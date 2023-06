Dellen-Desaster: Sagen Sie Ihrer Cellulite den Kampf an

Von: Julia Schuster

Schöne, straffe Haut an Beinen und Po ist der Traum vieler Frauen. © PantherMedia / Yuri Arcurs

Straffe Haut ist für viele Frauen eines der wichtigsten Schönheitsideale. Cellulite-Behandlungen gibt es viele – oft mit wenig Erfolg. Das können Sie selbst tun, um die Orangenhaut loszuwerden.

Bauch, Beine, Po – kaum ein Thema findet in Frauenzeitschriften oder in Fitnessstudios mehr Beachtung. Umso ärgerlicher ist es, wenn ausgerechnet an diesen sogenannten „Problemzonen“ unschöne Dellen entstehen. Schließlich zählt straffe Haut neben einer schlanken Figur für die meisten Frauen zu den wichtigsten Schönheitsidealen.

Sie leiden unter Cellulite? Vielleicht tröstet es Sie, dass Sie damit nicht allein sind. Studien haben ergeben, dass 85 bis 98 Prozent aller Frauen über 20 Jahre davon betroffen sind.

Inhaltsverzeichnis

Was ist die Ursache für Cellulite?

Die ungeliebten Dellen entstehen, wenn Fettzellen in der Unterhaut auf das darüberliegende Bindegewebe drücken und so die Bindegewebsfasern zur Seite drängen. Die Fettzellen treten nach oben hervor und bilden somit die unschöne Orangenhaut. Auch die Genetik, das weibliche Geschlechtshormon Östrogen und Wassereinlagerungen spielen eine Rolle. Das Gewicht ist nur bedingt von Bedeutung. Schlanke Frauen leiden ebenso häufig an Cellulite wie übergewichtige.

Unfair: Männer sind nur äußerst selten betroffen. Grund dafür ist das festere Bindegewebe Während bei einer Frau die Bindegewebsfasern parallel verlaufen, sind sie bei Männern netzartig miteinander verbunden. Fettansammlungen in der Unterhaut können sich in der Regel nicht durch dieses Netz hindurchzwängen.

Cellulite und Cellulitis sind nicht dasselbe Oft wird Cellulite mit Cellulitis gleichgesetzt. Das ist eine falsche Annahme. Bei Cellulite bildet die Haut lediglich kleine Dellen. Eine Cellulitis dagegen ist eine entzündliche Erkrankung unterschiedlicher Hautschichten. Bakterien wie Streptokokken verursachen rote, schmerzende Schwellungen. Während Cellulite zwar unschön, aber harmlos ist, muss Cellulitis ärztlich behandelt werden.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Behandlungsmöglichkeiten gibt es viele. Zu den gängigsten zählen unter anderem Ultraschall- und Laserbehandlungen, Vakuumtherapien und Fettabsaugung. Allerdings sind diese Methoden extrem kostspielig. Zudem verbessern sie das Hautbild nur für eine begrenzte Zeit. Wenn Sie Ihre Cellulite dauerhaft weniger sichtbar machen wollen, müssen Sie selbst aktiv werden. Eine gesunde Ernährung und Sport können dabei helfen.

Das können Sie selbst gegen Cellulite tun

Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist der Verzicht auf Alkohol, Zigaretten und zu viel Kaffee. Denn diese Genussmittel verengen die Gefäße und schaden so dem Bindegewebe. Eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Orangenhaut spielt Bewegung. Ideal eignen sich Kraft- und Faszientraining sowie Ausdauersportarten wie Joggen, Radfahren und Schwimmen. In Kombination mit einer ausgewogenen Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten erzielen Sie damit einen Gewichtsverlust. Das hat zur Folge, dass die Fettzellen in der Unterhaut kleiner werden und sich weniger durch das Bindegewebe drücken. Somit sieht die Haut glatter aus.

Als begleitende Maßnahme zu Sport und gesunder Ernährung können Massagen an Bauch, Beinen und Po helfen, die Haut zu glätten. Sie regen die Durchblutung sowie den Lymphfluss an. Durch den stimulierten Blutfluss steigt auch die Kollagenproduktion. Kollagen sind körpereigene Proteine, die für ein straffes Bindegewebe sorgen. Angestaute Wassereinlagerungen werden durch die aktivierte Lymphe abtransportiert, sodass Schwellungen an den Beinen verschwinden.

Schröpf-Massage gegen Cellulite Eine Form der Selbstmassage ist die Anwendung von Schröpfgläsern. Massieren Sie etwas Massageöl mit den Fingern in die betroffenen Hautstellen. Setzen Sie anschließend das Schröpfglas darauf und drücken Sie den Silikonknopf. Nun können Sie das Glas langsam hin und her schieben. Der Unterdruck kurbelt die Durchblutung und den Lymphfluss an.

Zur Anregung der Blutzirkulation eignen sich übrigens auch Wechselduschen. Starten Sie mit warmem Wasser und duschen Sie zuerst Füße und Beine ab, anschließend Hände und Arme und erst zum Schluss den Rumpf. Diese Vorgehensweise wiederholen Sie nun mit kaltem Wasser. Wechseln Sie die Wassertemperatur drei bis fünf Mal.

Hilfreiche Produkte gegen Cellulite

Das eine Wundermittel gibt es leider nicht. Keine Creme oder Massagetechnik kann Cellulite vollständig verschwinden lassen. Es gibt jedoch einige Produkte, die Orangenhaut weniger sichtbar machen können.

Anti Cellulite Massagegerät

Anti Cellulite Massagegerät © Tuuli

Bei Amazon bestellen

Massagen regen die Durchblutung an. Zur einfachen Selbstanwendung eignet sich das Massagegerät von Tuuli. Die Massagewalze aus Holz hilft im Kampf gegen unangenehme Fettpolster und glättet so die Haut.

Bio Birken Cellulite-Öl

Bio Birken Cellulite-Öl © Weleda

Hier bestellen

Das Pflegeöl von Weleda aktiviert den Hautstoffwechsel und sorgt so für eine festere, glattere Haut. Massieren Sie die betroffenen Stellen in den ersten vier Wochen mindestens zweimal täglich mit dem Öl ein. Eine dermatologische Studie hat ergeben, dass tägliche Massagen mit dem Körperöl in Kombination mit Sport und einer gesunden Ernährung das Hautbild verbessern.

Anti-Cellulite-Kryo-Gel

Anti-Cellulite-Kryo-Gel © Collistar

Bei Amazon kaufen

Das Gel von Collistar behandelt Cellulite und wirkt vorbeugend. Die Mischung aus pflanzlichen Alpha-Hydroxysäuren wirkt straffend und reduziert Unregelmäßigkeiten. Der Kälte-Effekt ist besonders an heißen Tagen oder nach dem Workout angenehm.

Schröpfgläser zur Reduzierung von Cellulite

Schröpfgläser aus Silikon © Funxim

Hier kaufen

Zur Selbstmassage eignen sich die Silikon-Schröpfgläser von Funxim. Tipps zur richtigen Anwendung finden Sie weiter oben im Text.

Nahrungsergänzungsmittel für starkes Bindegewebe

Starkes Bindegewebe © Abtei

Hier bestellen

Um das Bindegewebe auch von innen heraus zu stärken, eignet sich das Nahrungsergänzungsmittel von Abtei. Die Tabletten enthalten reichlich Vitamin C, Kupfer und Biotin. Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung bei, Kupfer unterstützt den Erhalt eines normalen Bindegewebes und Biotin hilft beim Erhalt normaler Haut.

Schlafleggins Anti-Cellulite

ALHENA Schlafleggings Anti Cellulite © Third of Life

Hier bestellen

Cellulite im Schlaf loswerden ist zu schön, um wahr zu sein? Die Alhena Schlafleggings von Third of Life verspricht genau das! Bioaktive Mineralien im Garn verbessern die Blutmikrozirkulation der Haut. So wird sie geglättet und gestrafft. Die Leggings gibt es in den Größen XS bis XL.