atmungsaktive und feuchtigkeitsregulierende Bettdecken entworfen. Diese vermeiden, dass ein Hitzestau unter der Decke entsteht. Bei der Entwicklung wurden verschiedene Studien herangezogen.

Was kann ich tun gegen starkes Schwitzen im Schlaf?

Warum schwitzen wir überhaupt im Schlaf, wo der Körper doch eigentlich keinerlei Belastungen ausgesetzt ist? Ganz einfach: Schwitzen hilft unserem Körper dabei, seine optimale Temperatur zu bewahren. Eine überlebenswichtige Funktion, die natürlich auch im Schlaf weiter fortbesteht. Beim Temperaturausgleich in der Nacht können Sie ihren Körper mit einfachen Mitteln unterstützen:

❄️ Die richtige atmungsaktive Bettdecke gegen nächtliches Schwitzen ❄️ Leichte, kühlende Bettwäsche wie Seersucker oder Stoffe mit Merino- und Alpakawolle ❄️ Tagsüber ausreichend Trinken (mindestens 2 Liter) ❄️ Abends auf stark gewürzte Speisen verzichten ❄️ Vor dem Zubettgehen lauwarm, nicht kalt duschen ❄️ Beruhigenden Tee vor dem Zubettgehen trinken (Melisse, Hopfen, Baldrian) ❄️ Autogenes Training oder progressive Muskelentspannung, um den Kreislauf ''runterzufahren''

Ab wann ist nächtliches Schwitzen krankhaft? Bin ich in den Wechseljahren?

Nassgeschwitzte Haare, feuchtes Nachthemd und klamme Bettwäsche kennen viele Frauen in den Wechseljahren. Das ist ganz natürlich und erst einmal kein Grund zur Sorge. Denn in den Wechseljahren nimmt die Konzentration von Östrogen ab, was jenen Bereich des Gehirns irritiert, der für die Temperaturkontrolle verantwortlich ist. Auf diese Verwirrung reagiert der sogenannte Hypothalamus mit starkem Schwitzen. Allerdings treten diese Hitzewallungen in den Wechseljahren in aller Regel auch tagsüber auf.

Sollten Sie also ausschließlich nachts und über Wochen hinweg wörtlich „schweißgebadet“ aufwachen, ist der Rat eines Mediziners sinnvoll. Möglicherweise liegt bei Ihnen eine Schlaf-Hyperhidrose vor – der Fachbegriff für Nachtschweiß, für den ernsthafte medizinische Ursachen ausgeschlossen werden müssen. Gibt es keine feststellbare Ursache für das nächtliche Schwitzen, spricht man von idiopathischem Nachtschweiß. Und hier kann eine atmungsaktive Decke wertvolle Dienste leisten.

Viele merken es gar nicht, aber pro Nacht gibt der Körper eines gesunden Menschen zwischen 0,2 und 1,0 Liter Schweiß ab. Ein natürlicher Kühlmechanismus, der uns vor einer Überhitzung schützt.

Welche atmungsaktive Bettdecke bei Nachtschweiß?

Fest steht: Eine atmungsaktive Bettdecke gegen Schwitzen ist die wichtigste Zutat für ein angenehmes Schlafklima. Da unsere Körpertemperatur im Schlaf sinkt, soll eine Decke wärmen, übermäßiges Schwitzen aber verhindern. Eine gute Sommerdecke muss also bestimmte Kriterien erfüllen.

Da wir im Schlaf dennoch Feuchtigkeit abgeben, stellt dies an die Decke eine weitere Anforderung: Sie muss diese Feuchtigkeit vom Körper wegleiten. Ob eine atmungsaktive Bettdecke also wärmt, ohne sich feucht anzufühlen, hängt in erster Linie von der Füllung ab. Wie gut die atmungsaktiven Bettdecken von Third of Life dahingehend abschneiden, haben wir genauer unter die Lupe genommen.

Atmungsaktive Bettdecken gegen Schwitzen im Test: Third of Life Decken im Vergleich

Decke AERO ActiveClima Ganzjahresdecke AERO ActiveClima Sommerdecke Amazon Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,6 von 5 (über 300 Bewertungen) ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,6 von 5 (über 100 Bewertungen) Verfügbare Größen Für Kinder-, Einzel- und Doppelbetten Für Kinder-, Einzel- und Doppelbetten Material Bezug 100% Microfaser 100% Microfaser Material Füllung 50% SHFR Polyester-Faser, 50% Markenfaser Aerelle 50% SHFR Polyester-Faser, 50% Markenfaser Aerelle Füllgewicht 300 g/m² 150 g/m² Besonderheit Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, thermoregulierend, Wärmekomfort Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, thermoregulierend, Wärmekomfort Pflege/Hygiene Maschinenwäsche 40°C Maschinenwäsche 40°C Kostenloser Versand & Retoure ✔️ ✔️ 30 Tage Geld zurück Garantie ✔️ ✔️

Decke BLANCO Ganzjahresdecke BLANCO Sommerdecke Amazon Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,7 von 5 (über 1.000 Bewertungen) ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,7 von 5 (über 1.000 Bewertungen) Verfügbare Größen Für Kinder-, Einzel- und Doppelbetten Für Kinder-, Einzel- und Doppelbetten Material Bezug 100 % Sanitized Mikrofaser mit Peachskin 100 % Sanitized Mikrofaser mit Peachskin Material Füllung 100 % Trevira silikonisierte Polyesterhohlfaser 100 % Trevira silikonisierte Polyesterhohlfaser Füllgewicht 400 g/m² 150 g/m² Besonderheit Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, thermoregulierend, antibakteriell Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, thermoregulierend, Wärmekomfort Pflege/Hygiene Maschinenwäsche 40°C Maschinenwäsche 40°C Kostenloser Versand & Retoure ✔️ ✔️ 30 Tage Geld zurück Garantie ✔️ ✔️

Decke AERO ActiveClima 4-Jahreszeiten Amazon Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5 (über 50 Bewertungen) Verfügbare Größen Für Kinder-, Einzel- und Doppelbetten Material Bezug 100% Microfaser Material Füllung 50% SHFR Polyester-Faser, 50% Markenfaser Aerelle Füllgewicht Winterdecke (220 g/m²), Sommerdecke (150 g/m²), Fußteil (210g/m²) Besonderheit Atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, thermoregulierend, Wärmekomfort Pflege/Hygiene Maschinenwäsche 40°C Kostenloser Versand & Retoure ✔️ 30 Tage Geld zurück Garantie ✔️

Third of Life: AERO ActiveClima Bettdecke – besonders atmungsaktiv

AERO ActiveClima Bettdecke © Third of Life

AERO ActiveClima: Hinter diesem Namen verbergen sich gleich drei verschiedene Varianten atmungsaktiver Bettdecken gegen nächtliches Schwitzen: Eine Sommerdecke, eine Ganzjahresdecke sowie eine 4-Jahrszeiten-Bettdecke. Allen gemeinsam ist ihr durch und durch angenehmes Schlafklima, das auch Schwitzern hilft, trocken durch die Nacht zu kommen.

✔️ Atmungsaktiv ✔️ Climabalance-Technologie ✔️ Feuchtigkeitsregulierend / VentiFill Active Faserfüllung ✔️ eingearbeitete Mesh Ventilationszonen ✔️ Ökotex Standard 100 / schadstofffrei ✔️ Kostenloser Versand & Retoure ✔️ Für Kinder-, Einzel- und Doppelbetten

Atmungsaktive Bettdecken mit kühlender Technologie – innen wie außen

Die Clima-Balance Technologie der Third of Life-Bettdecken. © Third of Life

Die Clima-Balance-Technologie ist eine patentierte Technologie, durch die Wärme einfach abtransportiert wird. Möglich machen es die in den Bettdecken eingearbeiteten Ventilationszonen aus Mesh, durch die ein aktiver Klimaausgleich geschaffen wird. Die Isolationsleistung der Decke bleibt allerdings erhalten.

Die VentiFill Active Faser sorgt für eine optimale Temperatur und Feuchtigkeitsregulierung. © Third of Life

Die VentiFill Active Hohlfaserfüllung ermöglicht, dass die Bettdecke atmungsaktiver und feuchtigkeitsregulierender ist als Microfaser-, Daunen- oder Baumwoll-Decken. Die Faser-Füllung hält das Mikroklima unter der Decke im optimalen Bereich. Außerdem ist das Material sehr flauschig, angenehm weich und anschmiegsam. Die Ventilationszonen sind aus Mesh, sodass die Feuchtigkeit optimal abtransportiert wird.

Third of Life: BLANCO Bettdecke speziell für Allergiker

Third of Life Bettdecke BLANCO © Third of Life

Mit der BLANCO-Serie schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Denn die atmungsaktiven Bettdecken gegen nächtliches Schwitzen eignen sich zusätzlich optimal für Allergiker. Der Sanitized-Schutz bewahrt diese Decke vor Bakterien, Hausstaubmilben und Gerüchen. Dermatologische Tests haben ergeben, dass sich die BLANCO-Decken somit ideal für Allergiker und Asthmatiker eignen.

Die BLANCO atmungsaktiven Bettdecken gibt es als Sommer- oder Ganzjahresdecke für einen gesundheitsbewussten und hygienischen Schlaf.

✔️ Atmungsaktiv ✔️ Feuchtigkeitsregulierend / Hohlfaserfüllung ✔️ Peachskin-Veredelung ✔️ Spezieller Sanitized-Schutz für Allergiker ✔️ Kostenloser Versand & Retoure ✔️ Für Kinder-, Einzel- und Doppelbetten

