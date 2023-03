124,54 € günstiger: Braun Silk-expert Pro 5

Von: Olga Krockauer

Das Braun Silk-expert Pro 5 entfernt den unliebsamen Haarwuchs zuverlässig und dauerhaft. © Braun

Braun Silk-expert Pro 5 entfernt die Haare dauerhaft und direkt an der Haarwurzel. Bei eBay erhalten Sie jetzt das große Set für Körper und Gesicht zum Tiefpreis von 475,45 Euro.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Sie finden die gängigen Haarentfernungsmethoden wie Rasieren, Waxing, oder Epilieren lästig und uneffektiv? Vielleicht ist das Lichtimpuls-Gerät von Braun genau richtig für Sie. Denn mit ein wenig Geduld sagen Sie Ihrem unliebsamen Haarwuchs für lange Zeit ade. Die Lichtimpuls-Technologie entfernt Haare präzise und gründlich in allen Körperbereichen – und dank eines speziellen Aufsatzes sogar im Gesicht und der Bikinizone. Aktuell bekommen Sie bei eBay den Braun Silk-expert Pro 5 PL5129 im großen Set für Körper und Gesicht zum Bestpreis von 475,45 Euro. Sie sparen 124,54 Euro.

Zusammenfassend ist der IPL-Haarentferner eine gute Alternative zur professionellen (dauerhaften) Haarentfernung. Die Anwendung kann man dank verschiedener Modi schnell von zu Hause aus durchführen. Durch das kompakte Design ist das Gerät außerdem ein echter Blickfang. Im Lieferumfang sind alle notwendigen Gadgets enthalten. Des Weiteren werden die Behandlungen mit Hilfe einer App getracked, sodass man die Ergebnisse immer im Überblick hat.

Braun Silk-expert Pro 5: Dauerhaft glatte Haut mit IPL-Technologie

Das IPL-Haarentfernungssystem Braun Silk-expert Pro 5 vermindert den Haarwuchs sichtbar in nur wenigen Wochen. Anzuwenden ist es in folgenden Körperbereichen:

Gesicht

Achselhöhlen

Arme

Bikinizone

Beine

Körper

Nutzen Sie den innovativen Haarentferner einen Monat lang einmal pro Woche, sehen Sie schon bald erste Ergebnisse. Die IPL-Technologie arbeitet mit 125 Hochgeschwindigkeits-Lichtimpulsen pro Minute – für dauerhaft glatte Haut.

Das smarte Haarentfernungsgerät passt sich dank dem SensoAdapt™-Hauttonsensor automatisch an Ihren Hautton an. Die Intensität der Lichtimpulse passen Sie per Tastendruck an Ihren Hautton an: Ihnen stehen zehn Energie-Level zur Verfügung. Außerdem helfen drei Modi – normal, sanft und extra-sanft – die Energie des Geräts während der Behandlung zu reduzieren, wenn Sie an manchen Körperstellen besonders empfindlich sind. Mit dem Präzisionsaufsatz kommen Sie sogar an schwer erreichbare Stellen, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu bekommen. Für die zuverlässige Haarentfernung im Gesicht sorgt der mitgelieferte Mini-Haarentferner.

Am effektivsten ist das IPL-Gerät, wenn Sie einen hellen bis mittleren Hautton und natürlich blondes bis dunkelbraunes oder schwarzes Haar haben. Übrigens: Auch für Männer ist der Braun Silk-expert Pro 5 zur Haarentfernung geeignet und vor allem in den Bereichen Rücken, Brust, Arme, Bauch und Beine anwendbar.

Für 475,45 statt 599,99 € bei eBay

Die wichtigsten technischen Details im Überblick:

AC Eingangsspannung 100 - 240 V AC-Netzadapter ✔️ Anzeigelicht ✔️ Anwendungsbereich Gesicht, Achselhöhlen, Arme, Bikini, Beine, Körper Lifetime 400.000 Blitze Ladegerät ✔️ Aufbewahrungstasche ✔️ Farbe Gold, Weiß

Im Set enthalten sind:

Braun Silk-expert Pro 5 PL5129 IPL Haarentfernungsgerät

AC-Netzadapter

Mini-Gesichtshaarentferner

Aufbewahrungstasche

Ladegerät

Präzisionskopf

Venus Smooth Rasierer

Handtuch in Lila

