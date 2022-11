Black Friday Deals von Tefal by Jamie Oliver: Pfannen & mehr

Von: Nina Dudek

Teilen

Starkoch Jamie Oliver arbeitet seit vielen Jahren mit Tefal zusammen. © Amazon Produktbild

Zu Black Friday locken Tefal-Produkte der Jamie Oliver-Serie mit besonderen Angeboten. Die besten Deals für Pfannen, Töpfe, Messer oder Woks finden Sie in dieser Übersicht

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Die Jamie Oliver-Kollektion von Tefal hat in der Regel ihren Preis. Doch der wird am Black Friday 2022 enorm unterboten! In dieser ständig aktualisierten Übersicht haben finden Sie die besten „Black-Deals“ von Tefal by Jamie Oliver übersichtlich dargestellt.

Weitere Black Friday Angebote finden Sie übersichtlich und ständig aktualisiert im Black Friday Liveticker.

48 % Rabartt – Tefal Ingenio by Jamie Oliver 2-teiliges Set

Tefal Ingenio by Jamie Oliver 3-teiliges Pfannen-Set © Amazon Produktbild

Set aus Pfanne mit Ø 24 cm und Ø 28 cm, 3-lagiger Boden induktionsgeeignet und mit allen Herdarten kompatibel, abnehmbarer Griff mit Ein-Klick-System, Stapelbar und bis zu 50 Prozent Platzersparnis.

Tefal Ingenio nur 79,99 € statt 152,99 €

47 % Rabatt – Tefal Jamie Oliver Cook’s Classic Bratpfanne

Tefal Jamie Oliver Cook’s Classic Bratpfanne 28 cm © Tefal

Stylische Edelstahl-Pfanne mit Ø 28 cm und Temperaturanzeiger: Das Thermo-Signal färbt sich dunkelrot, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bereit zum perfekten Anbraten ist

Cook’s Classic nur 81,04 € statt 153,99 €