Corona-Schnelltest auf Amazon: Antigentest von Hotgen im Angebot

Von: Philipp Mosthaf

Ob alleine oder mit Unterstützung einer weiteren Person: Corona-Schnelltests liefern in wenigen Minuten ein Ergebnis. (Symbolbild) © IMAGO / Jochen Tack

Bei Amazon ist nun ein weiterer Corona-Schnelltest erhältlich. Der Antigentest von Hotgen hat eine Sonderzulassung und liefert innerhalb von 15 bis 30 Minuten ein Testergebnis.

Die Nachfrage nach Corona-Schnelltests ist wieder extrem hoch. Nachdem verschiedene Supermärkte wie Aldi die Selbsttests in ihr Sortiment aufgenommen hatten, gibt es mittlerweile auch einen Corona-Antigentest bei Amazon. Doch, der Schnelltest von BOSON war schnell ausverkauft. Glück hatte die KundInnen, die bereits eine Amazon Prime Mitgliedschaft haben. Der Versand-Riese hat nun nachgelegt und bietet ab sofort einen weiteren Corona-Schnelltest an.

Corona-Schnelltest bei Amazon: Selbsttest mit Sonderzulassung

Hotgen Coronavirus-Antigen-Schnelltest mit Sonderzulassung für die Anwendung durch Laien. © Amazon Produktbild

Corona-Schnelltest von Hotgen für 1,90 €

Der Corona-Schnelltest von Hotgen ist beim BfArM (Bundesinsitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) gelistet und hat damit die Sonderzulassung für Selbsttests zum Nachweis von SARS-CoV-2 erhalten. Der Antigentest ist damit konzipiert für die Anwendung von Laien und kann problemlos in wenigen Minuten zu Hause durchgeführt werden.

Das Corona-Testkit ist für den einmaligen Gebrauch. Der Test erfolgt durch einen Abstrich in der Nase. Nach 15 bis 30 Minuten liefert der Selbsttest ein Ergebnis. So können Sie sich bequem zu Hause auf das Coronavirus testen und erfahren in Minutenschnelle, ob sie positiv oder negativ sind.

Corona-Schnelltest bei Amazon: Lieferumfang

Der Hotgen Corona-Antigen-Schnelltest wird mit folgenden Inhalten geliefert:

1 x SARS-CoV-2 Antigen-Testkassette

1 x Einweg-Virusprobenabstrich Tupfer

1 x Probenextraktionspuffer 0,3 ml

1 x Müllbeutel für kontaminierten Abfall

Bei positivem Corona-Schnelltest: Sie haben Anspruch auf einen PCR-Test

Es ist bekannt, dass Corona-Schnelltests nicht so präzise sind, wie die PCR-Tests, die von medizinischem Personal durchgeführt werden. Kommt nach einem Corona-Selbsttest daher ein positives Ergebnis heraus, muss das nicht unbedingt heißen, dass Sie auch wirklich mit dem Coronavirus infiziert sind. In den Testzentren stehen aus diesem Grund Kapazitäten bereit, damit Sie sich umgehend einem genauen PCR-Test unterziehen können. Wer sich zu Hause bei einem Schnelltest selbst positiv getestet hat, der sollte umgehend einen Termin bei einem Hausarzt vereinbaren oder die Telefonnummer 116 117 wählen, so die Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums. Bis zum PCR-Test sollte man zu Hause bleiben.