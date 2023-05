Von: Melanie Staudacher

Sie suchen ein neues Gesellschaftsspiel für den nächsten Spieleabend? Hier finden Sie die besten Spiele laut „Das Spiel des Jahres“. Außerdem Klassiker wie „Siedler von Catan“ und „Das Spiel des Lebens“ im Angebot.

Ob alleine, zu zweit oder in der Gruppe, egal ob Glücks- oder Strategiespiel oder mit Kindern: Spielen macht einfach Spaß! Das sind die besten Spiele aus den Jahren 2023 und 2022, die die Auszeichnung „Spiel des Jahres“ erhalten haben.

Das Brettspiel „Dorfromantik“ hat in diesem Jahr die Auszeichnung „Spiel des Jahres“ erhalten. Sie können es alleine oder insgesamt zu sechst spielen. Der Schwierigkeitsgrad des kooperativen Aufbauspiels ist mittel und das empfohlene Mindestalter liegt bei acht Jahren.

Dorfromantik basiert auf dem gleichnamigen erfolgreichen Videospiel des Entwicklerstudios Toukana Interactive. Die Spieler müssen Runde für Runde Karten zu Gebieten zusammenlegen. Um Punkte zu erhalten, müssen sie Gebiete abschließen und die Aufträge der Bevölkerung des Dorfes erfüllen.

„Dorfromantik“ nimmt den Druck aus dem Alltag. Das kooperative Wohlfühlspiel steckt von Partie zu Partie neue, spannende Ziele, aber verlieren kann man nie. Gut lösbare Aufgaben werden nach und nach um kniffligere ergänzt, aber alle liegen in der Komfortzone. Bei der gemeinsamen Puzzelei hat mal der eine, mal die andere die beste Idee. Die Kampagne lockt zu neuen Partien – und so schnell, wie das Spiel erklärt ist, findet man dafür auch neue Mitspieler:innen.

Den diesjährigen Kinderspielpreis hat das kooperative Würfelspiel Carla Caramel gewonnen. Es ist für ein bis sechs Spieler ausgelegt und der Schwierigkeitsgrad ist mittel. Kinder ab vier Jahren können Carla Caramel spielen.

Im Spiel leiten die Kinder die Eisdiele von Carla. Die Würfel geben vor, welche Eissorte in die Waffel muss. Da jede Sorte nur einmal in der Eistüte vorkommen darf, ist hier Kombinationsgeschick gefragt.

Vor Carla Caramels prächtigem Eisstand schlüpfen die Kinder sofort in die Rolle von Eisverkäufer:innen. Mit einem simplen Würfelmechanismus erwacht der Stand zum Leben und die Kugeln wandern in einer Tour in die Waffeln. Gemeinsam wird überlegt, in welcher Tüte das Eis landet und wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um es auszuliefern. Mit einer spannenden Kombination aus Risiko und Taktik spricht „Carla Caramel“ Kinder sofort an.