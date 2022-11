Black Friday bei Amazon – diese Angebote sind schon jetzt verfügbar

Von: Philipp Mosthaf

Zahlreiche Angebote zu stark reduzierten Preisen. Der Black Friday 2022 lockt mit Schnäppchen aus allen Kategorien. © tuiafalken@hotmail.com / PantherMedia

Der Black Friday steht vor der Tür – am 25. November gibt es Millionen von Deals. Schon im Vorfeld auf Schnäppchenjagd bei Amazon gehen.

Das Warten hat bald ein Ende! Am 25. November steigt der Black Friday 2022. An diesem Tag gibt es Millionen von Angebote und Schnäppchen – aus allen Bereichen. Dabei stellt der Black Friday, der immer am letzten Freitag im November stattfindet, den Höhepunkt dar. Doch schon in den Tagen zuvor gibt es in der Black Week und in der darauffolgenden Cyber Week mit dem Cyber Monday 2022 unzählige Deals zu ergattern. Einige Online-Shops befinden sich schon jetzt im Black-Friday-Fieber: Schon jetzt sind dort einige Angebote verfügbar.

Wir haben uns bei Amazon auf die Suche nach den besten Vorab-Angeboten begeben.

Soundcore Life A2 – Bluetooth-In-Ears mit ANC

Soundcore Life A2 Wireless-Kopfhörer. © Soundcore

Soundcore Life A2 für 39,99 €

Nur 39,99 € statt 79,99 € : Sparen Sie auf die Soundcore Life A2 Kopfhörer satte 50 Prozent. Die In-Ear-Kopfhörer sind mit aktiver Geräuschunterdrückung und sechs Mikrofonen ausgestattet. Die Akkulaufzeit beträgt starke 35 Stunden, die Kopfhörer können zudem im Schnelllademodus aufgeladen werden.

Ultrasport Heimtrainer F-Bike 150 mit 8 Widerstandsstufen

Ultrasport Heimtrainer F-Bike 150 © Ultrasport

Ultrasport Heimtrainer für 96,99 €

Nur 96,99 € statt 127,64 € : Der perfekte Begleiter für die kalte Jahreszeit. Der Ultrasport Heimtrainer ist platzsparend, da faltbar, und verfügt über eine Tablethalterung, acht Widerstandsstufen sowie Handpulssensoren. Das Fitnessbike ist schnell und leicht auf- und abzubauen. Das moderne LCD-Display informiert über Zeit, Kalorien, Tempo, Strecke und Puls.

Levoit Luftreiniger für Allergiker – entfernt 99,97 % aller Partikel

LEVOIT Luftreiniger mit HEPA-Filter. © Levoit

Levoit Luftreiniger für 84,99 €

Nur 84,99 € statt 99,99 € : Der Levoit Luftreiniger ist mit einem H13-HEPA-Luftfilter ausgestattet und damit ideal für Allergiker. Der Air Purifier Core 300 ist für Räume von bis zu 40 m² geeignet und verfügt über eine Luftreinigungsrate CADR von 187 m³/h. Räume sind damit in maximal 30 Minuten gereinigt. Mit vier Lüfterstufen, Timer und Schlafmodus können Sie den Levoit Luftreiniger individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

3-in-1 kabellose Ladestation – für iPhone, Apple Watch, AirPods und Samsung-Geräte

3-in-1 kabellose Ladestation © Amazon

Ladestation für 29,99 €

Nur 29,99 € statt 37,99 € : Wireless Charger mit 18 Watt Schnellladefunktion für Qi-fähige Geräte. Die kabellose Ladestation unterstützt iPhone, Apple Watch, AirPods sowie Samsung-Geräte, Google-Smartphones und Handys von Huawei und Xiaomi sowie alle anderen Qi-fähige Geräte. Machen Sie dem Kabelsalat auf Ihrem Nachttisch ein Ende.